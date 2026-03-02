Ďalšie skvelé umiestnenie v TOP 5. Slovenská štafeta atakovala pódiové priečky

Mládežnícke MS v biatlone - Arber
Výsledky - mix štafeta kadetov:
1.
Rakúsko
1:12,29,1 h
(0+7)
2.
Nórsko
+ 1:26,9 min
(0+11)
3.
Fínsko
+ 2:03,2 min
(0+8)
5.
Slovensko
+ 2:45,5 min
(0+9)
Slovenskí biatlonisti obsadili v miešanej štafete kadetov na mládežníckom svetovom šampionáte v nemeckom Arberi 5. miesto.
Kvarteto v zložení Markus Sklenárik, Oliver Gajdošovci, Ema Malíková a Michaela Straková malo na strelnici bilanciu 0+9 a za víťazným Rakúskom zaostalo o 2:45,5 min.
Striebro získali Nóri a bronz Fíni. Straková sa cez víkend stala majsterkou sveta vo vytrvalostných pretekoch kadetiek.