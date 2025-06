Tichý líder dospel, priniesol kvalitu aj iskru. Podľa Kentoša si zaslúži absolutórium

Slovákom opäť nevyšiel úvod zápasu, keď už v 7. minúte skóroval Cesare Casadei. Jeho presnému zásahu predchádzal reťazec chýb: Tomáš Rigo stratil loptu v strede poľa, akciu nedokázal zastaviť ani Adam Obert, blokovať už nestihol ani Jakub Jakubko.

„Bol to prvý moment Talianov v zápase. Bola tam strata lopty v strede poľa a súper sa veľmi jednoducho dostal do šance a strelil gól. Predtým sme pritom mali my veľmi dobrú pasáž,“ vravel Kentoš.