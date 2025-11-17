Holanďania potvrdili postup na MS. Česko rozstrieľalo outsidera, Severní Íri tesne vyhrali

BRATISLAVA. Futbalisti Holandska nebudú chýbať na budúcoročných majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku.
„Oranjes“ si definitívne zabezpečili priamy postup z G-skupiny európskej kvalifikácie po tom, čo v pondelok zdolali Litvu 4:0 a obsadili s 20 bodmi prvé miesto v päťčlennej tabuľke.
Holanďania sa predstavia na svetovom šampionáte po dvanásty raz. Kvalifikačným cyklom prešli bez prehry, v ôsmich dueloch zaznamenali iba dve remízy s Poľskom (1:1, 1:1).
Postup mali prakticky istý už pred odohratím záverečného kola, keďže mali výrazne lepšie skóre ako druhé Poľsko, ktoré zaostávalo o tri body.
Holanďania napriek tomu duel s Litvou nepodcenili, pokoj na kopačky im pridal v 16. minúte gól Tijaniho Reijndersa. Po zmene strán sa ešte presadili Cody Gakpo, Xavi Simons a Donyell Malen.
Poliaci sa nadreli
Poliaci sa rozbiehali na ihrisku Malty ťažšie, na gól kanoniera Roberta Lewandowského zareagoval o štyri minúty neskôr Irvin Cardona.
Favorit však naklonil misky váh na svoju stranu po hodine hry, keď v priebehu troch minút skórovali Pawel Wszolek a Karol Swiderski, gól druhého menovaného však po zásahu systému VAR neplatil.
Domáci to využili a dokázali vyrovnať z penalty, ktorú premenil Teddy Teuma. Poľsko stratu bodov nepripustilo, v 85. minúte ho vykúpil presný zásah Piotra Zielinského.
Severné Írsko ide do baráže
Severné Írsko malo v „slovenskej“ A-skupine istú baráž na základe svojho účinkovania v Lige národov. Miestenku v nej si vybojovalo vďaka postupu z C-divízie do „béčka“.
Vyrovnané prvé dejstvo v Belfaste prinieslo gól do siete Luxemburska, ktorý sa ukázal ako jediný.
Víťazstvo domácich 1:0 zariadil v 44. minúte premeneným pokutovým kopom Jamie Donley. Severní Íri zaostali za 12-bodovým Slovenskom o tri body.
Česi si napravili chuť
Česi mali istotu baráže a už pred duelom proti Gibraltáru vedeli, že obsadia v L-skupine konečné druhé miesto za Chorvátskom.
Nepresvedčivý výkon podali 13. novembra, keď v prípravnom stretnutí zdolali „trpaslíka“ zo San Marína chudobným výsledkom 1:0.
Proti ďalšiemu outsiderovi z juhu Európy však nenechali nič na náhodu a gólový koncert predviedli už v prvom dejstve.
Presadilo sa päť rôznych strelcov - David Doudera, Tomáš Chorý, Vladimír Coufal, Adam Karabec a kapitán Tomáš Souček. Poltucet v sieti Gibraltáru zavŕšil Robin Hranáč.
Chorvátsko otočilo nepriaznivý duel
Chorváti už nemohli prísť o prvenstvo v skupine a strata koncentrácie sa na pôde Čiernej Hory prejavila už v úvodnej štvrťhodine.
Domácich poslal do vedenia po necelých 180 sekundách Milutin Osmajič, nadviazal na neho bývalý útočník Dunajskej Stredy Nikola Krstovič.
Do prestávky však znížil z penalty Ivan Perišič, vyrovnanie zariadil v 72. minúte Kristjan Jakič. Úspešnú otočku hostí napokon podčiarkol gólom Nikola Vlašič.
Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - pondelok, 17. november
A-skupina:
Severné Írsko - Luxembursko 1:0 (1:0)
Gól: 44. Donley (z 11 m)
Tabuľka skupiny A
G-skupina:
Holandsko - Litva 4:0 (1:0)
Góly: 16. Reijnders, 58. Gakpo (z 11 m), 60. Simons, 62. Malen
Malta - Poľsko 2:3 (1:1)
Góly: 36. Cardona, 68. Teuma (z 11 m) - 32. Lewandowski, 59. Wszolek, 85. Zielinski
L-skupina:
Česko - Gibraltár 6:0 (5:0)
Góly: 5. Doudera, 18. Chorý, 32. Coufal, 39. Karabec, 44. Souček, 51. Hranáč
Čierna Hora - Chorvátsko 2:3 (2:1)
Góly: 3. Osmajič, 17. Krstovič - 37. Perišič (z 11 m), 72. Jakič, 87. Vlašič