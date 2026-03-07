Slovenským juniorom tesne ušla medaila. Na MS dosiahli historicky najlepší slovenský zápis

Mládežnícke MS v biatlone 2026 - Arber
Výsledky - štafeta juniorov na 4x7,5 km:
1.
Francúzsko
1:21:13,9 hod (0+6)
2.
Nórsko
+1:59,2 min (3+7)
3.
Taliansko
+3:48,1 (2+14)
4.
Slovensko
+3:59,1 (1+11)
Slovenskí biatlonisti obsadili štvrté miesto v štafete juniorov na 4x7,5 km na mládežníckych majstrovstvách sveta v nemeckom Arberi.
Tím v zložení Martin Maťko, Markus Sklenárik, Michal Adamov a Sebastián Belicaj v sobotných pretekoch zaostal za víťazným Francúzskom o 3:59,1 minúty a dosiahol historicky najlepší slovenský výsledok na mládežníckom šampionáte. Striebro získali Nóri (+1:59,2 min) a pódium doplnili Taliani (+3:48,1).
Maťko odovzdával na prvom mieste, keď na ležke vybielil všetky terče a na stojke dobíjal dva náboje.
Sklenárik sa následne nevyhol jednému trestnému okruhu a odovzdával štvrtý. Adamov klesol na piatu priečku, ale nádej na medailu žila po zaváhaniach Čecha a Taliana.
Belicaj sa priebežne dostal aj na tretiu priečku a napokon finišoval štvrtý so stratou 11 sekúnd na bronzovú pozíciu, ale pre Slovákov to bol stále historický výsledok.