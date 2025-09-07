Veľké trápenie so šťastným koncom. Slovákom stačila na výhru jedna šanca a gól v závere

Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - skupina A
Luxembursko - Slovensko 0:1 (0:0)
Gól: 90. Rigo
Rozhodovali: Walsh - McFarlane, Macleod (všetci Škót.)
ŽK: Jans, Mahmutovič, Sinani - Šatka, Duda, Škriniar
Diváci: 8487
Luxembursko: Moris - Jans, Mahmutovič, Olesen (90.+1 Duarte), Carlson, Bohnert - Sinani, Moreira (81. Thill), Barreiro, Dardari - Muratovič (70. Borges Sanches)
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Šatka (46. Obert), Škriniar, Hancko - Bero, Lobotka, Duda (78. Bénes) - Ďuriš (46. Rigo), Strelec (66. Boženík), Sauer (89. Tupta)
LUXEMBOURG. Slovenskí futbalisti zvíťazili v druhom zápase kvalifikácie MS vo futbale 2026.
Na štadióne v Luxembourgu si poradili s domácim Luxemburskom po výsledku 1:0 po góle Tomáša Riga v 90. minúte.
Kvalifikácia pokračuje už o mesiac ďalšími stretnutiami. V piatok 10. októbra o 20.45 SELČ sa mužstvo Francesca Calzonu predstaví v Belfaste proti Severnému Írsku, v pondelok 13. októbra v rovnakom čase hostí v Trnave Luxembursko.
Priebeh zápasu Luxembursko - Slovensko
I. polčas:
Tréner Calzona dal dôveru rovnakej jedenástke hráčov, ktorá sa vo štvrtok postarala o senzačný skalp štvornásobných majstrov sveta Nemcov.
Úvodných 15 minút prinieslo skôr súbojový futbal. Slováci sa nevedeli dostať do tempa a v 18. minúte nechýbalo veľa, aby pykali.
VIDEO: Tomáš Rigo strieľa gól Slovenska
Dúbravkovi ušla „malá domov“ od Škriniara, čo takmer využil Muratovič. Slovenský brankár svoju chybu napravil a na dvakrát zmaril jeho snahu o strelenie gólu.
Pri druhom pokuse ho navyše útočník Luxemburska zasiahol do hlavy. V 28. minúte Sauer dostal dlhú prihrávku za obranu, vybojoval priamy kop, z ktorého Duda poslal loptu do rúk brankára Morisa.
Po polhodine sa otvoril priestor na útok domácim a Sinani nepríjemným pokusom donútil Dúbravku k zákroku.
V tejto fáze mali Luxemburčania navrch, technickú strelu Sinaniho zastavila pravá žrď slovenskej brány.
Štatistiky zápasu Luxembursko - Slovensko podľa SofaScore
Slovákom v prvom polčase chýbala ponuková činnosť a z ich hry ani náznakom nešla emócia ako pred tromi dňami.
II. polčas:
Krátko po prestávke to mohol využiť Sinani, ktorý opäť opečiatkoval žrď, tentoraz v stopercentnej gólovej príležitosti sám pred Dúbravkom.
Domáci mohli viesť už viacgólovým rozdielom, ani túto hrozbu však Slováci nezobrali vážne.
V 57. minúte ich po gólovej hlavičke Moreiru tentoraz zachránilo ofsajdové postavenie domáceho hráča.
Letargický výkon slovenského tímu pokračoval, herne ho nepozdvihli ani príchody striedajúcich hráčov.
V 86. minúte Thill natiahol Dúbravku po ďalšom nebezpečnom útoku. Hostia napokon s obrovským šťastím v úplnom závere v ich prvej veľkej šanci strhli víťazstvo na svoju stranu.
Strelu striedajúceho Tuptu vyrazil Moris iba pred Riga a ten zblízka rozvlnil sieť - 0:1. Domáci už na túto „facku“ nenašli odpoveď a vzhľadom na priebeh utrpeli krutú prehru.
Hlasy po zápase
Milan Škriniar, kapitán SR: „Výkon nebol určite optimálny. Najväčšie problémy sme mali s tým, že ich brankár výborne rozohrával, vždy našiel spoluhráča na nohu. Prvý polčas sme si nevedeli nájsť tajming na súboje, aby sme sa do nich dostávali. Kazili sme veľa lôpt, terén bol ťažký. Skúšali sme hrať náš futbal, ale domáci to dobre zatvárali. Druhý polčas sme zmenili výstavbu útoku, mali sme viac loptu a z toho sme si vytvorili šance. Najdôležitejšie sú tri body, aj keď výkon nebol optimálny. Opäť sa ukázala súdržnosť tímu.“
Matúš Bero, stredopoliar SR: „Dobré mužstvá musia zvládať aj takéto extrémne ťažké zápasy. Z našej strany nebol dobrý, ale dotiahli sme ho do víťazného konca. Som veľmi šťastný a chalanom môžem iba poďakovať za dva krásne darčeky k 30. narodeninám.“
Tomáš Rigo, stredopoliar SR a autor víťazného gólu: „Efektivita bola výborná. Som za to rád, že to padlo mne a mohol som pomôcť tímu k dôležitým trom bodom. Prvý polčas sa nám nedarilo dostávať do ich zhusteného bloku. Tréner ma tam poslal niečo rozhýbať. Postupne som sa do toho dostával a som rád, že mi to v poslednej minúte padlo. Je to krásny štart do kvalifikácie.“
Francesco Calzona, tréner SR: „Jediný pozitívny okamih tohto zápasu je výsledok. Bolo to aj veľmi vidieť, že sme trpeli. Čakal som ťažký zápas, ale nie až tak. Je jasné, že podľa priebehu sme si nezaslúžili vyhrať, ale možno sme si zobrali to, čo nám ušlo v play off v marci proti Slovinsku. Teraz nám to futbal vrátil. Čo sa týka mužstva, ťažko sa mi niečo vytýka. Vedeli sme, koľko nám vzal zápas s Nemeckom a neboli sme svieži. Berieme výsledok všetkými desiatimi a ideme ďalej.“