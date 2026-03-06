Slovenkám sa medzi juniorkami nedarilo bežecky. Molentová sa však zmestila do TOP 20

Tamara Molentová.
Tamara Molentová. (Autor: Matej Lepeň/Slovenský biatlon)
TASR|6. mar 2026 o 12:36
Zlato získala Ukrajinka Oleksandra Merkušinová.

Mládežnícke MS v biatlone 2026 - Arber

Výsledky - hromadný štart junioriek na 9 km:

1.

Oleksandra Merkušinová

Ukrajina

29:17,1 min (3)

2.

Ester Volfová

Lotyšsko

+ 19,9 s (4)

3.

Elza Bleideleová

Lotyšsko

+ 36,9 s (4)

18.

Tereza Molentová

Slovensko

+ 2:02,2 min (4)

41.

Veronika Michalechová

Slovensko

+ 4:42,4 min (2)

47.

Alžbeta Garguláková

Slovensko

+ 5:16,0 min (0)

Medzi juniorkami v pretekoch s hromadným štartom na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi zvíťazila Ukrajinka Oleksandra Merkušinová, ktorá absolvovala dva trestné okruhy a do cieľa prišla v čase 29,17,1 minúty.

V Arberi získala aj striebro vo vytrvalostných pretekoch. Majsterka zo šprintu Ester Volfová pridala v pretekoch s hromadným štartom striebro (+19,9/4) a lotyšský úspech podčiarkla bronzom jej krajanka Elza Bleideleová (+36,9/4).

Z trojice Sloveniek skončila najvyššie na 18. mieste Tereza Molentová so štyrmi chybami a stratou 2:02,2 minúty.

Veronika Michalechová skončila na 41. mieste a Alžbeta Garguláková na 47. pozícii.

Biatlon

