Krutý záver kvalifikácie. Slovenskí futbalisti dostali od Nemecka tvrdú facku

Nemecko oslavuje gól.
Fotogaléria (72)
Nemecko oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|17. nov 2025 o 22:36
ShareTweet27

Pozrite si priebeh, výsledok a góly zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.

Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - skupina A

Nemecko - Slovensko 6:0 (4:0)

Góly: 36. a 41. Sané, 18. Woltemade, 29. Gnabry, 67. Baku, 79. Ouedraogo

Rozhodovali: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.)

ŽK: Thiaw, Tah

Diváci: 40.120

Nemecko: Baumann - Kimmich (63. Baku), Tah, Schlotterbeck (63. Thiaw), Raum (72. Brown) - Goretzka, Pavlovič (46. Nmecha) - Sané, Gnabry, Wirtz (77. Ouedraogo) - Woltemade

Slovensko: Dúbravka - Gyömbér (46. Schranz), Škriniar, Obert, Hancko - Bero (24. Rigo), Lobotka, Duda (46. Šatka) - Ďuriš (82. Pekarík), Strelec (68. Bobček), Sauer

LIPSKO. Slovenská futbalová reprezentácia zabojuje o postup na MS 2026 v baráži. Rozhodol o tom jej debakel 0:6 v pondelkovom záverečnom zápase kvalifikácie na pôde Nemecka v Lipsku.

Favorizovaní štvornásobní majstri sveta vyhrali A-skupinu so ziskom 15 bodov a postúpili priamo na šampionát do USA, Kanady a Mexika.

Slováci utrpeli najvyššiu kvalifikačnú prehru v histórii. Debakel 0:6 utŕžili aj v Mendoze s domácou Argentínou v júni 1995, išlo však o prípravný duel.

Napriek prehre s Nemeckom obsadili s 12 bodmi druhé miesto v tabuľke a v marci budú bojovať o druhú účasť na MS.

Spolu s nimi dostane šancu v baráži aj tretie Severné Írsko na základe umiestnenia v Lige národov. Žreb baráže je na programe vo štvrtok 20. novembra o 13.00 h.

Fotogaléria zo zápasu Nemecko - Slovensko (kvalifikácia MS vo futbale 2026)
Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Na snímke slovenskí fanúšikovia v hľadisku pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko v Lipsku.
Leo Sauer a Serge Gnabry počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Leo Sauer a Serge Gnabry počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
72 fotografií
Karim Adeyemi počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nick Woltemade počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Jonathan Tah a David Strelec počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nick Woltemade a Milan Škriniar počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Serge Gnabry počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leroy Sane, Leo Sauer a Ondrej Duda počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Ľubomír Šatka, Aleksandar Pavlovic a Nico Schlotterbeck počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje gól počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Aleksandar Pavlovic a David Strelec počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje gól počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Ľubomír Šatka, Aleksandar Pavlovic a Nico Schlotterbeck počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Raum (Nemecko) pred brankárom Martinom Dúbravkom (Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Nick Woltemade (Nemecko) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Joshua Kimmich (Nemecko) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Nick Woltemade počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.David Strelec (Slovensko), Jonathan Tah a Leroy Sané (obaja Nemecko) v súboji o loptu počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.David Raum (Nemecko), Norbert Gyömbér a Dávid Ďuriš (obaja Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Ondrej Duda (Slovensko) a Serge Gnabry (Nemecko) v súboji o loptu počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Leroy Sane počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Serge Gnabry a Woltemade počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje gól počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Hancko a Joshua Kimmich počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Strelec a Jonathan Tah počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leo Sauer a Serge Gnabry počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nick Woltemade a David Hancko počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Stanislav Lobotka a Florian Wirtz počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Stanislav Lobotka a Florian Wirtz počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Hancko a Leon Goretzka počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Ivan Schranz a Florian Wirtz počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Oliver Baumann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Hancko počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leroy Sane strieľa gól počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Na snímke zľava Ridle Baku a Leroy Sané (obaja Nemecko) sa tešia z gólu počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko v Lipsku v pondelok 17. novembra 2025. FOTO TASR - Michal Svítok - Nemecko - Slovensko - šport - futbal - slovaciká - majstrovstvá - sveta - MS2026 - európska - časť - skupina - ANa snímke uprostred brankár Martin Dúbravka (Slovensko) po góle počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko v Lipsku v pondelok 17. novembra 2025. FOTO TASR - Michal Svítok - Nemecko - Slovensko - šport - futbal - slovaciká - majstrovstvá - sveta - MS2026 - európska - časť - skupina - AZákladná jedenástka hráčov Slovenska pózuje pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Serge Gnabry (Nemecko), vľavo Adam Obert a vpravo Norbert Gyömbér (obaja Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Francesco Calzona (Slovensko) a asistent trénera Marek Hamšík počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Francesco Calzona (Slovensko) a asistent trénera Marek Hamšík počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Serge Gnabry (Nemecko) a Norbert Gyömbér (Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Tomáš Rigo (Slovensko), Leon Goretzka (Nemecko), David Strelec, Milan Škriniar a Norbert Gyömbér (všetci Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Matúš Bero (Slovensko) odchádza z ihriska počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Slovenskí futbalisti pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Francesco Calzona (Slovensko) pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Tréner Francesco Calzona (Slovensko) pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Nemeckí futbalisti sa tešia z gólu na 2:0 počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Serge Gnabry (Nemecko) sa teší z gólu na 2:0, vpravo Milan Škriniar a vľavo brankár Martin Dúbravka (obaja Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.

