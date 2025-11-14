Slováci zlomili Severné Írsko až v nadstavení. Gólovým hrdinom sa stal debutujúci hráč

Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - skupina A
Slovensko - Severné Írsko 1:0 (0:0)
Gól: 90.+1 Bobček
Rozhodcovia: Kovács - Marica, Tunyogi (všetci Rum.), ŽK: Gyömbér - Ballard, Hume, ČK: 90.+9 Ballard (po 2. ŽK)
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér (88. Bobček), Škriniar, Obert, Hancko - Bero, Lobotka, Rigo (84. Bénes) - Ďuriš (69. L. Sauer), Strelec (88. Boženík), Haraslín (84. Tupta)
Severné Írsko: Peacock-Farrell - McConville, Ballar, McNair (73. Magennis) - Hume (90.+7 Brown), Bradley, Saville, Devenny - Lyons, Price - Charles (46. Reid, 79. Donley)
KOŠICE. Slovenskí futbalisti zvíťazili nad Severným Írskom 1:0 vo svojom piatom zápase v A-skupine kvalifikácie MS 2026.
Vďaka víťaznému gólu Tomáša Bobčeka v nadstavenom čase majú istotu baráže.
VIDEO: Gól Tomáša Bobčeka
O víťazovi skupiny, ktorý má istý priamy postup, sa rozhodne v pondelok 17. novembra v zápase Slovenska s domácim Nemeckom.
Oba tímy majú pred vyvrcholením skupinových bojov rovnaký počet 12 bodov, no Nemci lepšie skóre (+7:+4).
Tabuľka skupiny A
Priebeh zápasu Slovensko - Severné Írsko
I. polčas:
V úvodnej štvrťhodine si oba tímy dávali pozor na defenzívu a zaplnené tribúny nevideli gólové príležitosti.
V 17. minúte si Ballard nabehol na center Devennyho a hlavou poslal loptu tesne vedľa ľavej žrde.
Slováci odpovedali protiútokom po ľavej strane, keď Hancko vysunul Strelca, ktorý po úniku trafil bližšiu žrď brány hostí.
Lopta sa odrazila k Ďurišovi, ktorý ju nestihol nasmerovať. Mužstvá boli aj v ďalších minútach prvého dejstva pozorné v defenzíve a prehusťovali priestor okolo pokutového územia.
Po polhodine hry sa dostal k zakončeniu hlavou Charles, ale Dúbravka bol pozorný.
Slovenský tím mal v závere prvého polčasu viacero úsekov s jednoduchými stratami lôpt, ktoré viedli k protiútokom hostí.
V 38. minúte Charles tesne nedosiahol na loptu po krížnej lopte.
II. polčas:
V 55. minúte sa už Slováci radovali, keď Haraslín poslal prízemnú strelu z priameho kopu do brány, no gól neplatil pre tesný ofsajd Škriniara.
O desať minút si Haraslín znovu postavil loptu na priamy kop, tentoraz z ostrejšieho uhla.
Odcentroval na Strelca, ktorý usmernil loptu do brány, no gól opäť neplatil, tentoraz pre ruku Strelca.
Krátko na to sa Slováci dostali do ofenzívnej akcie, zodpovednosť vzal na seba Hancko, ktorý doplnil útok, no prestrelil bránu.
Hancko mal sľubnú príležitosť aj v 80. minúte po narážačke s Haraslínom, no zvnútra šestnástky poslal loptu iba priamo do brankára Peacock-Farrella.
Rozhodnutie priniesla 91. minúta a spolupráca dvoch striedajúcich hráčov. Bénes poslal z priameho kopu loptu do „malého vápna“ a nepokrytý Bobček ju dostal do brány.
Hlasy po zápase
Stanislav Lobotka, stredopoliar SR: „Určite som unavený, ale šťastný. Bol to náročný zápas, aj súper, ihrisko bolo ťažké, mäkké. Snažili sme sa tvoriť a robiť všetko, čo sme si hovorili. Škoda, že dva góly neboli uznané a skôr sme to neuzavreli. Som rád, že sa nám podarilo zvíťaziť. Pre Bobčeka je to super, ´Boban´ je super chlapec, poslal nás do baráže, dokázal, že patrí do reprezentácie. Som rád, že sme to nakoniec zvládli.“
Lukáš Haraslín, krídelník SR: „Samozrejme, veľmi sa tešíme. Vedeli sme, kam sa víťazstvom môžeme dostať. Klobúk dolu pred chalanmi aj pred fanúšikmi, ako nás hnali 90 minút. Ešte teraz mám zimomriavky, ako sme to dotlačili v závere. Pri neuznaných góloch som najprv nevedel, čo sa bude diať, škoda pre nás, že to neuznali, mohli sme zápas zavrieť skôr. O to krajšie chutí gól v nadstavenom čase.“