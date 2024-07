Zázrak sa nekonal. Djokovič nemal s Nadalom hrajúcim na jednej nohe zľutovanie

PARÍŽ. Hádam nie je športovec, ktorý by si viac získal srdcia Parížanov. Rafael Nadal roky vládol grandslamovému turnaju Roland Garros a s absolútnou istotou na antuke vládol.

Corretja: Bol to dar

„Ak musíte s niekým prehrať, tak radšej s Djokovičom. Je to perfektné ukončenie kariéry na olympiáde. Na skóre už naozaj nezáleží. Nemusí nikomu dokazovať, kto je lepší. Vo svojej kariére už dokázali všetko. Keď som prvýkrát videl žreb a videl som, že sa môžu stretnúť v druhom kole, bol som z toho v šoku, ale teraz si myslím, že by to mali brať ako darček pre tenis, pre šport, pre olympiádu," reagoval ešte pred zápasom expert Eurosportu Alex Corretja.

„Je to neskutočné, že máme týchto dvoch skvelých hráčov, ktorí stáli proti sebe naposledy na tomto kurte.“

Srbský tenista svojho súpera nešetril a od začiatku naňho tlačil. V každej výmene ho nútil behať po celom kurte. Skracoval hru, posielal ju do rohov.

Nadal sa nevzdával, no na jeho pohybe bolo znať, že ho obmedzuje. Ožil po využitom breku v druhom sete, keď sériou troch získaných gemov dokonca vyrovnal na 4:4. Zvrat však nedokázal dotiahnuť.

V olympijskom turnaji hral Nadal bez svojich superschopností, s ktorými vládol na Roland Garros neohrozene od roku 2005.

"Každý z nás je v inom bode svojej kariéry. Novak nedávno hral vo finále Wimbledonu a ja som posledné dva roky nebol schopný hrať najlepší tenis," hovoril Nadal ešte pred zápasom.