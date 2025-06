Mladý Slovák zabáva Talianov. Je to fantasta, ktorý hrá za dvoch, tvrdil expert

- Už o rok neskôr odohrali 21-ky Slovenska a Talianska dvojzápas v rámci play-off o postup na ME 2015. V Zlatých Moravciach sa zrodila 10.10.2014 remíza 1:1, o štyri dni neskôr v Reggio Emilia zvíťazili Taliani po kontroverzných rozhodnutiach škótskeho rozhodcu McLeana 3:1 a zabezpečli si postup na ME 2015.

„Mám v tíme aj spoluhráčov z Verony, poznám však viacerých chalanov, keďže proti sebe nastupujeme v Serii A. Aj oni majú neskutočnú kvalitu, no bude to možno trošku iný zápas,“ očakáva Suslov.

„Tlak tam určite bude, každý je nervózny aj individuálne, ale musíme vedieť hrať aj takto. Chalanom verím, že nastúpime do zápasu kvalitne a dobre to dopadne," dodal Obert.

Adam Obert (vľavo) a Diego Lopez v zápase Slovensko - Španielsko v skupine A na EURO U21 2025 (ME vo futbale do 21 rokov). (Autor: TASR)

„Táto krajina pre mňa znamená veľa, do Talianska som prišiel v pätnástich. Začiatky boli veľmi ťažké, bol som tam bez rodiny, pomerne mladý. Dalo mi to však mnoho, najmä po mentálnej stránke,“ verí Obert. Celkovo si v Serie A pripísal 44 štartov.

V Taliansku pôsobí už sedem rokov. V roku 2018 prestúpil z Brna do Sampdorie Janov, kde však hral iba juniorskú súťaž. O tri roky neskôr zamieril do Cagliari Calcio. V talianskej lige debutoval už v devätnástich.

V tejto sezóne odohral 21 zápasov, dal jeden gól. Isté miesto v základnej zostave však nemal.

„Určite som vďaka tomu skôr dospel. Ktovie, ako by sa vyvíjala moja kariéra, ak by som vtedy do Talianska neodišiel. Možno by som dnes na domácom turnaji nehral,“ zamýšľal sa líder slovenskej defenzívy.