Zranenie Neymara je vážne. S najväčšou pravdepodobnosťou nestihne úvod MS

Brazílsky futbal Neymar bude kvôli zraneniu lýtka, s ktorým prišiel na reprezentačný zraz pred majstrovstvami sveta, dva až tri týždne mimo hry.
Jeho štart v úvodných zápasoch šampionátu je tak ohrozený, uviedla vo štvrtok po lekárskom vyšetrení agentúra AFP.
Brazílčania otvoria majstrovstvá sveta 14. júna zápasom proti Maroku. V skupine C potom nastúpia o šesť dní neskôr proti Haiti a 25. júna budú hrať so Škótskom.
Tridsaťštyriročný Neymar v stredu vynechal prvý tréning národného tímu v záverečnej príprave na majstrovstvá sveta. Hviezdny útočník odišiel so zraneným pravým lýtkom na vyšetrenie do kliniky v Teresópolise.
Najlepší brazílsky strelec kvôli sérii zranení nehral v národnom tíme takmer tri roky. Tréner Carlo Ancelotti ho zaradil do 26-člennej nominácie na MS, pričom od svojho minuloročného nástupu do funkcie ho povolal prvýkrát.
Brazílčanov čaká v nedeľu prípravný zápas proti Paname, ktorý sa odohrá na štadióne Maracanã Stadium v Riu. Na základni v Granja Comary absolvuje tím dovtedy ešte tri tréningy.
Ancelottimu budú chýbať ešte ďalší traja hráči. Obrancovia Gabriel Magalhaes, Marquinhos a stredopoliar Gabriel Martinelli sa pripravujú na sobotňajšie finále Ligy majstrov medzi Arsenalom a Parížom St. Germain.
MS vo futbale 2026 - program Brazílie
