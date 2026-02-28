Maťko skončil na MS v najlepšej desiatke. Kvalitné výkony predviedla aj ďalšia trojica

MS juniorov a mládeže v biatlone 2026
juniori - vytrvalostné preteky na 15 km:
1.
Philip Lindkvist-Flötten
Švédsko
49:44,0 min. (0)
2.
Leo Carlier
Francúzsko
+46,7 s (1)
3.
Jakob Kulbin
Estónsko
+2:16,6 min (5)
10.
Martin Maťko
Slovensko
+4:28,6 min (5)
24.
Martin Cienik
Slovensko
+6:50,4 min (3)
26.
Michal Adamov
Slovensko
+7:12,6 min (7)
30.
Sebastián Belicaj
Slovensko
+7:21,5 min (4)
Slovenský biatlonista Martin Maťko obsadil na mládežníckych MS v nemeckom Arberi 10. miesto vo vytrvalostných pretekoch v kategórii juniorov.
Na 15 km trati zaostal za víťazom o 4:28,6 min, keď netrafil päť terčov. Triumfoval Švéd Philip Lindkvist-Flötten.
Zvyšní traja Slováci skončili v tretej desiatke, Martin Cienik na 24. (+6:50,4), Michal Adamov na 26. (+7:12,6) a Sebastián Belicaj na 30. priečke (+7:21,5).