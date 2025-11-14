Luxembursko bolo zdatným súperom Nemecka. Istotu postupu na MS má ďalšie mužstvo

BRATISLAVA. Futbalisti Chorvátska si zaistili postup na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.
V piatkovom zápase európskej kvalifikácie si poradili s Faerskými ostrovmi 3:1 a v predstihu sa stali víťazmi L-skupiny.
V A-skupine triumfovali Nemci na pôde Luxemburska 2:0 vďaka dvom gólom Nicka Woltemadeho a vedú tabuľku s 12 bodmi o skóre pred Slovenskom.
S ním sa v pondelok v Lipsku stretnú v súboji o prvenstvo v skupine.
Woltemade gólovo úradoval
Nemeckí reprezentanti sa mohli ujať vedenia v 9. minúte, zakončenie Floriana Wirtza zneškodnil luxemburský brankár Anthony Moris.
Hostia dominovali na lopte, no ďalšie šance si už v prvom polčase nevytvorili. Naopak domáci Aiman Dardari namieril tesne mimo ľavej žrde a Danel Sinani riadne vystrašil z rohového kopu brankára Olivera Baumanna.
Favorit v druhom polčase zapol na vyššie obrátky a v 49. minúte sa dočkal, keď Leroy Sane potiahol loptu, prihral do šestnástky na Nicka Woltemadeho a ten nezaváhal - 0:1.
Aktívny Dardari mohol vyrovnať, lopta z jeho kopačky preletela len tesne vedľa žrde.
VIDEO: Víťazný gól Woltemadeho
Druhý gólový moment Woltemadeho prišiel v 69. minúte, peknou „uličkou“ ho našiel Ridle Baku a útočník Newcastlu s prehľadom zvýšil na 2:0 pre hostí.
V 78. minúte sa Sane rútil prakticky sám na bránu, no v koncovke zlyhal, a tak sa už skóre nezmenilo. Luxembursko tak stále čaká na prvý bod v skupine.
Chorváti si zaistili miestenku
Chorváti prehrávali proti Faerským ostrovom od 16. minúty po tečovanej strele Gézu Turiho, už o sedem minút neskôr však vyrovnal Joško Gvardiol, ktorý namieril po zemi presne k zadnej žrdi.
Domáci po prestávke strhli víťazstvo na svoju stranu, gólovo sa presadili Petar Musa a Nikola Vlašič.
„Vatreni“ majú pred záverečným kolom nedostižný šesťbodový náskok pred druhým Českom, ktoré má vďaka prehre Faerských ostrovov istú barážovú druhú priečku.
V druhom stretnutí skupiny Čierna Hora zvíťazila na pôde posledného Gibraltáru 2:1 a zastavila sériu štyroch prehier.
Poliaci zarmútili Holandsko
Holanďania si mohli víťazstvom vo Varšave zaistiť miestenku na svetový šampionát, lenže s domácim Poľskom prehrávali od 43. minúty po góle Jakuba Kamiňského, ktorý zakončil svoje sólo strelou pomedzi nohy brankára Barta Verbruggena.
O vyrovnanie sa krátko po zmene strán postaral z dorážky Memphis Depay. Po remíze 1:1 majú „oranjes“ na čele tabuľky pred vyvrcholením G-skupiny trojbodový náskok pred Poliakmi.
Fíni podľahli outsiderovi
V druhom súboji „géčka“ Fíni prekvapujúco prehrali s Maltou 0:1. O triumfe outsidera rozhodol v 82. minúte Jake Grech z jedinej strely hostí na bránu.
Fíni nevyužili v zápase viacero šancí a definitívne tak prišli o šancu posunúť sa na barážovú druhú priečku, v tabuľke obsadia s 10 bodmi konečné tretie miesto.
Hostia, ktorých čaká ešte zápas v pondelok s Poľskom, poskočili s piatimi bodmi pred Litvu na 4. pozíciu.
Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - piatok, 14. november
A-skupina:
Luxembursko - Nemecko 0:2 (0:0)
Góly: 49. a 69. Woltemade
Tabuľka skupiny A
G-skupina:
ínsko - Malta 0:1 (0:0)
Gól: 82. Grech
Poľsko - Holandsko 1:1 (1:0)
Góly: 43. Kamiňski - 47. Depay
L-skupina:
Chorvátsko - Faerské ostrovy 3:1 (1:1)
Góly: 23. Gvardiol, 57. Musa, 70. Vlašič - 16. Turi
Gibraltár - Čierna Hora 1:2 (1:2)
Góly: 20. Jessop - 33. Adžič, 43. Krstovič (z 11 m)