    Zranenie Neymara je vážne. S najväčšou pravdepodobnosťou nestihne úvod MS

    Neymar.
    Neymar. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|28. máj 2026 o 15:22
    ShareTweet0

    Brazílčania otvoria majstrovstvá sveta 14. júna zápasom proti Maroku.

    Brazílsky futbal Neymar bude kvôli zraneniu lýtka, s ktorým prišiel na reprezentačný zraz pred majstrovstvami sveta, dva až tri týždne mimo hry.

    Jeho štart v úvodných zápasoch šampionátu je tak ohrozený, uviedla vo štvrtok po lekárskom vyšetrení agentúra AFP.

    Brazílčania otvoria majstrovstvá sveta 14. júna zápasom proti Maroku. V skupine C potom nastúpia o šesť dní neskôr proti Haiti a 25. júna budú hrať so Škótskom.

    Tridsaťštyriročný Neymar v stredu vynechal prvý tréning národného tímu v záverečnej príprave na majstrovstvá sveta. Hviezdny útočník odišiel so zraneným pravým lýtkom na vyšetrenie do kliniky v Teresópolise.

    Veľký návrat na svetovom šampionáte. Ancelotti nominoval do kádra Brazílie aj Neymara
    Súvisiaci článok
    Veľký návrat na svetovom šampionáte. Ancelotti nominoval do kádra Brazílie aj Neymara

    Najlepší brazílsky strelec kvôli sérii zranení nehral v národnom tíme takmer tri roky. Tréner Carlo Ancelotti ho zaradil do 26-člennej nominácie na MS, pričom od svojho minuloročného nástupu do funkcie ho povolal prvýkrát.

    Brazílčanov čaká v nedeľu prípravný zápas proti Paname, ktorý sa odohrá na štadióne Maracanã Stadium v Riu. Na základni v Granja Comary absolvuje tím dovtedy ešte tri tréningy.

    Ancelottimu budú chýbať ešte ďalší traja hráči. Obrancovia Gabriel Magalhaes, Marquinhos a stredopoliar Gabriel Martinelli sa pripravujú na sobotňajšie finále Ligy majstrov medzi Arsenalom a Parížom St. Germain.

    MS vo futbale 2026 - program Brazílie

    14.06. 00:00
    | C | Matchday 4
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Maroko
    Maroko
    New York | New York
    20.06. 03:00
    | C | Matchday 10
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 00:00
    | C | Matchday 15
    Škótsko
    Škótsko
    vs.
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami

    MS vo futbale 2026 - skupina C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BrazíliaBrazíliaBRA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    HaitiHaitiHAI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    MarokoMarokoMAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Neymar.
    Neymar.
    Zranenie Neymara je vážne. S najväčšou pravdepodobnosťou nestihne úvod MS
    dnes 15:22
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Zranenie Neymara je vážne. S najväčšou pravdepodobnosťou nestihne úvod MS