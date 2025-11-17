Holanďania potvrdili postup na MS. Česko rozstrieľalo outsidera, Severní Íri tesne vyhrali

Futbalista Holandska.
Futbalista Holandska. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. nov 2025 o 23:02
Poľsko zvládlo prestrelku na Malte.

BRATISLAVA. Futbalisti Holandska nebudú chýbať na budúcoročných majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku.

„Oranjes“ si definitívne zabezpečili priamy postup z G-skupiny európskej kvalifikácie po tom, čo v pondelok zdolali Litvu 4:0 a obsadili s 20 bodmi prvé miesto v päťčlennej tabuľke.

Holanďania sa predstavia na svetovom šampionáte po dvanásty raz. Kvalifikačným cyklom prešli bez prehry, v ôsmich dueloch zaznamenali iba dve remízy s Poľskom (1:1, 1:1).

Postup mali prakticky istý už pred odohratím záverečného kola, keďže mali výrazne lepšie skóre ako druhé Poľsko, ktoré zaostávalo o tri body.

Holanďania napriek tomu duel s Litvou nepodcenili, pokoj na kopačky im pridal v 16. minúte gól Tijaniho Reijndersa. Po zmene strán sa ešte presadili Cody Gakpo, Xavi Simons a Donyell Malen.

Holandský futbalista Virgil van Dijk (vpredu) sa teší so spoluhráčmi po postupe na MS.
Holandský futbalista Virgil van Dijk (vpredu) sa teší so spoluhráčmi po postupe na MS. (Autor: TASR/AP)

Poliaci sa nadreli

Poliaci sa rozbiehali na ihrisku Malty ťažšie, na gól kanoniera Roberta Lewandowského zareagoval o štyri minúty neskôr Irvin Cardona.

Favorit však naklonil misky váh na svoju stranu po hodine hry, keď v priebehu troch minút skórovali Pawel Wszolek a Karol Swiderski, gól druhého menovaného však po zásahu systému VAR neplatil.

Domáci to využili a dokázali vyrovnať z penalty, ktorú premenil Teddy Teuma. Poľsko stratu bodov nepripustilo, v 85. minúte ho vykúpil presný zásah Piotra Zielinského.

Severné Írsko ide do baráže

Severné Írsko malo v „slovenskej“ A-skupine istú baráž na základe svojho účinkovania v Lige národov. Miestenku v nej si vybojovalo vďaka postupu z C-divízie do „béčka“.

Vyrovnané prvé dejstvo v Belfaste prinieslo gól do siete Luxemburska, ktorý sa ukázal ako jediný.

Víťazstvo domácich 1:0 zariadil v 44. minúte premeneným pokutovým kopom Jamie Donley. Severní Íri zaostali za 12-bodovým Slovenskom o tri body.

Česi si napravili chuť

Česi mali istotu baráže a už pred duelom proti Gibraltáru vedeli, že obsadia v L-skupine konečné druhé miesto za Chorvátskom.

Nepresvedčivý výkon podali 13. novembra, keď v prípravnom stretnutí zdolali „trpaslíka“ zo San Marína chudobným výsledkom 1:0.

Proti ďalšiemu outsiderovi z juhu Európy však nenechali nič na náhodu a gólový koncert predviedli už v prvom dejstve.

Presadilo sa päť rôznych strelcov - David Doudera, Tomáš Chorý, Vladimír Coufal, Adam Karabec a kapitán Tomáš Souček. Poltucet v sieti Gibraltáru zavŕšil Robin Hranáč.

Futbalisti Česka.
Futbalisti Česka. (Autor: TASR/AP)

Chorvátsko otočilo nepriaznivý duel

Chorváti už nemohli prísť o prvenstvo v skupine a strata koncentrácie sa na pôde Čiernej Hory prejavila už v úvodnej štvrťhodine.

Domácich poslal do vedenia po necelých 180 sekundách Milutin Osmajič, nadviazal na neho bývalý útočník Dunajskej Stredy Nikola Krstovič.

Do prestávky však znížil z penalty Ivan Perišič, vyrovnanie zariadil v 72. minúte Kristjan Jakič. Úspešnú otočku hostí napokon podčiarkol gólom Nikola Vlašič.

Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - pondelok, 17. november

A-skupina:

Severné Írsko - Luxembursko 1:0 (1:0)

Gól: 44. Donley (z 11 m)

Tabuľka skupiny A

G-skupina:

Holandsko - Litva 4:0 (1:0)

Góly: 16. Reijnders, 58. Gakpo (z 11 m), 60. Simons, 62. Malen

Malta - Poľsko 2:3 (1:1)

Góly: 36. Cardona, 68. Teuma (z 11 m) - 32. Lewandowski, 59. Wszolek, 85. Zielinski

L-skupina:

Česko - Gibraltár 6:0 (5:0)

Góly: 5. Doudera, 18. Chorý, 32. Coufal, 39. Karabec, 44. Souček, 51. Hranáč

Čierna Hora - Chorvátsko 2:3 (2:1)

Góly: 3. Osmajič, 17. Krstovič - 37. Perišič (z 11 m), 72. Jakič, 87. Vlašič

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Momentka zo zápasu Slovensko - Španielsko na EURO 2020 / 2021.
Momentka zo zápasu Slovensko - Španielsko na EURO 2020 / 2021.
Najvyššie prehry v dejinách Slovenska: Poltucet inkasovalo už trikrát, dva debakle od Španielov
dnes 00:27
