Mladá Slovenka získala na juniorských MS už druhé zlato. Predviedla skvelý beh aj streľbu

MS juniorov a mládeže v biatlone 2026
Kadetky - rýchlostné preteky:
1.
Michaela Straková
Slovensko
17:02,5 min. (0)
2.
Hanna Voelstadová
Nórsko
+12,3 s (1)
3.
Selina Gannerová
Rakúsko
+18,3 s (1)
23.
Ema Malíková
Slovensko
+2:01,4 min (1)
37.
Dominika Patrášová
Slovensko
+2:36,2 min (1)
73.
Barbora Fedorová
Slovensko
+4:03,4 min (4)
Slovenská biatlonistka Michaela Straková sa stala majsterkou sveta v šprinte kadetiek na 6 km na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi.
Na strelnici sa ani raz nepomýlila a získala už svoje druhé zlato na prebiehajúcom podujatí, kde v nedeľu triumfovala vo vytrvalostných pretekoch. Na pódiu ju doplnili Nórka Hanna Voelstadová so stratou 12,3 sekundy a Rakúšanka Selina Gannerová (+18,3 s).
Osemnásťročná slovenská reprezentantka napodobnila svoj úspech z minuloročného Európskeho olympijského festivalu mládeže, kde rovnako ako teraz triumfovala vo vytrvalostných pretekoch aj v šprinte.
Slovenka predviedla pomalšiu, ale o to kvalitnejšiu streľbu. Rovnako ako v nedeľu, ani tentoraz sa nepomýlila a sklopila všetkých desať terčov.
K tomu pridala najrýchlejší bežecký čas a v cieli sa zaradila na prvé miesto pred Voelstadovú, ktorá viedla pred streľbou v stoji, no raz na nej zaváhala. Strakovú mohla ohroziť Gannerová, ktorá mala pred druhou položkou rovnaký čas ako Slovenka.
Sedemnásťročná Rakúšanka sa však raz pomýlila a stratu už v záverečnom kole nestiahla. V cieli bola na tretej priečke a ešte ju ohrozovala bezchybná Bulharka Raya Adžamová. Tá však bežecky strácala a obsadila 4. miesto.
Druhou najlepšou Slovenkou sa stala Ema Malíková, ktorá atakovala najlepšiu desiatku, ale po chybe v stoji jej v cieli patrila konečná 23. priečka. So štartovým číslom 106 útočila na vysoké umiestnenie Dominika Patrášová, ale minula siedmy terč a obsadila 37. miesto.
Štvrtou slovenskou zástupkyňou v šprinte bola Barbora Fedorová, ktorá po bilancii 3+1 skončila 73. s viac než štvorminútovou stratou.
Slovensko získalo na šampionáte už tretie zlato. Okrem dvoch víťazstiev Strakovej triumfoval v utorkovom šprinte kadetov Markus Sklenárik.