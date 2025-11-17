Slováci dostali na záver poriadnu lekciu. Konečná tabuľka skupiny A v kvalifikácii MS vo futbale 2026

Fotka zo zápasu Nemecko - Slovensko.
Fotogaléria (72)
Fotka zo zápasu Nemecko - Slovensko. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|17. nov 2025 o 22:38
Pozrite si, ako vyzerá konečná tabuľka skupiny A v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Na ktorom mieste je Slovensko po zápase proti Nemecku?

LIPSKO. Slovenskí futbalisti majú za sebou posledný šiesty zápas kvalifikácie MS vo futbale 2026.

V zápase skupiny A podľahli domácemu Nemecku jednoznačne 0:6.

Favorit skupiny išiel za víťazstvom hneď od úvodu duelu a do polčasovej prestávky išiel s náskokom 4:0.

Ten ešte navýšil v druhom polčase na konečných 6:0 a zabezpečil si účasť na svetovom šampionáte v roku 2026.

Fotogaléria zo zápasu Nemecko - Slovensko (kvalifikácia MS vo futbale 2026)
Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Na snímke slovenskí fanúšikovia v hľadisku pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko v Lipsku.
Leo Sauer a Serge Gnabry počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Leo Sauer a Serge Gnabry počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
72 fotografií
Karim Adeyemi počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nick Woltemade počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Jonathan Tah a David Strelec počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nick Woltemade a Milan Škriniar počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Serge Gnabry počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leroy Sane, Leo Sauer a Ondrej Duda počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Ľubomír Šatka, Aleksandar Pavlovic a Nico Schlotterbeck počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje gól počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Aleksandar Pavlovic a David Strelec počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje gól počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Ľubomír Šatka, Aleksandar Pavlovic a Nico Schlotterbeck počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Raum (Nemecko) pred brankárom Martinom Dúbravkom (Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Nick Woltemade (Nemecko) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Joshua Kimmich (Nemecko) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Nick Woltemade počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.David Strelec (Slovensko), Jonathan Tah a Leroy Sané (obaja Nemecko) v súboji o loptu počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.David Raum (Nemecko), Norbert Gyömbér a Dávid Ďuriš (obaja Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Ondrej Duda (Slovensko) a Serge Gnabry (Nemecko) v súboji o loptu počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Leroy Sane počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Serge Gnabry a Woltemade počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje gól počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Hancko a Joshua Kimmich počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Strelec a Jonathan Tah počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leo Sauer a Serge Gnabry počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nick Woltemade a David Hancko počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Stanislav Lobotka a Florian Wirtz počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Stanislav Lobotka a Florian Wirtz počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Hancko a Leon Goretzka počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Ivan Schranz a Florian Wirtz počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Oliver Baumann počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. David Hancko počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemecko oslavuje počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leroy Sane strieľa gól počas zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Na snímke zľava Ridle Baku a Leroy Sané (obaja Nemecko) sa tešia z gólu počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko v Lipsku v pondelok 17. novembra 2025. FOTO TASR - Michal Svítok - Nemecko - Slovensko - šport - futbal - slovaciká - majstrovstvá - sveta - MS2026 - európska - časť - skupina - ANa snímke uprostred brankár Martin Dúbravka (Slovensko) po góle počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko v Lipsku v pondelok 17. novembra 2025. FOTO TASR - Michal Svítok - Nemecko - Slovensko - šport - futbal - slovaciká - majstrovstvá - sveta - MS2026 - európska - časť - skupina - AZákladná jedenástka hráčov Slovenska pózuje pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Serge Gnabry (Nemecko), vľavo Adam Obert a vpravo Norbert Gyömbér (obaja Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Francesco Calzona (Slovensko) a asistent trénera Marek Hamšík počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Francesco Calzona (Slovensko) a asistent trénera Marek Hamšík počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Serge Gnabry (Nemecko) a Norbert Gyömbér (Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Tomáš Rigo (Slovensko), Leon Goretzka (Nemecko), David Strelec, Milan Škriniar a Norbert Gyömbér (všetci Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.Matúš Bero (Slovensko) odchádza z ihriska počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Slovenskí futbalisti pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Francesco Calzona (Slovensko) pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Tréner Francesco Calzona (Slovensko) pred zápasom A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Nemeckí futbalisti sa tešia z gólu na 2:0 počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.Serge Gnabry (Nemecko) sa teší z gólu na 2:0, vpravo Milan Škriniar a vľavo brankár Martin Dúbravka (obaja Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026.

Pozrite si tabuľku skupiny A po zápase Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.

Konečná tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

