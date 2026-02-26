Slovenské nádeje zabojujú o medaily. Program a výsledky ME v biatlone juniorov a kadetov 2026

Majstrovstvá Európy v biatlone kadetov a juniorov hostí na prelome februára a marca nemecké stredisko Arber, ktoré je významným biatlonovým centrom v Bavorskom lese, ktoré pravidelne hostí medzinárodné podujatia ako IBU Cup.
Šampionát sa začína 28. februára a vyvrcholí 8. marca.
Nominácia Slovenska sa skladá zo 16 športovcov - 8 v kategórii juniorov a 8 v kategórii kadetov.
Nominácia Slovenska na ME juniorov a kadetov v biatlone 2026
Kadeti: Oliver Gajdošovci, Ján Kováč, Šimon Krištofík, Markus Sklenárik
Kadetky: Barbora Fedorová, Ema Malíková, Dominika Patrášová, Michaela Straková
Juniori: Michal Adamov, Sebastián Belicaj, Martin Cienik, Martin Maťko
Juniorky: Alžbeta Garguláková, Veronika Michalechová, Tamara Molentová, Ema Zvarová
Na športovcov v oboch kategóriách čaká päť pretekov - vytrvalostné preteky, mix štafeta, šprint, preteky s hromadným štartom a štafeta.
Pozrite si program a výsledky Slovenska na ME juniorov a kadetov v biatlone 2026.
Program ME juniorov a kadetov v biatlone 2026
Dátum
Deň
Čas
Disciplína
Detail
28.2.
Sobota
14:30
vytrvalostné preteky (m)
1.3.
Nedeľa
10:30
vytrvalostné preteky (ž)
2.3.
Pondelok
11:00
mix štafeta
3.3.
Utorok
10:30
šprint (m)
4.3.
Streda
10:30
šprint (ž)
6.3.
Piatok
14:40
preteky s hrom. štartom (m)
6.3.
Piatok
15:40
preteky s hrom. štartom (ž)
7.3
Sobota
11:00
štafeta (m)
8.3.
Nedeľa
10:30
štafeta (ž)
