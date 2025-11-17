Slováci dostali na záver poriadnu lekciu. Konečná tabuľka skupiny A v kvalifikácii MS vo futbale 2026

LIPSKO. Slovenskí futbalisti majú za sebou posledný šiesty zápas kvalifikácie MS vo futbale 2026.
V zápase skupiny A podľahli domácemu Nemecku jednoznačne 0:6.
Favorit skupiny išiel za víťazstvom hneď od úvodu duelu a do polčasovej prestávky išiel s náskokom 4:0.
Ten ešte navýšil v druhom polčase na konečných 6:0 a zabezpečil si účasť na svetovom šampionáte v roku 2026.
Fotogaléria zo zápasu Nemecko - Slovensko (kvalifikácia MS vo futbale 2026)
Pozrite si tabuľku skupiny A po zápase Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.