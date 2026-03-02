Ďalšie skvelé umiestnenie v TOP 5. Slovenská štafeta atakovala pódiové priečky

Michaela Straková. (Autor: Matej Lepeň/Slovenský biatlon)
TASR|2. mar 2026 o 12:30
Slovenské kvarteto malo na strelnici bilanciu 0+9.

Mládežnícke MS v biatlone - Arber

Výsledky - mix štafeta kadetov:

1.

Rakúsko

1:12,29,1 h

(0+7)

2.

Nórsko

+ 1:26,9 min

(0+11)

3.

Fínsko

+ 2:03,2 min

(0+8)

5.

Slovensko

+ 2:45,5 min

(0+9)

Slovenskí biatlonisti obsadili v miešanej štafete kadetov na mládežníckom svetovom šampionáte v nemeckom Arberi 5. miesto.

Kvarteto v zložení Markus Sklenárik, Oliver Gajdošovci, Ema Malíková a Michaela Straková malo na strelnici bilanciu 0+9 a za víťazným Rakúskom zaostalo o 2:45,5 min.

Striebro získali Nóri a bronz Fíni. Straková sa cez víkend stala majsterkou sveta vo vytrvalostných pretekoch kadetiek.

Biatlon

