Pridá sa Rigo k Javorčekovi? Keď nastúpite za Slaviu, vaša cenovka rastie, tvrdí expert

BRATISLAVA. Českí futbalisti vstúpili do európskeho šampionátu do 21 rokov prehrou (1:3) s Anglickom. V skupine ich ešte čakajú zápasy s Nemeckom a Slovinskom. Informácie o EURO U21 2025 na Slovensku (prehľad) „Ciele musia byť najväčšie. Tréner a hráči od začiatku vravia, že ním je postup zo skupiny. Postup by mal byť cieľom každého. Keď sa nepostúpi, bude to sklamanie,” tvrdí v rozhovore novinár z portálu Sport.cz TOMÁŠ MACH.

Ako hodnotíte zápas Česka s Anglickom (1:3)? Každý vie o kvalite anglického tímu. No je to turnaj, na ktorom sa dá vždy prekvapiť, ako sa to napríklad podarilo Fínom proti Holandsku (2:2). Očakával som, že budeme hrať zo zaistenej obrany s troma stopérmi a dvoma hráčmi na krajoch. Bol som ale príjemné prekvapený z toho, ako sa český tím prezentoval.

Chalani hrali miestami odvážne, nebáli sa. Keď sa hralo na polovici Anglicka, vysoko pressovali, napádali rozohrávku súpera. Potvrdil sa ale rozdiel v kvalite. Produktivita bola na strane Angličanov. Zaslúžene vyhrali. Ak by ale lepšie zachytal brankár alebo sme mali viac šťastia, mohli sme uspieť. V takom zápase sa musí stretnúť viacero faktorov.

Tomáš Mach z portálu Sport.cz mapuje európsky šampionát priamo v dejisku.

Bolo prekvapenie, že Adam Karabec zostal na lavičke? Predpokladal som, že nastúpi. Je to pre neho už tretí európsky šampionát, čo z neho robí najskúsenejšieho hráča. V Hamburgu ukázal kvalitu, kde vybojoval postup. Chcú si ho ponechať aj pre Bundesligu. Rieši sa jeho prestup. Adam je smerom vpred skvelý, tvorivý hráč, ale na bránenie moc nie je. Chápem, že tréner Suchopárek nechcel postaviť ofenzívnu zostavu s (Kryštofom) Daněkom a Karabcom.

Na pozápasovej tlačovej konferencii poznamenal, že Karabec nie je stredový hráč. Museli tam preto hrať Patrik Vydra s Vojtěchom Stránským. Kouč sa musel rozhodnúť už len medzi Daněkom a Karabcom. Daněk bol asi lepší v tréningu, tak preto nastúpil. Uvidíme ale, ako to bude proti Nemecku, keďže Karabec pozná druhú nemeckú súťaž veľmi dobre.

Na snímke dole Alexandr Sojka (Česko) a hore Ethan Nwaneri (Anglicko) počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Anglicko na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov v Dunajskej Strede. (Autor: TASR)

Českí priaznivci vytvorili v Dunajskej Strede skvelú atmosféru. Očakávali ste takú podporu? Chodievam na zápasy reprezentácie do 21 rokov. Viem, že českí vlajkonosiči fungujú skvele. Vzhľadom na to, že sa hrá na Slovensku, som očakával, že príde dosť ľudí. Vytvorili skvelú atmosféru, fanúšikovia celý zápas podporovali svoj tím. Minimálne päť, šesťtisíc ľudí chodí do Hradca Králové na zápasy 21-tky pravidelne. Atmosféra na týchto zápasoch je vždy skvelá.

Ako by ste opísali generáciu súčasného českého tímu? Sú v nich opory A-tímu v budúcnosti? Tento šampionát hrajú chalani, ktorí si ho vybojovali. Kostra tímu je postavená na nich. Seniorská reprezentácia má vždy prednosť. Neprišli (Martin) Vitík, (Adam) Hložek. Je to ale pochopiteľné, nikto sa tomu u nás nediví. Berieme to ako hotovú vec.

Adam Hložek v drese Hoffenheimu. (Autor: TASR/AP)

V súčasnom kádri je niekoľko hráčov, ktorí sú na pokraji reprezentácie do 21 rokov a A-tímu. Napríklad Lukáš Horníček, brankárska jednotka portugalskej Bragy. Má pred sebou veľkú budúcnosť. Sú tam aj ďalší, Karabec, Daněk, všetko sú to šikovní chalani, ktorí potrebujú dôveru. Keď ju dostanú, vedia sa ukázať. Talent im nechýba.

Kde najviac tlačí český tím topánka? Pred turnajom nám vypadol Jaroslav Harušťák. Nemáme tak pravého wing-backa. Proti Anglicku tam nastúpil Matěj Hadaš, no v zápase často horel. Hráč Olomouca to ale proti anglickým hviezdam nemal jednoduché. Nedá sa mu teda veľa vyčítať. Daniel Fila prednedávnom skóroval do siete Juventusu v talianskej Serie A. Slavia za neho vraj zinkasovala až štyri milióny, a to za ňu odohral len štyri súťažné zápasy. Ako je to možné? Fila dlhodobo potvrdzoval kvalitu v Tepliciach. Dával góly, patril k najlepším útočníkom v lige. Keď sa vrátil do Slavie, veľa priestoru nedostával. V reprezentácii do 21 rokov však naďalej nastupoval. Bol v nej gólový. Keď ale nastúpite čo i len raz za Slaviu, tak vaša cenovka rastie.

