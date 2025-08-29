Zápasy kvalifikácie vysielajú dve TV stanice. Kde sledovať Slovensko v boji o MS vo futbale 2026?

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia začína svoj kvalifikačný boj o postup na MS vo futbale 2026.
Zverenci trénera Francesca Calzonu figurujú v skupine A spolu s reprezentáciou Nemecka, Luxemburska a Severného Írska.
Skupinová fáza kvalifikácie je rozdelená do 12 skupín, z ktorých priamo postupujú na svetový šampionát iba víťazi skupín.
Do play-off sa dostanú mužstvá z druhých miest vo všetkých skupinách, ku ktorým sa pridajú štyri najlepšie umiestnené tímy z Ligy národov 2024/25. Šestnásť tímov následne odohrá semifinále a finále play-off, z ktorého vzídu ďalší štyria účastníci.
Ťaženie slovenských futbalistov bude možné opäť sledovať na dvoch televíznych staniciach STVR Šport a kanáloch Sport1, prípadne Sport2, ktoré má v portfóliu spoločnosť AMC.
Vysielacie práva sú týmto štýlom rozdelené na roky 2022 až 2028. Balíček zahŕňa kvalifikácie EURO 2024 a 2028, majstrovstvá sveta 2026 a ďalšie edície Ligy národov.
V každom asociačnom termíne odvysielajú stanice po jednom zápase.
Slováci odohrajú úvodný zápas na domácej pôde v Bratislave, kde na Tehelnom poli 4. septembra privítajú favorita skupiny Nemecko. Zápas odvysiela stanica STVR Šport.
Následne sa predstavia v Luxembursku, tento duel bude možné sledovať na stanici Sport1.
V októbri sa Slováci predstavia najprv v Severnom Írsku (STVR Šport) a následne doma privítajú Luxembursko (Sport1).
Kvalifikáciu ukončia dvoma zápasmi v novembri, kde najprv hostia Severné Írsko (STVR Šport) a kvalifikačný cyklus ukončia duelom v Nemecku (Sport1).
Pozrite si TV program zápasov slovenskej futbalovej reprezentácie v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
TV program na zápasy slovenskej futbalovej reprezentácie v kvalifikácii MS vo futbale 2026
4. september o 20.45 h, Bratislava: Slovensko - Nemecko (STVR Šport)
7. september o 20.45 h, Luxemburg: Luxembursko - Slovensko (Sport1)
10. október o 20.45 h, Belfast: Severné Írsko - Slovensko (STVR Šport)
13. október o 20.45 h, Trnava: Slovensko - Luxembursko (Sport1)
14. november o 20.45 h, Košice: Slovensko - Severné Írsko (STVR Šport)
17. november o 20.45 h, Lipsko: Nemecko - Slovensko (Sport1)