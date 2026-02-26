Slovenské nádeje zabojujú o medaily. Program a výsledky ME v biatlone juniorov a kadetov 2026

Program a výsledky ME v biatlone juniorov a kadetov 2026.
Program a výsledky ME v biatlone juniorov a kadetov 2026. (Autor: Soňa Niková/slovenskybiatlon.sk)
26. feb 2026 o 06:00
Pozrite si kompletný program a výsledky ME juniorov a kadetov v biatlone 2026 v nemeckom stredisku Arber.

Majstrovstvá Európy v biatlone kadetov a juniorov hostí na prelome februára a marca nemecké stredisko Arber, ktoré je významným biatlonovým centrom v Bavorskom lese, ktoré pravidelne hostí medzinárodné podujatia ako IBU Cup.

Šampionát sa začína 28. februára a vyvrcholí 8. marca.

Nominácia Slovenska sa skladá zo 16 športovcov - 8 v kategórii juniorov a 8 v kategórii kadetov.

Nominácia Slovenska na ME juniorov a kadetov v biatlone 2026

Kadeti: Oliver Gajdošovci, Ján Kováč, Šimon Krištofík, Markus Sklenárik

Kadetky: Barbora Fedorová, Ema Malíková, Dominika Patrášová, Michaela Straková

Juniori: Michal Adamov, Sebastián Belicaj, Martin Cienik, Martin Maťko

Juniorky: Alžbeta Garguláková, Veronika Michalechová, Tamara Molentová, Ema Zvarová

Na športovcov v oboch kategóriách čaká päť pretekov - vytrvalostné preteky, mix štafeta, šprint, preteky s hromadným štartom a štafeta.

Pozrite si program a výsledky Slovenska na ME juniorov a kadetov v biatlone 2026.

Program ME juniorov a kadetov v biatlone 2026

Juniori a juniorky

Dátum

Deň

Čas

Disciplína

Detail

28.2.

Sobota

14:30

vytrvalostné preteky (m)


1.3.

Nedeľa

10:30

vytrvalostné preteky (ž)


2.3.

Pondelok

11:00

mix štafeta


3.3.

Utorok

10:30

šprint (m)


4.3.

Streda

10:30

šprint (ž)


6.3.

Piatok

14:40

preteky s hrom. štartom (m)

6.3.

Piatok

15:40

preteky s hrom. štartom (ž)

7.3

Sobota

11:00

štafeta (m)


8.3.

Nedeľa

10:30

štafeta (ž)

Kadeti a kadetky

Dátum

Deň

Čas

Disciplína

Detail

28.2.

Sobota

14:30

vytrvalostné preteky (m)


1.3.

Nedeľa

14:30

vytrvalostné preteky (ž)


2.3.

Pondelok

14:45

mix štafeta


3.3.

Utorok

14:30

šprint (m)


4.3.

Streda

14:30

šprint (ž)


6.3.

Piatok

10:30

preteky s hrom. štartom (m)


6.3.

Piatok

11:30

preteky s hrom. štartom (ž)


7.3

Sobota

14:30

štafeta (m)


8.3.

Nedeľa

14:30

štafeta (ž)

Biatlon

dnes 06:00
