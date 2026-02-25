Peniaze ani mená neporazia tím, vraví Henry. Mesto ako Trenčín zahanbilo giganta

Športovú časť nórskeho denníka Verdens Gang v utorok otvárala strana s trojicou fotografií z toho istého štadióna. Pri každej bolo napísané slovo zázrak, pričom pri tretej bol namiesto výkričníka otáznik.
Novinári si takto pripomenuli pamätné víťazstvá na milánskom San Sire, ktoré sa nezmazateľne zapísali do histórie nórskeho futbalu.
V decembri 1996 tam Rosenborg Trondheim senzačne zdolal AC Miláno 2:1, vlani v novembri deklasoval reprezentačný tím Talianov 4:1 a severania verili, že o ďalší zázrak sa postará aj FK Bodö/Glimt.
Klub, ktorý sídli v meste s počtom obyvateľov ako Trenčín, čelil v play-off o osemfinále Ligy majstrov Interu Miláno a postaral sa o to, že otáznik pri tretej fotke sa môže zmeniť na výkričník.
Bodö/Glimt po domácom víťazstve 3:1 stačila v Miláne aj prehra o jeden gól, no napokon si postup na úkor vlaňajšieho finalistu zaistilo výhrou 2:1.
Výsledky, ktoré nedávajú zmysel
Nórsky majster je úkaz, ktorý sa v Lige majstrov často nevidí. Po šiestich dueloch ligovej časti mal bilanciu 0-3-3 a bol odsúdený na koniec v súťaži.
Lenže zverenci Kjetila Knutsena to nezabalili a vzopreli sa gigantom. Nie raz, ani dvakrát. V priebehu 36 dní zdolali Manchester City 3:1, uspeli na pôde Atlética Madrid 2:1, aby následne vyradili Inter celkovým skóre 5:2.
"V januári by si nikto nestavil na to, že Bodö/Glimt uvidíme vo vyraďovacej fáze. Nórsky klub však dosiahol výsledky, ktoré na papieri nedávajú zmysel.
Vyradenie Interu je senzácia, no nebola to žiadna hra šťasteny. Postup je zaslúžený a už nikto nemôže tvrdiť, že Bodö/Glimt nemá v osemfinále, čo robiť," hovoril komentátor Nova Sport Michal Jinoch.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Inter Miláno - Bodö/Glimt
Pred odvetou bol napriek dvojgólovému manku miernym favoritom na postup aktuálny líder Serie A, no žiadny výrazný tlak si nedokázal vytvoriť.
Hostia držali "Nerazzurri" na dištanc a v 58. minúte potrestal obrovskú chybu Manuela Akanjiho v rozohrávke Jens Hauge. Ten bol o štvrťhodinu neskôr aj pri druhom góle, tentokrát po jeho pase skóroval Hakon Evjen.
Alessandro Bastoni zakrátko znížil na 1:2, ale na ďalšie tri góly Interu nezostal čas. A zrejme by ich nedal, ani keby sa mal hrať ešte tretí polčas.
"Inter ukázal veľmi málo. Naopak, Nóri výborne bránili, hrali obetavo a trestali každú chybu," hodnotil bývalý slovenský brankár Kamil Čontofalský.
Bodö ukázalo, ako hrá tím
Najznámejší taliansky športový denník La Gazzetta dello Sport píše o hanebnom konci Interu, pričom senzáciu spomína v kontexte s hokejovým Zázrakom na ľade z olympijských hier v roku 1980.
"Bodö je ako štrkáč, ktorý dokáže číhať a potom náhle uštipnúť. Inter bol čitateľný a gól Bastoniho prišiel neskoro," uviedol novinár Francesco Pietrella.
Tiež vyzdvihol to, že v žltých dresoch nastúpilo v základnej zostave až deväť Nórov a hodnota kádru Intera je o viac ako 600 miliónov eur vyššia.
O finančných možnostiach a hviezdnych menách v zostave sa pre CBS Sport Golazo rozrozprával legendárny francúzsky útočník Thierry Henry.
VIDEO: Vypadnutie Interu MIláno v relácii CBS Sport Golazo
"Hovoríme o peniazoch, hovoríme o menách, ale nič neporazí tím. A práve o tom by mal byť futbal. Je to tímový šport a Bodö všetkým ukázalo, ako hrá tím.
Mne sa najviac páčilo to, čo po góle urobil Hauge. Najskôr oslavoval a potom sa obzrel na spoluhráča a pýtal sa: Prečo si mi neprihral? Aj to bol odkaz, že sme tu ako tím," vravel majster sveta z roku 1998.
"Som šťastný, že môžem hrať za Bodö/Glimt. Je to skvelý projekt. Sme skromní a hrdí. Bol to fantastický večer a sme hrdí na to, čo dosahujeme.
Bol to ťažký zápas, ale behali sme jeden za druhého a bojovali sme o každú loptu," povedal Hauge, ktorý strelil v Lige majstrov už šiesty gól.
Vzor pre malé kluby
Prezidentka nórskeho futbalového zväzu Lise Klavenessová sa vyjadrila, že ide o jeden z najúžasnejších príbehov v modernej Lige majstrov.
"Je to úžasný zážitok pre malé mesto s 50-tisíc obyvateľmi za polárnym kruhom. Som veľmi šťastná za svojho bývalého trénera Kjetila Knutsena, hráčov aj celý región. Sú vzorom pre malé kluby v Európe," vraví.
Fanúšikovia Bodö/Glimt budú s napätím sledovať aj piatkový žreb. V osemfinále Ligy majstrov môžu naraziť na Manchester City alebo Sporting Lisabon.
Nórsky futbal zanechal v utorok výraznú stopu aj v Madride, kde postup Atlética zariadil hetrikom Alexander Sorloth. Ak k tomu prirátame Erlinga Haalanda a Martina Ödegaarda, Nóri budú ostro sledovaným tímom na MS.
Naopak, Taliani účasť na mundiale istú nemajú a ani v Lige majstrov sa klubom zo Serie A nedarí. V hre sú už len Juventus a Atalanta, no v stredu ich čaká boj o prežitie, keďže prvý zápas prehrali o tri, respektíve dva góly.
Najvyššie ambície mal milánsky Inter, ktorý v ligovej časti inkasoval menej ako gól na zápas, no v dvojzápase s Bodö/Glimt inkasoval až päťkrát.
"Sme sklamaní. Prehrali sme a končíme. Hráčom však nemôžem nič vyčítať. Možno keby sme strelili prvý gól, vyvinuli by sme na nich tlak. Oni však dobre bránili a gratulujem im k postupu," dodal tréner Interu Cristian Chivu.