Vo štvrtok bol vraj trocha frustrovaný zo svojho striedania. Keď dáte gól Anglicku a hneď na to vás vystriedajú, tak vás to asi naštve. Nemalo by to byť nič závažné. Určite sa o tom porozprávali a vyriešili to. Daniel nepovedal nič také závažne. Bolo len vidieť, že chcel v zápase pokračovať.

Prečo vlastne striedal? Tréner tam chcel poslať Karabca. Nechcel dávať dole Daněka. Václav Sejk v dueli dobre napádal, získaval lopty. Pri pressingu kúše viac než Fila. Je to neúnavný pracant, ktorý si zápas odmaká. Fila je v útočnej dvojici skôr tým, ktorý niečo vymyslí a je gólový, pričom potrebuje servis. Brankár Antonín Kinský nie je v nominácii do 21 rokov, ani v A-tíme reprezentácie. Vraj dal prednosť príprave v klube. Prečo? Kinskému nevyšiel kvalifikačný zápas s Dánskom (0:5). Od nasledujúceho zápasu dostával viac priestoru Lukáš Horníček. Kinský šiel medzitým do A-tímu reprezentácie. Horníček odchytal skvelú kvalifikáciu, stal sa jednotkou v Brage. Nebol dôvod nedôverovať mu ďalej.

Brankársky post máme paradoxne tak skvele obsadený, že si môžeme vyberať. Kinský vedel, že si potrebuje získať lepšiu pozíciu v Tottenhame do novej sezóny. Možno vedel, že by aj tak na turnaji asi nedostal prednosť pred Horníčkom. Horníček proti Anglicku nepodal dobrý výkon. Dúfam, že si minul všetkú smolu na dlhšie obdobie (smiech). Ako som už spomínal, v zápase proti súperovi, akým je Anglicko, sa musí stretnúť množstvo faktorov, ak chcete uspieť. To sa žiaľ nestalo. Lukáš Horníček nepodržal mužstvo tak, ako je u neho zvykom. Vyčítať mu niečo ale nemá zmysel. Musí sa sústrediť na ďalší zápas a proti Nemcom nás možno podrží. Ako by ste opísali trénera Jana Suchopárka? Je to pragmatik. Vie, ako s tímom uspieť. Často je kritizovaný za štýl futbalu a neviem, čo všetko. No s tímom vie nájsť cestu k úspechu. Dostal ho trikrát na EURO.

Má za sebou kvalitný trénerský štáb. Je to bývalý stopér. Jeho silnou stránkou je defenzíva. Tím vie pod jeho vedením dobre brániť. Čo sa týka osobnosti, je to sympaťák. Rád vtipkuje (smiech).

Tréner Jan Suchopárek počas zápasu Česko - Anglicko v skupine B na EURO U21 2025. (Autor: TASR)

Aké má český tím ambície a ciele na turnaji? Po troch rokoch opäť čelíme Anglicku a Nemecku. Ciele musia byť najväčšie. Tréner a hráči od začiatku vravia, že ním je postup zo skupiny. Postup by mal byť cieľom každého. Keď sa nepostúpi, bude to sklamanie. V slovenskom výbere sú Sebastián Nebyla, Dominik Hollý, Tomáš Frühwald a Tomáš Rigo z českej najvyššej súťaže. Poznáte ich? Vymenovali ste chalanov, ktorí majú v českej lige dobré postavenie. Hollý prestúpil do Sparty, čo je dôkaz jeho kvality. Tomáš Rigo patril medzi kľúčových hráčov Baníka Ostrava v tejto sezóne. Rozpráva sa o jeho prestupe, možno aj do Slavie.

Práve do Slavie prestúpil pred pár dňami Dominik Javorček. Aké bude mať v tíme postavenie? Malick Diouf pravdepodobne odíde. Má za sebou skvelú sezónu. Je to mladý hráč, o ktorého je záujem v Anglicku. Práve proti Anglicku odohral výborne stretnutie v príprave pri výhre Senegalu. Jeho prestup je asi na spadnutie. Uvidíme, za koľko to bude. Osobne si myslím, že Slavia bude pýtať viac ako dvadsať miliónov eur. Išlo by o rekord českej ligy. Je to veľa peňazí, záleží, kto po ňom siahne. Slavia potrebuje pre nasledujúcu sezónu široký káder. Čaká ju ligová fáza Ligy majstrov. Zároveň sa nemôže vykašľať na domácu súťaž, pretože ligové víťazstvo bude opäť znamenať postup do Ligy majstrov. Javorček tak určite dostane priestor. Môžem sa mýliť, ale myslím si, že nebude voľbou číslo jeden.

Na snímke vpravo hráč Slovenska Dominik Javorček a hráč Nemecka Nnamdi Collins počas prípravného zápasu medzi Slovensko 21 - Nemecko 21. (Autor: TASR)

Ak ale zažiari v príprave, tak tréner Trpišovský dáva rád príležitosti mladým hráčom. Je to ale predovšetkým hráč do budúcnosti. Tréner si ho bude chcieť pripraviť pre nasledujúce sezóny. Bude si postupne zvykať na českú ligu.