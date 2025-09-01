Program a výsledky kvalifikácie MS vo futbale 2026: Kedy hrá Slovensko? (skupina A, kalendár)

Program a výsledky kvalifikácie MS vo futbale 2026: Kedy hrá Slovensko?
Program a výsledky kvalifikácie MS vo futbale 2026: Kedy hrá Slovensko? (Autor: TASR)
Sportnet|1. sep 2025 o 07:00
ShareTweet0

Pozrite si program a výsledky slovenskej futbalovej reprezentácie v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Ako vyzerá rozpis zápasov?

BRATISLAVA. Slovenskí futbaloví reprezentanti sa po viac ako piatich mesiacoch opäť predstavia v súťažnom medzištátnom zápase.

V júni síce odohrali dva prípravné zápasy proti Grécku (1:4) a Izraelu (0:1), no už 4. septembra začínajú boj v kvalifikácii na MS vo futbale 2026.

Zverenci trénera Francesca Calzonu figurujú v skupine spolu s reprezentáciami Nemecka, Severného Írska a Luxemburska.

Účasť na záverečnom turnaji svetového šampionátu si priamo vybojujú iba víťazi z každej z dvanástich skupín.

O ďalšie štyri miesta zvedú boj tímy z druhého miesta a štyri najlepšie umiestnené mužstvá z Ligy národov 2024/25. Týchto šestnásť tímov odohrá semifinále a finále play-off, z ktorého vzídu ďalší štyria účastníci.

TV prenosy zo zápasov Slovenska budú vysielať stanice STVR Šport a Sport1/Sport2, ktoré si duely rozdelia na polovicu.

Pozrite si program a výsledky slovenskej skupiny A v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Kedy hrá Slovensko?

Program kvalifikácie na MS vo futbale 2026 - skupina A

Dátum

Čas

Zápas

Výsledok

Detail

Štvrtok 4.9.

20:45

Slovensko - Nemecko



Štvrtok 4.9.

20:45

Luxembursko - Severné Írsko



Nedeľa 7.9.

20:45

Luxembursko - Slovensko

Nedeľa 7.9.

20:45

Nemecko - Severné Írsko



Piatok 10.10

20:45

Severné Írsko - Slovensko

Piatok 10.10

20:45

Nemecko - Luxembursko

Pondelok 13.10.

20:45

Slovensko - Luxembursko

Pondelok 13.10.

20:45

Severné Írsko - Nemecko

Piatok 14.11.

20:45

Slovensko - Severné Írsko

Piatok 14.11.

20:45

Luxembursko - Nemecko

Pondelok 17.11.

20:45

Nemecko - Slovensko

Pondelok 17.11.

20:45

Severné Írsko - Luxembursko


Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - tabuľka skupiny A

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Program a výsledky kvalifikácie MS vo futbale 2026: Kedy hrá Slovensko?
Program a výsledky kvalifikácie MS vo futbale 2026: Kedy hrá Slovensko?
Program a výsledky kvalifikácie MS vo futbale 2026: Kedy hrá Slovensko? (skupina A, kalendár)
dnes 07:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Program a výsledky kvalifikácie MS vo futbale 2026: Kedy hrá Slovensko? (skupina A, kalendár)