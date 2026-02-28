Maťko skončil na MS v najlepšej desiatke. Kvalitné výkony predviedla aj ďalšia trojica

TASR|28. feb 2026 o 16:36
Na 15 km trati zaostal za víťazom o 4:28,6 min.

MS juniorov a mládeže v biatlone 2026

juniori - vytrvalostné preteky na 15 km:

1.

Philip Lindkvist-Flötten

Švédsko

49:44,0 min. (0)

2.

Leo Carlier

Francúzsko

+46,7 s (1)

3.

Jakob Kulbin

Estónsko

+2:16,6 min (5)

10.

Martin Maťko

Slovensko

+4:28,6 min (5)

24.

Martin Cienik

Slovensko

+6:50,4 min (3)

26.

Michal Adamov

Slovensko

+7:12,6 min (7)

30.

Sebastián Belicaj

Slovensko

+7:21,5 min (4)

Slovenský biatlonista Martin Maťko obsadil na mládežníckych MS v nemeckom Arberi 10. miesto vo vytrvalostných pretekoch v kategórii juniorov.

Na 15 km trati zaostal za víťazom o 4:28,6 min, keď netrafil päť terčov. Triumfoval Švéd Philip Lindkvist-Flötten.

Zvyšní traja Slováci skončili v tretej desiatke, Martin Cienik na 24. (+6:50,4), Michal Adamov na 26. (+7:12,6) a Sebastián Belicaj na 30. priečke (+7:21,5).

Biatlon

dnes 16:36
