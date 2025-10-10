Katastrofálny výkon priniesol zaslúženú prehru. Slovensko si značne skomplikovalo boj o postup

Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - skupina A
Severné Írsko - Slovensko 2:0 (1:0)
Góly: 18. Hrošovský (vl. gól), 81. Hume
Rozhodovali: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všetci Švéd.)
ŽK: Ballard, Bradley (obaja S. Írsko)
Severné Írsko: Peacock-Farrell - Ballard, McNair, Hume - Bradley (90.+2. Magennis), Galbraith (85. Spencer), S. Charles, McCann, Devenny - Reid (71. D. Charles), Price
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Šatka, Škriniar, Obert - Bero, Hrošovský (89. Bénes), Duda (63. Rigo) - Schranz (63. Haraslín), Strelec (89. Mráz), L. Sauer (82. Tupta)
BELFAST. Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v piatkovom zápase v Severnom Írsku 0:2 a v tabuľke A-skupiny kvalifikácie MS 2026 klesla na tretie miesto. Pre „sokolov“ je to premiérová prehra s týmto súperom od roku 1998 a vôbec prvá v ostrom zápase.
Prvý gól padol v 18. minúte po vlastenci Patrika Hrošovského, gól istoty v 81. minúte v podaní Traia Humeho po kikse brankára Martina Dúbravku.
Slováci pokračujú v kvalifikácii v pondelok v Trnave, kde privítajú Luxembursko. V tabuľke im patrí so šiestimi bodmi tretie miesto, o skóre za Nemeckom a Severným Írskom.
Priebeh zápasu Severné Írsko - Slovensko
I. polčas:
V úvode mali viac z hry domáci, ktorí sa vďaka centru na vzdialenejšiu žrď dostali aj k prvému rohovému kopu po hlavičke Oberta. Tlak sa im vyplatil v 18. minúte, keď poslal Galbraithovu prízemnú prihrávku z pravej strany do vlastnej brány Hrošovský.
Následne prišla prvá strela na domáceho brankára Peacocka-Farrella z hranice šestnástky v podaní Dudu po prihrávke Lea Sauera.
Krátko pred polhodinou hry musel zakročiť Dúbravka, na roh poslal strelu Devennyho k bližšej žrdi.
Do prestávky prišiel ešte únik kapitána Bradleyho, vďaka ktorému sa ocitol v šestnástke osamotený Reid, mieril však privysoko.
II. polčas:
Krátko po prestávke mal veľkú šancu zblízka Bero, s jeho hlavičkou si však poradil Peacock-Farrell. Následný gól Reida neplatil pre ofsajd a k niekoľkým šanciam sa dostali aj „sokoli“. Najvýraznejšiu nevyužil Strelec, ktorého vysunul Rigo.
V ďalšom priebehu sa domáci preskupili a obrannú líniu tvorili piati namiesto troch hráčov. Napriek tomu dokázali útočiť aj skórovať, a to po kikse Dúbravku. Mimo malého vápna nedôrazne vyrazil loptu, ktorú poslal oblúkom do odkrytej brány Hume.
Hosťom sa nepodarilo do záverečného hvizdu skórovať napriek dvojitému striedaniu v úplnom závere, v rámci ktorého zahrával priamy kop Bénes.
Hlasy po zápase
Michael O'Neill, tréner Severného Írska: „Výborný výkon, tím bol pripravený a nenechali sme nič na náhodou. Úprimne sme nečakali až takú dobrú hru. Je to veľký výsledok v kontexte, že máme teraz rovnako bodov ako Nemci a Slováci. Môže to byť výhoda do budúcna. Výhru sme si zaslúžili a aby sme ju potvrdili, potrebovali sme druhý gól. Slováci majú dobrý skúsený tím a nám sa podarilo nestratiť momentum.“
Francesco Calzona, tréner SR: „Mali sme urobiť viac, špeciálne v prvom polčase, v ktorom sme pokazili neuveriteľné množstvo lôpt. Pri tej fyzickej hre súpera a ich kvalite sme v tomto veľmi trpeli. Bol to zápas, aký sme očakávali. Nedokázali sme sa tomu prispôsobiť a o to viac to mrzí. Ľahké veci alebo podobné prihrávky sme kazili už aj v predošlých zápasoch. Budeme musieť hrať rýchlejšie, viac sa pohybovať na ihrisku. Dáta nám hovoria, že v druhom polčase sme posúvali loptu rýchlejšie od nohy a boli trochu nebezpečnejší. Musíme zlepšiť hru, keď máme loptu na kopačkách, pretože práve počas toho sme pokazili veľa jednoduchých vecí.“
Martin Dúbravka, brankár SR: „Myslím si, že to nebol z našej strany vydarený zápas. Bolo tam veľa momentov, keď sme zbytočne strácali lopty. Ich štýl hry bol vyčkávať na naše chyby a my sme ich, žiaľ, dnes urobili veľa. Futbal je o chybách a bolo ich mnoho na to, aby sme pomýšľali na dobrý výsledok.“
Milan Škriniar, kapitán SR: „Bol to veľmi ťažký zápas. To, čo sme od Severného Írska očakávali, tak to tak aj bolo. Hrali veľmi súbojovo, na dlhé lopty. Prehrávali sme veľmi veľa odrazených lôpt, všetky získaval súper. Hlavne v prvom polčase, v druhom to bolo o niečo lepšie. Boli sme tam trochu futbalovejší, mali sme šance, ktoré sme nevyužili. Dostali sme jeden gól vlastný a druhý v podstate z ničoho. Stálo nás to veľa síl, ale musíme sa zlepšiť, dať do toho viac. Všetko je stále otvorené, to, čo sme získali s Nemeckom, sme stratili dnes. Ja tomuto mužstvu však verím, aj keby som mal byť posledný, kto bude.“
David Strelec, útočník SR: „Bol to náročný zápas. Škoda, že sa nám ho nepodarilo zvládnuť výsledkovo lepšie. Pri mojej šanci som to nedával zle, aj sa mi zdalo, že lopta ide do brány. Tým, že som ju dával ´placírkou´, tak sa rotovala smerom von a lízla žŕdku. Vedel som, čo nás čaká, domácim sa podarilo presadiť ich herný štýl. Dali sme do toho všetko, myslím si, že sme mali viac z hry, no súper zbieral druhé lopty.“
