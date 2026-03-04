Mladá Slovenka získala na juniorských MS už druhé zlato. Predviedla skvelý beh aj streľbu

Michaela Straková získala zlatú medailu v šprinte kadetiek MS juniorov 2026. (Autor: Matej Lepeň/Slovenský biatlon)
Sportnet, TASR|4. mar 2026 o 11:33
Triumfovala aj vo vytrvalostných pretekoch kadetiek.

MS juniorov a mládeže v biatlone 2026

Kadetky - rýchlostné preteky:

1.

Michaela Straková

Slovensko

17:02,5 min. (0)

2.

Hanna Voelstadová

Nórsko

+12,3 s (1)

3.

Selina Gannerová

Rakúsko

+18,3 s (1)

23.

Ema Malíková

Slovensko

+2:01,4 min (1)

37.

Dominika Patrášová

Slovensko

+2:36,2 min (1)

73.

Barbora Fedorová

Slovensko

+4:03,4 min (4)

Slovenská biatlonistka Michaela Straková sa stala majsterkou sveta v šprinte kadetiek na 6 km na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi.

Na strelnici sa ani raz nepomýlila a získala už svoje druhé zlato na prebiehajúcom podujatí, kde v nedeľu triumfovala vo vytrvalostných pretekoch. Na pódiu ju doplnili Nórka Hanna Voelstadová so stratou 12,3 sekundy a Rakúšanka Selina Gannerová (+18,3 s). 

Osemnásťročná slovenská reprezentantka napodobnila svoj úspech z minuloročného Európskeho olympijského festivalu mládeže, kde rovnako ako teraz triumfovala vo vytrvalostných pretekoch aj v šprinte.

Slovenka predviedla pomalšiu, ale o to kvalitnejšiu streľbu. Rovnako ako v nedeľu, ani tentoraz sa nepomýlila a sklopila všetkých desať terčov.

K tomu pridala najrýchlejší bežecký čas a v cieli sa zaradila na prvé miesto pred Voelstadovú, ktorá viedla pred streľbou v stoji, no raz na nej zaváhala. Strakovú mohla ohroziť Gannerová, ktorá mala pred druhou položkou rovnaký čas ako Slovenka.

Sedemnásťročná Rakúšanka sa však raz pomýlila a stratu už v záverečnom kole nestiahla. V cieli bola na tretej priečke a ešte ju ohrozovala bezchybná Bulharka Raya Adžamová. Tá však bežecky strácala a obsadila 4. miesto.

Druhou najlepšou Slovenkou sa stala Ema Malíková, ktorá atakovala najlepšiu desiatku, ale po chybe v stoji jej v cieli patrila konečná 23. priečka. So štartovým číslom 106 útočila na vysoké umiestnenie Dominika Patrášová, ale minula siedmy terč a obsadila 37. miesto.

Štvrtou slovenskou zástupkyňou v šprinte bola Barbora Fedorová, ktorá po bilancii 3+1 skončila 73. s viac než štvorminútovou stratou.

Slovensko získalo na šampionáte už tretie zlato. Okrem dvoch víťazstiev Strakovej triumfoval v utorkovom šprinte kadetov Markus Sklenárik.

