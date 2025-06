Brankár Gruzínska žiaril v bráne. Rigo ukázal veľkú aktivitu, Suslov vládne v súbojoch

BRATISLAVA. Slovensko je už istým nepostupujúcim zo skupiny A na ME vo futbale hráčov do 21 rokov. O lepšie umiestnenie a výhodnejšiu postupovú priečku si to rozdajú Španielsko a Taliansko. Ich vzájomný zápas rozhodne o tom, kto postúpi do štvrťfinále v Trnave a kto v Dunajskej Strede.



Víťaz skupiny A sa stretne v sobotu v Trnave s druhým tímom skupiny B, kde o postup bojujú Česko, Anglicko, Nemecko a Slovinsko.

Druhý tím skupiny A odohrá štvrťfinále v nedeľu v Dunajskej Strede proti víťazovi skupiny B.