Ležali na zemi, padli slzy. Slováci cítili bolesť, líder bol dobitý a kríval

Na druhej strane väčšina hráčov Slovenska zostala ležať na zemi, zakrývali si tváre. Padli aj slzy. Futbalisti Slovenska v druhom zápase na majstrovstvách Európy do 21 rokov prehrali s Talianskom 0:1.

„Mrzí nás to, lebo sme mali kvalitu, aby sme ich zdolali. Nedali sme gól a to rozhodlo,“ opisoval krídelník Adrián Kaprálik. Situácia v A. skupine je jasná už po dvoch kolách.

„My sme hrali výborne, ale nedali sme gól. Taliani dobre bránili. Možno sme až moc chceli a to nás zväzovalo,“ dodal Kaprálik. Jeho tím na turnaji prehral oba zápasy. Žilinčan aj v druhom zápase naskakoval do hry ako náhradník. Z vypadnutia je sklamaný.

Slováci už postúpiť nemôžu. Ďalej do štvrťfinále idú Taliani a Španieli. Obaja favoriti svoje zápasy vyhrali.

Prišlo viac ako 15 – tisíc ľudí. Národný tím do 21 rokov sa presunul z Tehelného poľa do trnavskej arény Antona Malatinského. Atmosféra bola v sobotu večer o čosi živšia ako predtým v Bratislave.

Možno som aj ja mohol počkať a nejsť do sklzu. Sú to momenty, kde sa musíte v sekunde rozhodnúť,“ vysvetľoval stopér Adam Obert.

„Chýbalo nám šťastie, alebo rozvaha v zakončení,“ opisoval Mário Sauer. Starší z bratskej dvojice reprezentantov iba pred pár dňami prestúpil zo Žiliny do FC Toulouse.

Tréner Jaroslav Kentoš spravil v porovnaní s prvým zápasom jednu zmenu, keď do základnej zostavy nasadil Mária Sauera namiesto Dominika Hollého.

„Futbal vie byť nespravodlivý, boli sme lepší ako súper, bude to bolieť,“ dodal M. Sauer.

Akcie Slovákov rozohrával hlavne Tomáš Suslov. Hráč Verony bol veľmi aktívny a Taliani ho zvyčajne zastavili iba faulom. Bol to častý obrázok. Suslov prevzal loptu a súper ho v zárodku akcie poslal k zemi.

„Sme veľmi smutní, lebo sme si to po takom výkone nezaslúžili,“ vravel Adam Obert. „Myslím, že sme výkonom potešili fanúšikov, aj keď sa to výsledkom nepodarilo," dodal líder slovenskej obrany a stopér Cagliari Calcio.

Podľa metriky Sofascore bol práve on najlepším hráčom Slovákov, Dostal známku 7.9. Mal najviac dotykov a pripísal si až štyri kľúčové prihrávky.

„Myslím si, že všetci vnímame, že je to veľké sklamanie. Po výbornom výkone sme si zaslúžili určite viac ako prehrať. Všetci fanúšikovia a hráči to vnímajú, myslím si, že sme na ihrisku nechali všetko,“ vravel stredopoliar Tomáš Rigo.

„Bohužiaľ, futbal je niekedy taký a dnes nám to proste neprialo. Oni boli dva, či trikrát pri našej bráne, inak sme celý zápas útočili iba my. Je to o efektivite." myslí si Rigo.

Slováci skončia svoje pôsobenie na šampionáte v utorok, keď na Tehelnom poli vyzvú Rumunsko.