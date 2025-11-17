Krutý záver kvalifikácie. Slovenskí futbalisti dostali od Nemecka tvrdú facku

Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - skupina A
Nemecko - Slovensko 6:0 (4:0)
Góly: 36. a 41. Sané, 18. Woltemade, 29. Gnabry, 67. Baku, 79. Ouedraogo
Rozhodovali: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.)
ŽK: Thiaw, Tah
Diváci: 40.120
Nemecko: Baumann - Kimmich (63. Baku), Tah, Schlotterbeck (63. Thiaw), Raum (72. Brown) - Goretzka, Pavlovič (46. Nmecha) - Sané, Gnabry, Wirtz (77. Ouedraogo) - Woltemade
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér (46. Schranz), Škriniar, Obert, Hancko - Bero (24. Rigo), Lobotka, Duda (46. Šatka) - Ďuriš (82. Pekarík), Strelec (68. Bobček), Sauer
LIPSKO. Slovenská futbalová reprezentácia zabojuje o postup na MS 2026 v baráži. Rozhodol o tom jej debakel 0:6 v pondelkovom záverečnom zápase kvalifikácie na pôde Nemecka v Lipsku.
Favorizovaní štvornásobní majstri sveta vyhrali A-skupinu so ziskom 15 bodov a postúpili priamo na šampionát do USA, Kanady a Mexika.
Slováci utrpeli najvyššiu kvalifikačnú prehru v histórii. Debakel 0:6 utŕžili aj v Mendoze s domácou Argentínou v júni 1995, išlo však o prípravný duel.
Napriek prehre s Nemeckom obsadili s 12 bodmi druhé miesto v tabuľke a v marci budú bojovať o druhú účasť na MS.
Spolu s nimi dostane šancu v baráži aj tretie Severné Írsko na základe umiestnenia v Lige národov. Žreb baráže je na programe vo štvrtok 20. novembra o 13.00 h.
Zverenci talianskeho trénera Francesca Calzonu ako jediní dokázali zdolať favorizované Nemecko.
Podarilo sa im to hneď v prvom zápase rýchleho kvalifikačného cyklu, ktorého zápasy sa odohrali od septembra do novembra.
V Bratislave triumfovali 2:0, no Nemci potom vyhrali všetkých päť zostávajúcich zápasov a na MS postúpili 21. krát v histórii.
Tabuľka skupiny A
Priebeh zápasu Nemecko - Slovensko
I. polčas:
Vo vypredanej Red Bull Arene nastúpili Slováci s dvoma zmenami v porovnaní s duelom proti Severnému Írsku.
V strede poľa sa namiesto Tomáša Riga po odpykaní kartového trestu objavil Ondrej Duda, pre ktorého to bol jubilejný 90. zápas za národný tím.
Lukáša Haraslína nahradil na ľavom krídle Leo Sauer. Ako prví sa dostali za obranu súpera Nemci, Gnabry však hlavou Dúbravku neohrozil.
Úvodné minúty sa niesli v znamení veľkého rešpektu slovenských futbalistov a dominancie nemeckého mužstva.
Po Wirtzovej aktivite sa dostal do šestnástky Gnabry, jeho center odvrátil Obert ku Kimmichovi, ktorý prestrelil bránu.
Nemecký kapitán si napravil chuť v 18. minúte. Po rohovom kope poslal center na malé vápno a tam kraľoval osamotený Woltemade - 1:0.
Hostia odpovedali o chvíľu dvoma šancami Ďuriša - pri prvej odvrátil loptu na roh pohotový Baumann a pri druhej delovka slovenského krídelníka presvišťala nad brvnom.
Boli to jediné svetlé momenty v ich hre v priebehu prvého polčasu. V 25. minúte sa po lopte za obranu vyznamenal Dúbravka zlikvidovaním tutovky Gnabryho.
O štyri minúty však slovenský brankár nemal proti tomu istému hráčovi nárok po tom, ako zakončil rýchlu kombináciu - 2:0.
Čierny prvý polčas Calzonovho tímu podčiarkol ďalšími dvoma zásahmi Sané po prihrávkach od Wirtza a hostia boli za stavu 0:4 zrelí na uterák.
II. polčas:
V 49. minúte mali hostia výhodu nepriameho kopu hlboko vnútri pokutového územia súpera, prudký pokus Saného však hostia zrazili na roh.
To už hrali Slováci so Schranzom a Šatkom na trávniku a v novej defenzívnej schéme 5-4-1.
Tá zabránila ďalším lavínovým útokom Nemecka, ktoré však naďalej kontrolovalo hru. V 67. minúte sa lopta po osi Woltemade - Gnabry dostala ku striedajúcemu Bakuovi a ten poľahky prestrelil Dúbravku - 5:0.
Hralo sa s loptou na nemeckých kopačkách, otázna bola iba výška debaklu Slovákov. Ďalší gól mohol pridať Goretzka, Dúbravka podržal svoj tím.
Ouedraogov pokus však už zapadol k žrdi. Slováci smerom dopredu nevymysleli nič a z Lipska tak odišli s poriadnou lekciou.
Hlasy po zápase
Martin Dúbravka, brankár SR: „Keď sa pozrieme na spôsob, akým Nemci hrali, ako agresívne, koľko šancí si vypracovali, tak boli nad naše sily. Dnes nám to nevyšlo, to si treba priznať. Na druhej strane, ak by sme si pred kvalifikáciou povedali, že budeme mať rovnaký počet bodov ako Nemecko a budeme bojovať o priamy postup, tak by sme to brali. Bol to nevydarený výkon, ale v marci sa pobijeme o postup. Zápas so Severným Írskom nás stál veľa síl. Chceli sme ho zvládnuť, aby sme mali istú baráž. Šancí, ktoré si Nemci vypracovali, bolo príliš veľa. Najmä ich množstvo dokázali premeniť. Je to emočný kolotoč, z absolútne fantastickej emócie sa zrazu stalo toto.“
Dávid Hancko, obranca SR: „Teraz je to veľké sklamanie a veľká bolesť. Nemci ukázali, že sú svetová trieda, od začiatku nás prevyšovali. Nevyšlo nám to, čo sme si pripravovali. Nemci ukázali neskutočnú kvalitu a prešli nás neuveriteľným spôsobom, čo nás mrzí. Chceme sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí boli v Lipsku, ale aj tým, ktorí chodili na domáce zápasy. Už len to, že sme si vytvorili takúto príležitosť, je niečo, na čo môžeme byť hrdí. Musíme toto zahodiť za hlavu a v marci budeme mať šancu na reparát.“