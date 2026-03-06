Slovenkám sa medzi juniorkami nedarilo bežecky. Molentová sa však zmestila do TOP 20

Mládežnícke MS v biatlone 2026 - Arber
Výsledky - hromadný štart junioriek na 9 km:
1.
Oleksandra Merkušinová
Ukrajina
29:17,1 min (3)
2.
Ester Volfová
Lotyšsko
+ 19,9 s (4)
3.
Elza Bleideleová
Lotyšsko
+ 36,9 s (4)
18.
Tereza Molentová
Slovensko
+ 2:02,2 min (4)
41.
Veronika Michalechová
Slovensko
+ 4:42,4 min (2)
47.
Alžbeta Garguláková
Slovensko
+ 5:16,0 min (0)
Medzi juniorkami v pretekoch s hromadným štartom na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi zvíťazila Ukrajinka Oleksandra Merkušinová, ktorá absolvovala dva trestné okruhy a do cieľa prišla v čase 29,17,1 minúty.
V Arberi získala aj striebro vo vytrvalostných pretekoch. Majsterka zo šprintu Ester Volfová pridala v pretekoch s hromadným štartom striebro (+19,9/4) a lotyšský úspech podčiarkla bronzom jej krajanka Elza Bleideleová (+36,9/4).
Z trojice Sloveniek skončila najvyššie na 18. mieste Tereza Molentová so štyrmi chybami a stratou 2:02,2 minúty.
Veronika Michalechová skončila na 41. mieste a Alžbeta Garguláková na 47. pozícii.