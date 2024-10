Škandál v priamom prenose. Smiešna postavička v červenom, kričal komentátor

„Škandál v priamom prenose. Dobre si zapamätajte meno Steven McLean smerom do budúcnosti. Smiešna postavička v červenom (rozhodca mal oblečený červený dres, pozn. red.). Nepochopiteľný verdikt, čo sa to tu deje,“ opisoval komentátor slovenskej televízie Ľuboš Hlavena .

BRASTISLAVA. Všetci, čo to videli boli v šoku, neuvážili slová.

Bolo to v polovici októbra 2014. Futbalisti Slovenska do 21 rokov mali na dosah postup na majstrovstvá Európy, ale namiesto toho cítili obrovskú krivdu.

V odvete baráže o postup na veľký turnaj prehrali 1:3, keď ich totálne poškodil škótsky rozhodca Steven McLean. Krivda bola očividná, čo priznala aj talianska strana.

"Bola to však ohromná škoda. Šampionát do 21 rokov mohol zmeniť kariéru veľa futbalistom z našej generácie. Mohli sme sa predať do dobrých klubov a mohla z toho čerpať aj seniorská reprezentácia,“ spomínal v roku 2021 pre Sportnet jeden z pamätníkov, útočník Ivan Schranz.

Mnohí odborníci o nich vtedy tvrdili, že takú silnú generáciu do 21 rokov už Slovensko dávno nemalo. Ako sa vyvíjala ich kariéra? Čo robia dnes?

Jeden z nich šiel na pláž a tragicky zahynul. Ďalší skončili v najlepších ligách a vyhrali Taliansky titul. Iný podstúpil osem operácii v priebehu jeden aj pol roka. Ďalší je spolumajiteľom klubu.

Dobrivoj Rusov (31)

V tom čase pôsobil v rodnej Trnave. V roku 2015 prestúpil do Piast Gliwice, kde pôsobil tri sezóny skôr ako náhradník a odchytal spolu 22 súťažných zápasov. Od roku 2018 je opäť v Trnave, kde vyhrali trikrát Slovenský pohár.