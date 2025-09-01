Program a výsledky kvalifikácie MS vo futbale 2026: Kedy hrá Slovensko? (skupina A, kalendár)

BRATISLAVA. Slovenskí futbaloví reprezentanti sa po viac ako piatich mesiacoch opäť predstavia v súťažnom medzištátnom zápase.
V júni síce odohrali dva prípravné zápasy proti Grécku (1:4) a Izraelu (0:1), no už 4. septembra začínajú boj v kvalifikácii na MS vo futbale 2026.
Zverenci trénera Francesca Calzonu figurujú v skupine spolu s reprezentáciami Nemecka, Severného Írska a Luxemburska.
Účasť na záverečnom turnaji svetového šampionátu si priamo vybojujú iba víťazi z každej z dvanástich skupín.
O ďalšie štyri miesta zvedú boj tímy z druhého miesta a štyri najlepšie umiestnené mužstvá z Ligy národov 2024/25. Týchto šestnásť tímov odohrá semifinále a finále play-off, z ktorého vzídu ďalší štyria účastníci.
TV prenosy zo zápasov Slovenska budú vysielať stanice STVR Šport a Sport1/Sport2, ktoré si duely rozdelia na polovicu.
Pozrite si program a výsledky slovenskej skupiny A v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Kedy hrá Slovensko?
Program kvalifikácie na MS vo futbale 2026 - skupina A
Dátum
Čas
Zápas
Výsledok
Detail
Štvrtok 4.9.
20:45
Slovensko - Nemecko
Štvrtok 4.9.
20:45
Luxembursko - Severné Írsko
Nedeľa 7.9.
20:45
Luxembursko - Slovensko
Nedeľa 7.9.
20:45
Nemecko - Severné Írsko
Piatok 10.10
20:45
Severné Írsko - Slovensko
Piatok 10.10
20:45
Nemecko - Luxembursko
Pondelok 13.10.
20:45
Slovensko - Luxembursko
Pondelok 13.10.
20:45
Severné Írsko - Nemecko
Piatok 14.11.
20:45
Slovensko - Severné Írsko
Piatok 14.11.
20:45
Luxembursko - Nemecko
Pondelok 17.11.
20:45
Nemecko - Slovensko
Pondelok 17.11.
20:45
Severné Írsko - Luxembursko