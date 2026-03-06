Stačil by jeden presný výstrel. Slovákovi ušla na MS medaila, bol jedným z najrýchlejších bežcov

Martin Maťko.
Martin Maťko. (Autor: Matej Lepeň/Slovenský biatlon)
TASR|6. mar 2026 o 11:27
Titul majstra sveta obhájil Kasper Kalkenberg z Nórska.

Mládežnícke MS v biatlone 2026 - Arber

Výsledky - hromadný štart juniorov na 12 km:

1.

Kasper Kalkenberg

Nórsko

31:15,4 min (2)

2.

Jakob Kulbin

Estónsko

+ 23,6 s (3)

3.

Philip Lindkvist-Flötten

Švédsko

+ 23,6 s (4)

8.

Martin Maťko

Slovensko

+ 48,8 s (4)

38.

Michal Adamov

Slovensko

+ 3:23,8 min (7)

48.

Sebastián Belicaj

Slovensko

+ 4:15,4 min (4)

58. 

Martin Cienik

Slovensko

+ 6:55,4 min (5)

Slovenský biatlonista Martin Maťko obsadil deviate miesto v pretekoch s hromadným štartom na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi.

Titul majstra sveta obhájil Kasper Kalkenberg z Nórska, ktorý spravil dve chyby na strelnici a triumfoval s náskokom 18,9 sekúnd pred Estóncom Jakobom Kulbinom (3). Bronz získal Švéd Philip Lindkvist-Flötten (+23,6/4).

Maťko sa pripravil o lepšie umiestnenie na strelnici, keďže na všetkých položkách spravil po jednej chybe.

Nebyť tej na poslednej stojke, mohol útočiť na medailové pozície. Do posledného kola vybiehal s mankom 1:04,7 min. na lídra z 11. pozície, no finišoval so stratou 48,8 s na ôsmej priečke.

Je to jeho tretie umiestnenie v Top10 po 10. mieste vo vytrvalostných pretekoch a štvrtom v šprinte.

Ďalší slovenský reprezentant Michal Adamov skončil až so siedmimi trestnými kolami na 38. mieste, Sebastián Belicaj bol 48. a Martin Cienik obsadil 58. priečku.

