Dominantné výhry Španielska i Belgicka, Severní Íri strelili viac gólov než Slováci

BRATISLAVA. Futbalisti Severného Írska zvíťazili nad domácim Luxemburskom 3:1 v úvodnom zápase oboch tímov v kvalifikácii MS 2026.
Spoločne so Slovenskom, ktoré zvíťazilo nad Nemeckom 2:0, sú po úvodných zápasoch na čele kvalifikačnej A-skupiny.
Hráči Luxemburska budú v nedeľu 7. septembra druhí súperi Slovákov v boji o účasť na MS.
Hráči Turecka zvíťazili v Tbilisi nad domácim Gruzínskom 3:2 vo štvrtkovom zápase E-skupiny kvalifikácie MS 2026. Pre oba tímy to bol prvý duel kvalifikácie.
Španieli otvorili účinkovanie v rovnakej skupine triumfom v Bulharsku 3:0.
Hráči Malty a Litvy remizovali 1:1 v stretnutí G-skupiny. Oba tímy naďalej čakajú na prvé víťazstvo. Litva je v päťčlennej tabuľke na 4. mieste s 3 bodmi, Malta má o jeden menej.
Holanďania remizovali doma s Poľskom 1:1 a so siedmimi bodmi sú na čele. Hostia sú o skóre za nimi.
Reprezentanti Walesu zvíťazili v Astane nad domácim Kazachstanom 1:0 v zápase J-skupiny. Jediný gól zápasu strelil v 24. minúte útočník Kieffer Moore.
Wales má po polčase kvalifikácie desať bodov. Kazachstan má po štyroch odohraných dueloch iba body. V druhom zápase skupiny Belgicko deklasovalo Lichtenštajnsko 6:0.
Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - štvrtok, 4. september
A-skupina:
Luxembursko - Severné Írsko 1:3 (1:1)
Góly: 30. Dardari - 7. Reid, 46. Charles. 70. Devenny
Rozhodcovia: Treimanis – Gudermanis, Spasennikovs (Lit.), ŽK: Bohnert, Sinani - McCann, ČK: 66: Korac (po 2. ŽK)
Luxembursko: Moris - Jans, Mahmutovič, Korac, Carlsson - Marreiro, Olesen (89. De Pina Duarte), De Sousa (65. Borges Sanches) - Sinani, Dardari (81. Muratovič), Bohnert (81. Mica Pinto)
Severné Írsko: Peacock-Farrell - Hume, McNair (84. Saville), Toal (77. McConville) - Bradley (77. Donley), Galbraith, Charles, McCann, Devenny - Reid (69. Marshall), Price (84. Charles)
E-skupina:
Gruzínsko - Turecko 2:3 (0:2)
Góly: 63. Davitašvili, 90.+8 Kvaracchelija - 3. Müldür, 41. a 52. Aktürkoglu
ČK: 71. Yilmaz
Bulharsko - Španielsko 0:3 (0:3)
Góly: 5. Oyarzabal, 30. Cucurella, 38. Merino
G-skupina:
Malta - Litva 1:1 (0:1)
Góly: 90.+7 Gineitis (11 m) 83. Satariano
ČK: 90.+10 Utkus - 90.+1 Azzopardi
Holandsko - Poľsko 1:1 (1:0)
Góly: 28. Dumfries - 80. Cash
J-skupina:
Kazachstan - Wales 0:1 (0:1)
Gól: 24. Moore
Lichtenštajnsko - Belgicko 0:6 (0:1)
Góly: 29. De Cuyper, 46. a 70. Tielemans (druhý z 11 m), 60. Theate, 62. De Bruyne, 90.+1 Fofana