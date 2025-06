Nepremenená penalta aj vlastný gól. Slovenskí futbalisti nezvládli zápas v Grécku

Prípravný zápas vo futbale - Heraklion

Ten istý hráč mohol hneď na to poslať Slovákov aj do vedenia, jeho hlavičku však zneškodnil Mandas. V závere prvého polčasu sa ešte dostali do šancí Tupta a Bero, no v oboch prípadoch bol proti grécky brankár.

II. polčas:

Po zmene strán Gréci mierne zvoľnili v tempe, ale „sokolov“ aj tak nepustili do výraznejších šancí.

Svoju aktivitu napokon zužitkovali v 65. minúte, keď si na Masourasov center do šestnástky nabehol Pavlidis a zblízka prudkou strelou prekonal Dúbravku - 2:1.

Domáci vyvíjali veľký tlak a Slovákov musel niekoľkokrát podržať až Dúbravka, v 84. minúte ho z diaľky skúsil prekvapiť Bakasetas.