Zverenci talianskeho trénera Francesca Calzonu ako jediní dokázali zdolať favorizované Nemecko.

Podarilo sa im to hneď v prvom zápase rýchleho kvalifikačného cyklu, ktorého zápasy sa odohrali od septembra do novembra.

V Bratislave triumfovali 2:0, no Nemci potom vyhrali všetkých päť zostávajúcich zápasov a na MS postúpili 21. krát v histórii.

Tabuľka skupiny A

Priebeh zápasu Nemecko - Slovensko

I. polčas:

Vo vypredanej Red Bull Arene nastúpili Slováci s dvoma zmenami v porovnaní s duelom proti Severnému Írsku.

V strede poľa sa namiesto Tomáša Riga po odpykaní kartového trestu objavil Ondrej Duda, pre ktorého to bol jubilejný 90. zápas za národný tím.

Lukáša Haraslína nahradil na ľavom krídle Leo Sauer. Ako prví sa dostali za obranu súpera Nemci, Gnabry však hlavou Dúbravku neohrozil.

Úvodné minúty sa niesli v znamení veľkého rešpektu slovenských futbalistov a dominancie nemeckého mužstva.

Po Wirtzovej aktivite sa dostal do šestnástky Gnabry, jeho center odvrátil Obert ku Kimmichovi, ktorý prestrelil bránu.

Nemecký kapitán si napravil chuť v 18. minúte. Po rohovom kope poslal center na malé vápno a tam kraľoval osamotený Woltemade - 1:0.

Štatistiky zo zápasu Nemecko - Slovensko

Štatistiky zo zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Štatistiky zo zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. (Autor: SofaScore)

Hostia odpovedali o chvíľu dvoma šancami Ďuriša - pri prvej odvrátil loptu na roh pohotový Baumann a pri druhej delovka slovenského krídelníka presvišťala nad brvnom.

Boli to jediné svetlé momenty v ich hre v priebehu prvého polčasu. V 25. minúte sa po lopte za obranu vyznamenal Dúbravka zlikvidovaním tutovky Gnabryho.

O štyri minúty však slovenský brankár nemal proti tomu istému hráčovi nárok po tom, ako zakončil rýchlu kombináciu - 2:0.

Čierny prvý polčas Calzonovho tímu podčiarkol ďalšími dvoma zásahmi Sané po prihrávkach od Wirtza a hostia boli za stavu 0:4 zrelí na uterák.

II. polčas:

V 49. minúte mali hostia výhodu nepriameho kopu hlboko vnútri pokutového územia súpera, prudký pokus Saného však hostia zrazili na roh.

To už hrali Slováci so Schranzom a Šatkom na trávniku a v novej defenzívnej schéme 5-4-1.

Tá zabránila ďalším lavínovým útokom Nemecka, ktoré však naďalej kontrolovalo hru. V 67. minúte sa lopta po osi Woltemade - Gnabry dostala ku striedajúcemu Bakuovi a ten poľahky prestrelil Dúbravku - 5:0.

Hralo sa s loptou na nemeckých kopačkách, otázna bola iba výška debaklu Slovákov. Ďalší gól mohol pridať Goretzka, Dúbravka podržal svoj tím.

Ouedraogov pokus však už zapadol k žrdi. Slováci smerom dopredu nevymysleli nič a z Lipska tak odišli s poriadnou lekciou.

Hlasy po zápase

Martin Dúbravka, brankár SR: „Keď sa pozrieme na spôsob, akým Nemci hrali, ako agresívne, koľko šancí si vypracovali, tak boli nad naše sily. Dnes nám to nevyšlo, to si treba priznať. Na druhej strane, ak by sme si pred kvalifikáciou povedali, že budeme mať rovnaký počet bodov ako Nemecko a budeme bojovať o priamy postup, tak by sme to brali. Bol to nevydarený výkon, ale v marci sa pobijeme o postup. Zápas so Severným Írskom nás stál veľa síl. Chceli sme ho zvládnuť, aby sme mali istú baráž. Šancí, ktoré si Nemci vypracovali, bolo príliš veľa. Najmä ich množstvo dokázali premeniť. Je to emočný kolotoč, z absolútne fantastickej emócie sa zrazu stalo toto.“

Dávid Hancko, obranca SR: „Teraz je to veľké sklamanie a veľká bolesť. Nemci ukázali, že sú svetová trieda, od začiatku nás prevyšovali. Nevyšlo nám to, čo sme si pripravovali. Nemci ukázali neskutočnú kvalitu a prešli nás neuveriteľným spôsobom, čo nás mrzí. Chceme sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí boli v Lipsku, ale aj tým, ktorí chodili na domáce zápasy. Už len to, že sme si vytvorili takúto príležitosť, je niečo, na čo môžeme byť hrdí. Musíme toto zahodiť za hlavu a v marci budeme mať šancu na reparát.“

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Futbalista Holandska.
Futbalista Holandska.
Holanďania potvrdili postup na MS. Česko rozstrieľalo outsidera, Severní Íri tesne vyhrali
dnes 23:02
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Krutý záver kvalifikácie. Slovenskí futbalisti dostali od Nemecka tvrdú facku