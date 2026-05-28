    Neymarovu prípravu na šampionát ovplyvňuje zranenie. Chýba aj trojica finalistov Ligy majstrov

    Neymar. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|28. máj 2026 o 09:08
    Nehral za národný tím takmer tri roky pre sériu zranení.

    Brazílsky futbal Neymar vynechal v stredu prvý tréning národného tímu v záverečnej príprave na majstrovstvá sveta.

    Tridsaťštyriročný hviezdny útočník absolvoval vyšetrenie na klinike v Teresópolise pre zranenie pravého lýtka. Informovala o tom Brazílska futbalová federácia CBF.

    Najlepší brazílsky strelec Neymar nehral za národný tím takmer tri roky pre sériu zranení. Tréner Carlo Ancelotti ho zaradil do 26-člennej nominácie na majstrovstvá sveta, pričom od svojho minuloročného nástupu do funkcie ho povolal prvýkrát.

    Brazíliu čaká v nedeľu prípravný zápas proti Paname, ktorý sa odohrá na štadióne Maracaná v Rio de Janeiro. Dovtedy absolvuje tím na základni v Granja Comary ešte tri tréningy.

    Ancelotti nemá k dispozícii ani ďalších troch hráčov. Obrancovia Gabriel Magalhaes, Marquinhos a stredopoliar Gabriel Martinelli sa pripravujú na sobotňajšie finále Ligy majstrov medzi Arsenalom a Parížom Saint-Germain.

