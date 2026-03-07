Slovenským juniorom tesne ušla medaila. Na MS dosiahli historicky najlepší slovenský zápis

Michal Adamov a Sebastián Belicaj počas štafety juniorov na MS.
Michal Adamov a Sebastián Belicaj počas štafety juniorov na MS. (Autor: Matej Lepeň/Slovenský biatlon)
TASR|7. mar 2026 o 16:30
ShareTweet0

Vyhral tím Francúzska s veľkým náskokom.

Mládežnícke MS v biatlone 2026 - Arber

Výsledky - štafeta juniorov na 4x7,5 km:

1.

Francúzsko

1:21:13,9 hod (0+6)

2.

Nórsko

+1:59,2 min (3+7)

3.

Taliansko

+3:48,1 (2+14)

4.

Slovensko

+3:59,1 (1+11)

Slovenskí biatlonisti obsadili štvrté miesto v štafete juniorov na 4x7,5 km na mládežníckych majstrovstvách sveta v nemeckom Arberi.

Tím v zložení Martin Maťko, Markus Sklenárik, Michal Adamov a Sebastián Belicaj v sobotných pretekoch zaostal za víťazným Francúzskom o 3:59,1 minúty a dosiahol historicky najlepší slovenský výsledok na mládežníckom šampionáte. Striebro získali Nóri (+1:59,2 min) a pódium doplnili Taliani (+3:48,1).

Maťko odovzdával na prvom mieste, keď na ležke vybielil všetky terče a na stojke dobíjal dva náboje.

Sklenárik sa následne nevyhol jednému trestnému okruhu a odovzdával štvrtý. Adamov klesol na piatu priečku, ale nádej na medailu žila po zaváhaniach Čecha a Taliana.

Belicaj sa priebežne dostal aj na tretiu priečku a napokon finišoval štvrtý so stratou 11 sekúnd na bronzovú pozíciu, ale pre Slovákov to bol stále historický výsledok.

Biatlon

Slovenský biatlonista Jakub Borguľa.
Slovenský biatlonista Jakub Borguľa.
Nóri ovládli poslednú mužskú štafetu. Slováci napriek solídnej streľbe na posledných priečkach
dnes 17:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»Slovenským juniorom tesne ušla medaila. Na MS dosiahli historicky najlepší slovenský zápis