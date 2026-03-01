Slovenka skončila na juniorských MS medzi najlepšími. Ďalšie výrazne zaostali

Tamara Molentová
Tamara Molentová (Autor: Matej Lepeň/Slovenský biatlon)
1. mar 2026 o 16:26
Jej manko na víťazku bolo 1:48,3 minúty.

MS juniorov a mládeže v biatlone 2026

Juniorky - vytrvalostné preteky:

1.

Themice Fontaineová

Francúzsko

44:42,9 min. (0)

2.

Oleksandra Merkušinová

Ukrajina

+ 19,5 s (1)

3.

Inka Hämäläinenová

Fínsko

+ 49,6 s (2)

6.

Tamara Molentová

Slovensko

+ 1:48,3 min (2)

40.

Veronika Michalechová

Slovensko

+ 8:02,8 min (4)

44.

Alžbeta Garguláková

Slovensko

+ 8:21,1 min (6)

54.

Ema Zvarová

Slovensko

+ 9:32,2 min (4)

Francúzska biatlonistka Themice Fontaineová sa stala juniorskou majsterkou sveta vo vytrvalostných pretekoch.

Na 12,5 km dlhej trati v nemeckom Arberi v nedeľu triumfovala s čistou položkou v čase 44:42,9 min. Zo štvorice slovenských reprezentantiek sa najvyššie umiestnila Tamara Molentová, ktorá obsadila šiestu priečku s mankom 1:48,3 min. na víťazku.

Fontaineovej sa ako jedinej z 88-člennej štartovej listiny podarilo vybieliť všetkých dvadsať terčov a s náskokom 19,5 sekundy zvíťazila pred Ukrajinkou Oleksandrou Merkušinovou. Bronz získala Inka Hämäläinenová z Fínska (+49,6).

Molentová začala jednou chybou hneď v prvej ležke, keď netrafila druhý výstrel. Potom prišli dve čisté položky a pred záverečnou streľbou v stoji jej virtuálne patrila piata pozícia.

Na poslednej stojke však opäť prišiel jeden nepresný výstrel, po ktorom sa zosunula na konečnú šiestu priečku.

Ďalšia Slovenka Veronika Michalechová finišovala po štyroch nevybielených terčoch na 40. mieste (+8:02,8 min.), Alžbeta Garguláková spravila o dve chyby viac a skončila o štyri miesta nižšie (+8:21,1). Ema Zvarová netrafila štyri terče a s mankom 9:32,2 min. sa umiestnila na 54. pozícii.

Biatlon

dnes 16:26
