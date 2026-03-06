Stačil by jeden presný výstrel. Slovákovi ušla na MS medaila, bol jedným z najrýchlejších bežcov

Mládežnícke MS v biatlone 2026 - Arber
Výsledky - hromadný štart juniorov na 12 km:
1.
Kasper Kalkenberg
Nórsko
31:15,4 min (2)
2.
Jakob Kulbin
Estónsko
+ 23,6 s (3)
3.
Philip Lindkvist-Flötten
Švédsko
+ 23,6 s (4)
8.
Martin Maťko
Slovensko
+ 48,8 s (4)
38.
Michal Adamov
Slovensko
+ 3:23,8 min (7)
48.
Sebastián Belicaj
Slovensko
+ 4:15,4 min (4)
58.
Martin Cienik
Slovensko
+ 6:55,4 min (5)
Slovenský biatlonista Martin Maťko obsadil deviate miesto v pretekoch s hromadným štartom na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi.
Titul majstra sveta obhájil Kasper Kalkenberg z Nórska, ktorý spravil dve chyby na strelnici a triumfoval s náskokom 18,9 sekúnd pred Estóncom Jakobom Kulbinom (3). Bronz získal Švéd Philip Lindkvist-Flötten (+23,6/4).
Maťko sa pripravil o lepšie umiestnenie na strelnici, keďže na všetkých položkách spravil po jednej chybe.
Nebyť tej na poslednej stojke, mohol útočiť na medailové pozície. Do posledného kola vybiehal s mankom 1:04,7 min. na lídra z 11. pozície, no finišoval so stratou 48,8 s na ôsmej priečke.
Je to jeho tretie umiestnenie v Top10 po 10. mieste vo vytrvalostných pretekoch a štvrtom v šprinte.
Ďalší slovenský reprezentant Michal Adamov skončil až so siedmimi trestnými kolami na 38. mieste, Sebastián Belicaj bol 48. a Martin Cienik obsadil 58. priečku.