Nemci ďalšie sklamanie napokon nedopustili. Španielsko nemalo s Tureckom zľutovanie

BRATISLAVA. Futbalisti Nemecka zaznamenali prvé víťazstvo v A-skupine kvalifikácie MS 2026. V pozícii favoritov zdolali v Kolíne nad Rýnom výber Severného Írska 3:1.
Víťazný gól Nemecka strelil v 69. minúte striedajúci Nadiem Amiri. Nemci aj Severní Íri majú po tri body, favorit skupiny je o skóre tretí.
Na čele „áčka“ sú Slováci so šiestimi bodmi po triumfe v Luxembursku (1:0).
Nemci mali výraznú hernú prevahu, už v siedmej minúte ich poslal do vedenia navrátilec do zostavy Serge Gnabry.
Hostia však vyrovnali v po polhodine hry zásluhou Isaaca Pricea, ktorý pretavil na gól jedinú strelu do priestoru brány.
Íri stratili cenný bod v priebehu troch minút, keď sa najskôr presadil Amiri a na 3:1 zvýšil prvým súťažným gólom v sezóne Florian Wirtz.
Futbalisti Holandska si upevnili pozíciu lídra G-skupiny v kvalifikácii MS 2026.
„Oranjes“ zvíťazili na pôde Litvy 3:2 a s 10 bodmi vedú tabuľku pred sedembodovým Poľskom.
Holanďania sa však na plný bodový zisk s outsiderom natrápili, po polčase bol stav 2:2, triumf hostí zariadil v 64. minúte druhým gólom v stretnutí útočník Memphis Depay.
Triumf hostí zariadil v 64. minúte svojím druhým zásahom v stretnutí Memphis Depay.
Tridsaťjedenročný útočník zaznamenal gól aj v 11. minúte, ktorý bol pre neho 51. v reprezentácii, čím sa osamostatnil na čele strelcov holandského národného tímu.
Za seba odsunul bývalého kanoniera Robina van Persieho.
Španielsko rozhodlo o svojom druhom triumfe v skupine už v prvom polčase na horúcej pôde v Turecku.
Dvakrát sa strelecky presadil Mikel Merino, v šiestej minúte poslal favorita do vedenia Pedri.
Po zmene strán skompletizoval hetrik Merino, druhý gól pridal Pedri a presadil sa aj Ferran Torres.
Na čele J-skupiny je po nedeli Severné Macedónsko. Balkánsky tím doma deklasoval Lichtenštajnsko 5:0 a s 11 bodmi vedie tabuľku o bod pred Walesom. V pozícii favorita nastúpili v nedeľu večer Belgičania proti Kazachstanu.
Belgicko deklasovalo svojho súpera 6:0, po dva góly strelili Kevin De Bruyne a Jeremy Doku, po jednom presnom zásahu pridali Nicolas Raskin a Thomas Meunier.
Gruzínci získali prvé tri body v kvalifikácii. Vo svojom druhom stretnutí v E-skupine zdolali hráčov Bulharska hladko 3:0.
Poľsko zdolalo Fínsko v domácom prostredí 3:1. Strelecky sa pri návrate do reprezentácie presadil aj skúsený útočník Robert Lewadowski.
Poliaci majú na 2. mieste po piatich dueloch 10 bodov, rovnako ako Holanďania, ktorí majú zápas k dobru.
Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - nedeľa, 7. september
A-skupina:
Nemecko - Severné Írsko 3:1 (1:1)
Góly: 7. Gnabry, 69. Amiri, 72. Wirtz - 34. Price.
ŽK: Rüdiger - Galbraith, Devenny, Bradley, Saville
Nemecko: Baumann – Anton, Koch, Rüdiger (82. Tah), Raum – Kimmich, Groß (66. Goretzka) – Gnabry (61. Beier), Wirtz, Leweling – Woltemade (61. Amiri)
Severné Írsko: Peacock-Farrell – Hume, McNair, Toal (88. McConville) – Bradley, Galbraith (76. Marshall), S. Charles, McCann (76. Saville), Devenny – Price (88. McDonnell), J. Reid (70. D. Charles)
Luxembursko - Slovensko 0:1 (0:0)
Gól: 90. Rigo
Rozhodovali: Walsh - McFarlane, Macleod (všetci Škót.)
ŽK: Jans, Mahmutovič, Sinani - Šatka, Duda, Škriniar
Počet divákov: 8487
Luxembursko: Moris - Jans, Mahmutovič, Olesen (90.+1 Duarte), Carlson, Bohnert - Sinani, Moreira (81. Thill), Barreiro, Dardari - Muratovič (70. Borges Sanches)
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Šatka (46. Obert), Škriniar, Hancko - Bero, Lobotka, Duda (78. Bénes) - Ďuriš (46. Rigo), Strelec (66. Boženík), Sauer (89. Tupta)
E-skupina:
Gruzínsko - Bulharsko 3:0 (2:0)
Góly: 30. Kvaracchelija, 44. Gagnidze, 65. Mikautadze
Turecko - Španielsko 0:6 (0:3)
Góly: 22., 45.+1 a 57. Merino, 6. a 62. Pedri, 53. Torres
G-skupina:
Litva - Holandsko 2:3 (2:2)
Góly: 36. Gineitis, 43. Girdvainis - 11. a 64. Depay, 33. Q. Timber
Poľsko - Fínsko 3:1 (2:0)
Góly: 27. Cash, 45.+2 Lewandowski, 55. Kaminski - 88. Kallman
J-skupina:
Severné Macedónsko - Lichtenštajnsko 5:0 (1:0)
Góly: 15. Elmas, 52. Bardhi, 56. Churlinov, 82. Qamili, 90. Stankovski
Belgicko - Kazachstan 6:0 (2:0)
Góly: 42. a 84. De Bruyne, 44. a 60 Doku, 51. Raskin, 87. Meunier