Severné Írsko ukázalo svoju silu aj proti Nemecku. Švédsko doma nečakane zlyhalo

BRATISLAVA. Futbalisti Nemecka zostali na čele A-skupiny európskej časti kvalifikácie MS 2026.
V pondelok vyhrali v Belfaste nad domácim Severným Írskom 1:0, o čom svojim premiérovým reprezentačným gólom rozhodol Nick Woltemade.
Nemci vedú tabuľku o skóre pred Slovenskom, o tri body zaostávajú na tretej priečke Severní Íri.
Nemci začali vo Windsor Parku aktívne. Loptu mali pod kontrolou a za desať minút vyslali tri strelecké pokusy, ani jeden z nich však nemieril do priestoru bránky.
Až potom sa dostali k slovu aj Severní Íri a ich prvá nebezpečnejšia akcia sa v 14. minúte skončila gólovou oslavou, zásah Daniela Ballarda však rozhodcovia po konzultácii s VAR napokon neuznali pre ofsajd.
Po polhodine hry sa dočkali hostia, keď po rohovom kope dopravil loptu do siete zadnou časťou ramena Woltemade - 0:1.
Do prestávky sa ešte dvakrát nebezpečne prezentovali domáci, hneď po zmene strán mal však nemeckú poistku na nohe Karim Adeyemi, zoči-voči brankárovi však vystrelil nepresne.
Severní Íri sa potom snažili o vyrovnanie, na kopačke ho mal v 60. a potom aj v 84. minúte Ethan Galbraith, v závere i striedajúci Callum Marshall, ale hostia si vydreté tesné víťazstvo postrážili.
Pre kormidelníka domácich Michaela O'Neilla to bol stý duel na reprezentačnej lavičke.
Island zaskočil Francúzov
Prvé body v prebiehajúcej kvalifikácii stratili doteraz stopercentní Francúzi, ktorí remizovali v Reykjavíku s domácim Islandom 2:2.
Hostia hrali v úvodnom dejstve až príliš pasívne a v 39. minúte ich za to potrestal pravý obranca Victor Palsson, ktorý na dvakrát prekonal brankára Mikea Maignana.
O vyrovnanie sa v 63. minúte po samostatnej akcii postaral Christopher Nkunku, ďalší gól hostí potom pridal Jean-Philippe Mateta, no cenný bod zabezpečil pre Island v 70. minúte Kristian Hlynsson.
Francúzi napriek strate naďalej vedú D-skupiny o tri body pred Ukrajinou, ktorá na neutrálnej pôde v Krakove podľa predpokladov zdolala Azerbajdžan 2:1.
Gólovo sa v prvom polčase presadil Oleksij Guculjak a hoci v nadstavení vyrovnal Nariman Achundzade, tri body pre favorita zariadil po prestávke Ruslan Malinovskyj.
Nuda v Slovinsku
Málo záživný futbal videli diváci v Ľubľane, kde sa v prvom polčase súboja Slovinska so Švajčiarskom nedočkali ani jednej strely do priestoru bránky a napokon sa duel skončil bezgólovou remízou 0:0.
Švajčiari prišli o stopercentnú bilanciu, ale zostali na čele B-skupiny s trojbodovým náskokom pred Kosovom.
Švédi sa nedočkali prvého kvalifikačného víťazstva ani vo svojom štvrtom vystúpení, keď v Göteborgu nečakane podľahli Kosovu 0:1.
Za hostí sa presadil Fisnik Asllani z Hoffenheimu a jeho tím drží druhú priečku.
„Tri korunky“ sa krčia na dne tabuľky so ziskom jediného bodu, Slovinci majú na konte tri body za tri remízy.
Macedónci prišli o post lídra
Belgičania po domácom zaváhaní so Severným Macedónskom zabrali naplno vo Walese a po výhre 4:2 sa dostali na čelo J-skupiny.
V Cardiffe poslal domácich do vedenia už vo 8. minúte hlavou po rohovom kope Joe Rodon, o desať minút neskôr však vyrovnal z penalty Kevin De Bruyne po ruke v pokutovom území a o chvíľu neskôr zariadil obrat v skóre Thomas Meunier.
Z ďalšieho pokutového kopu pridal tretí belgický gól De Bruyne, štvrtý v závere Leandro Trossard. Macedónci doma remizovali s Kazachstanom 1:1 a prišli o post lídra.
Za Belgickom zaostávajú o bod a pred tretím Walesom majú tri body k dobru, no odohrali o zápas viac.
Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - pondelok, 13. október
A-skupina:
Slovensko - Luxembursko 2:0 (0:0)
Góly: 55. Obert, 72. Schranz
Rozhodovali: Obrenovič - Praprotnik, Kordež (všetci Slov.), ŽK: Duda - Muratovič, Curci, Selimovič, Barreiro
Diváci: 13.010
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Škriniar, Obert, Hancko - Bero, Duda (84. Hrošovský), Rigo - Ďuriš (70. Schranz, 74. Tupta), Strelec (84. Boženík), Haraslín (84. L. Sauer)
Luxembursko: Moris - Jans, Korač, Mahmutovič (85. Selimovič), Bohnert - Sinani, C. Martins, Barreiro, Dardari (80. S. Thill) - Olesen (59. O. Thill), Muratovič (59. Curci)
Severné Írsko – Nemecko 0:1 (0:1)
Gól: 31. Woltemade
Rozhodovali: Gil – Nevado, Porrasová (všetci Šp.), ŽK: Reid, Galbraith, Magennis, Charles – Adeyemi, Andrich
Diváci: 17.926
S. Írsko: Peacock-Farrell – Ballard, McNair (75. Smyth), Hume – Spencer, Galbraith, Charles, McCann (75. Marshall), Devenny – Reid (46. Magennis), Price
Nemecko: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum – Pavlovič (86. Anton), Goretzka – Wirtz (90.+2 Baku), Gnabry (86. Andrich), Adeyemi (64. Beier) – Woltemade (90.+2 Burkardt)
B - skupina:
Slovinsko – Švajčiarsko 0:0
Švédsko – Kosovo 0:1 (0:1)
Gól: 32. Asllani
D-skupina:
Island – Francúzsko 2:2 (1:0)
Góly: 39. Palsson, 70. Hlynsson - 63. Nkunku, 68. Mateta
Ukrajina – Azerbajdžan 2:1 (1:1)
Góly: 30. Gaculjak, 64. Malinovskyj - 45.+3 Achundzade
J-skupina:
Severné Macedónsko – Kazachstan 1:1 (0:0)
Góly: 74. Bardhi - 54. Karaman
Wales – Belgicko 2:4 (1:2)
Góly: 8. Rodon, 89. Broadhead - 18. a 76. De Bruyne (oba z 11 m), 24. Meunier, 90. Trossard