Škóti si poistili trenéra, ktorý ich dostal na MS. Je dôležité plánovať budúcnosť, hovorí

Škótsky futbalový zväz krátko pred štartom majstrovstiev sveta v Severnej Amerike predĺžil zmluvu s trénerom Stevom Clarkeom.
Jeho nový kontrakt platí do svetového šampionátu v roku 2030. Šesťdesiatdvaročný kouč tak povedie Škótsko aj na majstrovstvách Európy 2028, ktoré budú hostiť Británia a Írsko.
Škótsko sa momentálne pripravuje na svoj prvý štart na majstrovstvách sveta po 28 rokoch. Clarke navyše doviedol tím už aj na predchádzajúce majstrovstvá Európy.
„Je veľmi dôležité pozerať sa dopredu a plánovať budúcnosť. Moje mužstvo urobí toto leto v Amerike všetko, čo je v jeho silách, aby naň mohla byť krajina hrdá.
A toto nám pred turnajom dá istotu, že budeme môcť na týchto základoch dlhodobo stavať,“ komentoval predĺženie zmluvy Clarke.
Bývalý obranca Chelsea a škótsky reprezentant vedie národný tím od roku 2019. V skupine C sa Clarkeovi zverenci stretnú s Haiti, Brazíliou a Marokom.
MS vo futbale 2026 - program Škótska
