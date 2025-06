Trápenie v ofenzíve i prechode za obranu. Slovenskí futbalisti nestačili na Izrael

Milan Škriniar, kapitán SR: „Prvý polčas sme nastúpili so systémom 3-4-3. Fungovalo nám to omnoho lepšie, vedeli sme pressovať a donútili sme ich k ľahkým stratám. Tie šance, ktoré sme si vytvorili sme nepremenili a trpeli sme na našich stratách. Skúšali sme nový systém, v ktorom sa musíme zlepšiť a fungoval nám lepšie ako v prvom zápase. Prešli sme počas zápasu do starého systému, nebolo to zlé, ale stále sme trpeli na stratách. Z určitého hľadiska bolo cítiť aj únavu, ale chceli sme a odovzdali sme sto percent.“

Róbert Boženík, útočník SR: „Opäť sme skúšali nejaký nový systém. Myslím si, že to bolo o niečo lepšie ako v predošlom zápase, hlavne vo vrchnej polovici ihriska. Získavali sme veľa lôpt a nútili sme súpera, aby strácal lopty. Nakoniec sme však prehrali, a to nás veľmi mrzí. Po zisku lopty sme často strácali loptu, nedostali sme sa do priestorov a preto sme nemali toľko šancí. Tento systém musíme navnímať a môžeme sa oň oprieť v budúcnosti, keď náš pôvodný nebude fungovať.“