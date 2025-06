Nechali sme na ihrisku všetko. Je to veľké sklamanie, hodnotí slovenský hráč

Tomáš Rigo, hráč Slovenska: „Myslím si, že všetci vnímame, že je to veľké sklamanie, verím si povedať, že výbornom výkone sme si zaslúžili určite viac ako prehrať. Všetci fanúšikovia a hráči to vnímajú, myslím si, že sme na ihrisku nechali všetko. Bohužiaľ, futbal je niekedy taký a dnes nám to proste neprialo. Nedali sme gól, takže nemôžeme vyhrať, keď nestrelíme gól. Oni boli dva, trikrát pri našej bráne, inak sme celý zápas útočili iba my. Je to o efektivite.“

Adam Obert, obranca Slovenska: „Je to veľmi smutný koniec. Sme sklamaní, po takomto výkone sme si to nezaslúžili. Škoda toho začiatku, využili efektivitu a kvalitu. Vedeli využiť našu menšiu chybu. Podľa mňa sme podali veľmi dobrý výkon.“

Jaroslav Kentoš, tréner Slovenska: „Chlapcov môžem pochváliť za výkon, išli na hranicu svojich síl. My sme boli lepším mužstvom, vytvorili sme si šance. Zatlačili sme súpera do ich šestnástky. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám žiadnu z nich premeniť. Som veľmi smutný z toho, že sme neuhrali aspoň bod.“

Mário Sauer, stredopoliar Slovenska: „Väčšina zápasu bola v našej réžii a tempo sme diktovali my. Súper hral hlavne na brejky, samozrejme, nie celý zápas. Mali tam pasáže, keď držali loptu, ale z prvého alebo druhého útoku nám dali gól a potom sme si museli zápas doháňať. Bolo to ťažké, išli sme za tým, mali sme nejaké šance, ale bohužiaľ, dnes nám asi chýbalo nejaké šťastie alebo koncovka.“

Adrián Kaprálik, útočník Slovenska: „Ťažko sa to teraz hodnotí, pretože sme mali kvalitu, šance aj prevahu a nepodarilo sa nám to využiť. V závere som dostal dobrú loptu, spoluhráčov som nevidel. Je to škoda, keby tam prihrám naslepo, možno by z toho niečo bolo. Vedeli sme, že potrebujeme dať aspoň ten jeden gól, aby sme boli v hre a išli sme za tým celý zápas. Tlačili sme sa do šestnástky, a to sa nám nedarilo.“

VIDEO: Mário Sauer po prehre s Talianskom