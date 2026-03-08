Slovenské juniorky sa umiestnili v prvej desiatke. Na zlaté Nemky stratili viac ako 5 minút

Mládežnícke MS v biatlone 2026 - Arber
Výsledky - štafeta junioriek na 4x6 km:
1.
Nemecko
1:13:36,5 min (0+10)
2.
Francúzsko
+ 3,7 s (2+8)
3.
Ukrajina
+ 19,5 (1+10)
10.
Slovensko
+ 5:07,6 min (2+14)
Slovenské biatlonistky Tamara Molentová, Alžbeta Garguláková, Ema Zvarová a Veronika Michalechová obsadili 10. miesto v štafete junioriek na 4x6 km na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi.
Na zlaté Nemky mali v cieli manko 5:07,6 min, druhé skončili Francúzky so stratou 3,7 s, pódium doplnila Ukrajina.
Molentová na prvom úseku potvrdila, že z kvarteta Sloveniek ja na tom výkonnostne najlepšie. Bežecky patrila k elite, zdržali ju však jedno dobíjanie v ľahu a až tri v stojke. Napriek tomu odovzdala ako piata so 17-sekundovým mankom na líderky zo Švajčiarska.
Výrazný prepad zaznamenala na druhom úseku Garguláková, ktorá mala veľké problémy už pri streľbe v ľahu a po dvoch trestných okruhoch klesla až na desiatu pozíciu.
Zvarová potom dvakrát dobíjala a svoj tím dostala o priečku vyššie, ale späť na koniec prvej desiatky sa Slovenky dostali po záverečnom štvrtom úseku Michalechovej.