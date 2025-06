Hráč so štyrmi pasmi i víťaz Európskej ligy. Na generáciu z roka 2000 však Taliani nemajú

Slováci sa na domácom turnaji v roku 2000 tiež stretli s Talianskom a uhrali s ním cennú remízu 1:1. Taliansko na čele s Andreom Pirlom napokon turnaj vyhralo. Vo finále zdolalo Čechov 2:1 a oba góly zaznamenal Pirlo.

„Vtedy to bolo neskutočné mužstvo. Terajšiu generáciu nemožno porovnávať s tímom, v ktorom bol ťahúňom Andrea Pirlo,“ hovorí taliansky novinár Gianluca Viscogliosi z portálu Sportitalia.

Dvaja boli aj s áčkom Nejde pritom o slabšiu generáciu. Štyria hráči zo súčasnej nominácie Carmineho Nunziatu boli súčasťou zlatého talianskeho tímu na ME do 19 rokov v roku 2023. Na MS do 20 rokov v tom istom roku figurovalo až jedenásť hráčov z aktuálneho kádra. Taliani sa dostali do finále, kde ich zdolal Uruguaj. Najväčšou hviezdou je Cesare Casadei, ofenzívny futbalista FC Turín. Na svetovom šampionáte do 20 rokov bol najlepším strelcom so siedmimi gólmi a dostal aj cenu pre najlepšieho hráča turnaja.

Casadei sa pripojil k dvadsaťjednotke až tesne pred začiatkom EURO, lebo spolu s Diegom Coppolom z Hellasu Verona bol aj členom nominácie A-tímu v kvalifikačných zápasoch na majstrovstvá sveta proti Nórsku a Moldavsku. Squadra azzurra prekvapujúco podľahla Nórom a to spečatilo osud trénera Luciana Spallettiho. VIDEO: Taký je futbal - špeciál k EURO U21 2025

Casadei bol v oboch zápasoch na lavičke, Coppola však odohral celý zápas proti Nórom a v druhom stretnutí dostal osem minút. „Coppola bude oporou defenzívy na mládežníckom turnaji, ide o výnimočného obrancu,“ poznamenal taliansky novinár.

Nominácia Talianska na ME hráčov do 21 rokov brankári: Sebastiano Desplanches (FC Palermo), Jacopo Sassi (FC Crotone), Gioele Zacchi (Latina Calcio) obrancovia: Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Guarino (Carrarese Calcio), Michael Kayode (FC Brentford), Lorenzo Pirola (FC Olympiakos), Matteo Ruggeri (Atalanta Bergamo), Riccardo Turicchia (Juventus Turín), Mattia Zanotti (FC Lugano) stredopoliari: Alessandro Bianco (AC Monza), Cesare Casadei (FC Turín), Issa Doumbia (FC Benátky), Giovanni Fabbian (FC Bologna), Jacopo Fazzini (FC Empoli), Cher Ndour (ACF Fiorentina), Niccolo Pisilli (AS Rím), Matteo Prati (Cagliari Calcio) útočníci: Giuseppe Ambrosino (Frosinone Calcio), Tommaso Baldanzi (AS Rím), Wilfried Gnonto (Leeds United), Luca Koleosho (FC Burnley)

Inter má iné plány V talianskej nominácii chýba Francesco Pio Esposito, útočník Interu Miláno, ktorý strávil uplynulé dve sezóny na hosťovaní v Spezii. V Serii B zaznamenal 19 gólov a takmer so svojím klubom postúpil do najvyššej súťaže. Spezia vo finále play off o postup nestačila na Cremonese. Ako oficiálny dôvod jeho absencie uviedli zdravotné problémy, no podľa talianskeho novinára má s ním Inter iné plány. „Má za sebou náročnú sezónu plnú stresu a Inter sa stará o budúcnosť svojich hráčov. Buďme úprimní, šampionát do 21 rokov je krok, ktorý vo svojej kariére až tak nepotrebuje a pokojne ho môže vynechať,“ podčiarkol taliansky novinár.

Podľa neho Inter mladého hráča buď zoberie na majstrovstvá sveta klubov do Spojených štátov amerických, alebo už pripravuje jeho prestup. „Obe možnosti by znamenali väčší prínos pre jeho kariéru ako turnaj do 21 rokov,“ vravel Viscogliosi. VIDEO: Taliani otvorili výstavu na FTVŠ v Bratislave

Zaujíma ich iba trofej Taliani sa stali majstrami Európy do 21 rokov v rokoch 1992, 1994, 1996, 2000 a 2004. V rokoch 1986 a 2013 získali striebro. Pred dvoma rokmi však nepostúpili zo skupiny, kým pred štyrmi rokmi bolo pre nich konečnou zastávkou štvrťfinále. V kvalifikácii na tohtoročný turnaj taliansky tím neprehral a v desiatich zápasoch inkasoval iba štyri góly. Najlepším strelcom bol práve Francesco Pio Esposito.

Mládežnícky šampionát však nie je v strede záujmu futbalových priaznivcov. „Taliansko sa v týchto dňoch sústredilo na áčko. Dvadsaťjednotku budú fanúšikovia sledovať možno jedným očkom. Ak postúpime do vyraďovacej fázy, záujem bude samozrejme väčší,“ skonštatoval taliansky žurnalista. „Sme Taliani, zaujíma nás len trofej. Takú máme povahu. Nehovorím, že je to dobrý prístup, ale takto to je,“ dodal.

Tréner ako otec Najsilnejšou formáciou talianskej reprezentácie je podľa neho stred poľa. „Myslím si, že Taliansko bude hrať veľmi intenzívny futbal. Žiadne catenaccio. Charakteristika hráčov v strede poľa ho na to predurčuje,“ myslí si Viscoglioso. Ťahúňmi budú Giovanni Fabbian z Bologne, Niccoló Pisilli z AS Rím a už spomínaný Cesare Casadei. „Sú to fyzickí, behaví hráči, ktorí môžu ohroziť bránku z druhej vlny,“ doplnil.

57-ročný Carmine Nunziata je predstaviteľ tradičnej trénerskej školy. „Pri mládežníckych kategóriách tréner nemá byť ústredná postava, musí fungovať skôr ako otec alebo strýko. On je presne takýto typ a preto sa na túto pozíciu veľmi hodí,“ vyzdvihol Gianluca Viscoglioso. Nunziata pracuje pri mládežníckych reprezentáciách od roku 2012. Najskôr bol asistent, neskôr sa z neho stal hlavný tréner. S touto generáciou hráčov absolvoval už aj ME do 19 rokov a MS do 20 rokov.

Skautujú aj za hranicami Zaujímavou postavou talianskeho národného mužstva je Luca Koleosho, krídelník Burnley. 20-ročný futbalista sa narodil v Spojených štátoch a má štyri pasy: okrem amerického a talianskeho aj kanadský a nigérijský. Syn nigérijského otca a kanadsko-talianskej matky v minulosti reprezentoval USA aj Kanadu, napokon však zakotvil v talianskej reprezentácii.