Slovenským kadetom na MS hromadný štart nevyšiel, Sklenárik minul až deväť terčov

Makrus Sklenárik získala zlatú medailu v šprinte kadetov na MS juniorov 2026
TASR|6. mar 2026 o 16:32
Najlepším Slovákom bol Kováč.

MS juniorov a kadetov v biatlone 2026

Preteky kadetov s hromadným štartom na 12 km:

1.

Georgi Džorgov

Bulharsko

36:16,4 min (1)

2.

Rihards Lozbers

Lotyšsko

+10,8 s (7)

3.

Tuomas Latvalahti

Fínsko

+16,0 s (3)

26.

Ján Kováč

Slovensko

+2:35,1 (3)

29.

Markus Sklenárik

Slovensko

+2:55,4 (9)

34.

Oliver Gajdošovci

Slovensko

+3:15,9 (6)

52. 

 Šimon Krištofík

Slovensko

+5:36,8 (6)

Bulharský biatlonista Georgi Džorgov triumfoval v pretekoch s hromadným štartom na 12 km kadetov na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi.

Na strelnici spravil iba jedinú chybu a v cieli bol o 10,8 sekundy rýchlejší ako Lotyš Rihards Lozbers.

Najväčší favorit pretekov však musel ísť až na sedem trestných kôl. Bronz získal Tuomas Latvalahti z Fínska (+16,0/3).

Slovenskí reprezentanti o popredné priečky nebojovali. Majster sveta v šprinte Markus Skelnárik nazbieral až deväť trestných okruhov a skončil na 29. mieste s mankom 2:55,4 min na víťaza.

Ján Kováč bol s troma chybami o tri priečky vyššie, Oliver Gajdošovci skončil na 34. a Šimon Krištofík na 52. mieste.

Biatlon

