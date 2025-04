Tréner Slovákov sa rozplakal: To, čo predviedli Nemci a Taliani, je veľká hanba

BRATISLAVA. Keď hovoril, do očí sa mu tlačili slzy, jeho hlas sa od ľútosti chvel. Trénera Pavla Hapala zlomili emócie krátko po zápase, ktorý sledoval na hoteli v televízií. Rozplakal sa.

Vráťme sa osem rokov dozadu. Futbalisti Slovenska do 21 rokov siahali na semifinále majstrovstiev Európy.

Nakoniec rozhodoval zápas Nemecko vs. Taliansko. Oba tímy však kalkulovali.

Chýbal jeden gól

Vedeli, že výsledok 1:0 pre Taliansko zaručí obom futbalovým veľmociam postup. Bol to čistý pragmatizmus. V závere vôbec nejavili záujem o hru, neútočili. Nebolo to pekné, ale pravidlá neporušili. Mladým Slovákom tak tesne ušlo semifinále, aj keď na to herne mali. Chýbal im však jediný gól.

„Celá Európa musela povedať, že sme hrali výborný futbal,“ tvrdil dojatý Hapal.