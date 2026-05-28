    Škóti si poistili trenéra, ktorý ich dostal na MS. Je dôležité plánovať budúcnosť, hovorí

    Steve Clarke.
    ČTK|28. máj 2026 o 13:37
    His new contract runs until the 2030 World Cup.

    Škótsky futbalový zväz krátko pred štartom majstrovstiev sveta v Severnej Amerike predĺžil zmluvu s trénerom Stevom Clarkeom.

    Jeho nový kontrakt platí do svetového šampionátu v roku 2030. Šesťdesiatdvaročný kouč tak povedie Škótsko aj na majstrovstvách Európy 2028, ktoré budú hostiť Británia a Írsko.

    Škótsko sa momentálne pripravuje na svoj prvý štart na majstrovstvách sveta po 28 rokoch. Clarke navyše doviedol tím už aj na predchádzajúce majstrovstvá Európy.

    „Je veľmi dôležité pozerať sa dopredu a plánovať budúcnosť. Moje mužstvo urobí toto leto v Amerike všetko, čo je v jeho silách, aby naň mohla byť krajina hrdá.

    A toto nám pred turnajom dá istotu, že budeme môcť na týchto základoch dlhodobo stavať,“ komentoval predĺženie zmluvy Clarke.

    Bývalý obranca Chelsea a škótsky reprezentant vedie národný tím od roku 2019. V skupine C sa Clarkeovi zverenci stretnú s Haiti, Brazíliou a Marokom.

    MS vo futbale 2026 - program Škótska

    14.06. 03:00
    | C | Matchday 4
    Haiti
    vs.
    Škótsko
    Boston | Boston
    20.06. 00:00
    | C | Matchday 10
    Škótsko
    vs.
    Maroko
    Maroko
    Boston | Boston
    25.06. 00:00
    | C | Matchday 15
    Škótsko
    vs.
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami

    MS vo futbale 2026 - skupina C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BrazíliaBrazíliaBRA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    HaitiHaitiHAI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    MarokoMarokoMAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
