Slovenským kadetom na MS hromadný štart nevyšiel, Sklenárik minul až deväť terčov

MS juniorov a kadetov v biatlone 2026
Preteky kadetov s hromadným štartom na 12 km:
1.
Georgi Džorgov
Bulharsko
36:16,4 min (1)
2.
Rihards Lozbers
Lotyšsko
+10,8 s (7)
3.
Tuomas Latvalahti
Fínsko
+16,0 s (3)
26.
Ján Kováč
Slovensko
+2:35,1 (3)
29.
Markus Sklenárik
Slovensko
+2:55,4 (9)
34.
Oliver Gajdošovci
Slovensko
+3:15,9 (6)
52.
Šimon Krištofík
Slovensko
+5:36,8 (6)
Bulharský biatlonista Georgi Džorgov triumfoval v pretekoch s hromadným štartom na 12 km kadetov na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi.
Na strelnici spravil iba jedinú chybu a v cieli bol o 10,8 sekundy rýchlejší ako Lotyš Rihards Lozbers.
Najväčší favorit pretekov však musel ísť až na sedem trestných kôl. Bronz získal Tuomas Latvalahti z Fínska (+16,0/3).
Slovenskí reprezentanti o popredné priečky nebojovali. Majster sveta v šprinte Markus Skelnárik nazbieral až deväť trestných okruhov a skončil na 29. mieste s mankom 2:55,4 min na víťaza.
Ján Kováč bol s troma chybami o tri priečky vyššie, Oliver Gajdošovci skončil na 34. a Šimon Krištofík na 52. mieste.