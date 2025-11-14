Luxembursko bolo zdatným súperom Nemecka. Istotu postupu na MS má ďalšie mužstvo

Holanďania si mohli víťazstvom zaistiť miestenku na svetový šampionát, no tri body nezískali.

BRATISLAVA. Futbalisti Chorvátska si zaistili postup na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.

V piatkovom zápase európskej kvalifikácie si poradili s Faerskými ostrovmi 3:1 a v predstihu sa stali víťazmi L-skupiny.

V A-skupine triumfovali Nemci na pôde Luxemburska 2:0 vďaka dvom gólom Nicka Woltemadeho a vedú tabuľku s 12 bodmi o skóre pred Slovenskom.

S ním sa v pondelok v Lipsku stretnú v súboji o prvenstvo v skupine.

Woltemade gólovo úradoval

Nemeckí reprezentanti sa mohli ujať vedenia v 9. minúte, zakončenie Floriana Wirtza zneškodnil luxemburský brankár Anthony Moris.

Hostia dominovali na lopte, no ďalšie šance si už v prvom polčase nevytvorili. Naopak domáci Aiman Dardari namieril tesne mimo ľavej žrde a Danel Sinani riadne vystrašil z rohového kopu brankára Olivera Baumanna.

Favorit v druhom polčase zapol na vyššie obrátky a v 49. minúte sa dočkal, keď Leroy Sane potiahol loptu, prihral do šestnástky na Nicka Woltemadeho a ten nezaváhal - 0:1.

Aktívny Dardari mohol vyrovnať, lopta z jeho kopačky preletela len tesne vedľa žrde.

VIDEO: Víťazný gól Woltemadeho

Druhý gólový moment Woltemadeho prišiel v 69. minúte, peknou „uličkou“ ho našiel Ridle Baku a útočník Newcastlu s prehľadom zvýšil na 2:0 pre hostí.

V 78. minúte sa Sane rútil prakticky sám na bránu, no v koncovke zlyhal, a tak sa už skóre nezmenilo. Luxembursko tak stále čaká na prvý bod v skupine.

Chorváti si zaistili miestenku

Chorváti prehrávali proti Faerským ostrovom od 16. minúty po tečovanej strele Gézu Turiho, už o sedem minút neskôr však vyrovnal Joško Gvardiol, ktorý namieril po zemi presne k zadnej žrdi.

Domáci po prestávke strhli víťazstvo na svoju stranu, gólovo sa presadili Petar Musa a Nikola Vlašič.

„Vatreni“ majú pred záverečným kolom nedostižný šesťbodový náskok pred druhým Českom, ktoré má vďaka prehre Faerských ostrovov istú barážovú druhú priečku.

V druhom stretnutí skupiny Čierna Hora zvíťazila na pôde posledného Gibraltáru 2:1 a zastavila sériu štyroch prehier.

Poliaci zarmútili Holandsko

Holanďania si mohli víťazstvom vo Varšave zaistiť miestenku na svetový šampionát, lenže s domácim Poľskom prehrávali od 43. minúty po góle Jakuba Kamiňského, ktorý zakončil svoje sólo strelou pomedzi nohy brankára Barta Verbruggena.

O vyrovnanie sa krátko po zmene strán postaral z dorážky Memphis Depay. Po remíze 1:1 majú „oranjes“ na čele tabuľky pred vyvrcholením G-skupiny trojbodový náskok pred Poliakmi.

Fíni podľahli outsiderovi

V druhom súboji „géčka“ Fíni prekvapujúco prehrali s Maltou 0:1. O triumfe outsidera rozhodol v 82. minúte Jake Grech z jedinej strely hostí na bránu.

Fíni nevyužili v zápase viacero šancí a definitívne tak prišli o šancu posunúť sa na barážovú druhú priečku, v tabuľke obsadia s 10 bodmi konečné tretie miesto.

Hostia, ktorých čaká ešte zápas v pondelok s Poľskom, poskočili s piatimi bodmi pred Litvu na 4. pozíciu.

Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - piatok, 14. november

A-skupina:

Luxembursko - Nemecko 0:2 (0:0)

Góly: 49. a 69. Woltemade

Tabuľka skupiny A

G-skupina:

ínsko - Malta 0:1 (0:0)

Gól: 82. Grech

Poľsko - Holandsko 1:1 (1:0)

Góly: 43. Kamiňski - 47. Depay

L-skupina:

Chorvátsko - Faerské ostrovy 3:1 (1:1)

Góly: 23. Gvardiol, 57. Musa, 70. Vlašič - 16. Turi

Gibraltár - Čierna Hora 1:2 (1:2)

Góly: 20. Jessop - 33. Adžič, 43. Krstovič (z 11 m)

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

