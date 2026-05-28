Sparta skončila bez trofeje a Haraslín cíti zodpovednosť. O reprezentácii: Ukázať to najlepšie

Slovenský futbalový krídelník Lukáš Haraslín má za sebou náročnú sezónu, v ktorej mu pribudla kapitánska páska českej Sparty Praha.
Uzavrie ju dvoma prípravnými zápasmi národného tímu proti Malte a Čiernej Hore už pod vedením staronového trénera Vladimíra Weissa st. Ako sám povedal, zmeny vo vedení reprezentácie môžu priniesť do mužstva nový impulz.
Reprezentujeme stále tým istým štýlom
Haraslín má v národnom tíme skúsenosť už s piatimi rôznymi koučmi. „Myslím si, že nejaký impulz príde vždy od nového trénera a nového realizačného tímu.
Ale myslím si, že už sme dosť skúsení na to, aby sme vedeli, ako sa máme správať, že sa reprezentujeme stále tým istým štýlom mimo ihriska.
Ako nám tréner povedal, on si nás vybral, pretože v nás verí, a na ihrisku sa snažíme vždy ukázať to najlepšie, či je to pod tým alebo takým trénerom,“ uviedol Haraslín na reprezentačnom zraze v Senci.
Priznal, že o mene nového kormidelníka sa s reprezentačnými spoluhráčmi rozprával, ale konečné rozhodnutie nevnímali ako svoju vec: „To nie je nikdy otázka na nás.
Samozrejme, rozprávali sme sa o tom, kto môže byť trénerom a vedeli sme, že to môže byť práve tréner Weiss.
Ale my o tom nerozhodujeme. Berieme trénera, ktorý príde, a rešpektujeme každého jedného.“
Weiss st. už avizoval, že sa pokúsi nadviazať na prácu Francesca Calzonu, ale priniesť aj niečo nové.
Určite nám bude chcieť pomôcť
„Tréner nám dá určite nejaké nové pokyny, ale bude od nás vyžadovať to, čo každý tréner – to najlepšie z nás. Či budeme hrať takým alebo iným systémom, to je na ňom. Určite nám bude chcieť pomôcť v tom, v čom sme najlepší.
Dá nám nový impulz, na čo sa veľmi tešíme, ale potom bude záležať na nás, ako sa s tým popasujeme,“ pokračoval 30-ročný krídelník.
Do realizačného tímu pribudol aj Vladimír Weiss ml., ktorý donedávna hral na podobnej pozícii ako on: „S Vladom sa poznám dlhé roky a myslím si, že máme dobrý vzťah.
Môže mi pomôcť vo veciach, v ktorých by som sa možno trápil. Myslím si, že to môže byť dobré spojenie, čo sa týka útočných hráčov.“
Slováci si najskôr 1. júna v Dunajskej Strede zmerajú sily s Maltou a o štyri dni nato v Košiciach privítajú reprezentáciu Čiernej Hory. Haraslín súperov nechcel podceňovať, ale priznal, že ambície reprezentácie boli vyššie.
Budeme chcieť vyhrať
„Mali sme byť niekde inde, ale je to reprezentačný zraz, je to ďalší medzinárodný zápas a určite k nemu pristúpime tak, ako by sme mali pristúpiť k zápasu Ligy národov alebo kvalifikácie na majstrovstvá Európy či sveta.
Budeme ho chcieť vyhrať,“ povedal k nadchádzajúcemu stretnutiu.
Za sebou má náročný ročník z fyzickej aj psychickej stránky. Počas sezóny ho trápilo niekoľko menších zranení a Sparta ju zakončila bez zisku trofeje.
„Tá sezóna bola pre mňa náročná a hlavne to je o tej psychike. Už druhý rok sa nám v klube nepodarilo získať žiadnu trofej a nároky sú tam veľké.
Na tieto dva zápasy sa však teším. Je to reprezentačný zraz a ďalšie štarty v mojej reprezentačnej kariére. Sily sa určite nájdu a potom pôjdem dovolenkovať,“ dodal Haraslín.
Ako kapitán som nedoviedol klub k žiadnej trofeji
Ako kapitán sa podľa vlastných slov snažil zostať rovnaký, ale svoju pozíciu vníma veľmi zodpovedne: „Je to ťažké, pretože ako kapitán som nedoviedol klub k žiadnej trofeji.
Mali sme to všetko vo vlastných rukách a aj tou mojou 'super' penaltou som prispel k tomu, že sme, bohužiaľ, vypadli v pohári. Ako kapitán musím brať zodpovednosť za tím. Verím, že ďalšie sezóny budú lepšie.“
Hoci sa Slovensko na majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku neprebojovalo, skúsený krídelník bude na diaľku podporovať aspoň niektorých spoluhráčov zo Sparty, ktorí sa na šampionáte predstavia v drese Česka.
„Asi si pozriem, samozrejme, kamarátov, spoluhráčov. Budem im držať palce,“ konštatoval Haraslín, no dodal, že sa teší aj na oddych od futbalu a čas strávený s rodinou.