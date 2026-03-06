Straková na MS bojovala o ďalšiu medailu, v závere pretekov nenašla dosť síl

Michaela Straková na MS juniorov a kadetov 2026.
Michaela Straková na MS juniorov a kadetov 2026. (Autor: Matej Lepeň/Slovenský biatlon)
TASR|6. mar 2026 o 16:58
Na strelnici spravila tri chyby.

MS juniorov a kadetov v biatlone 2026

Preteky kadetiek s hromadným štartom na 9 km:

1.

Selina Gannerová

Rakúsko

33:46,8 min (3)

2.

Adele Ouvrierová Buffetová

Francúzsko

+10,2 s (3)

3.

Ilvy Giestheuerová

Rakúsko

+17,9 (4)

5.

Michaela Straková

Slovensko

+27,2 (3)

17.

Barbora Fedorová

Slovensko

+2:35,6 (1)

47

Ema Malíková

Slovensko

+5:32,0 (4)

50.

Dominika Patrášová

Slovensko

+7:37,3 (7)

Slovenská biatlonistka Michaela Straková obsadila piate miesto v pretekoch s hromadným štartom na 9 km kadetiek na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi.

V záverečnej individuálnej súťaži podujatia zaostala o 27,2 sekúnd za víťaznou Selinou Gannerovou z Rakúska. Obe museli absolvovať tri trestné kolá.

Druhá finišovala Adele Ouvrierová Buffetová z Francúzska (+10,2 s/3) a bronz získala ďalšia Rakúšanka Ilvy Giestheuerová (+17,9/4).

Straková bojovala o zlatý hetrik. Do piatkovej súťaže išla ako majsterka sveta vo vytrvalostných pretekoch a šprinte.

Na úvodnej ležke minula jeden terč a bola priebežne siedma, po druhej položke však druhá a po tretej napriek jednému trestnému kolu už na čele.

Na poslednú stojku prišla s miernym mankom na Ouvrierovú Buffetovú, obe minuli jeden terč, rovnako aj Giestheuerová. Gannerová, ktorá mala na konte už tri chyby, terč vybielila. Tak isto aj Švajčiarka Giannina Pillerová, no Rakúšanka mala v poslednom kole najviac síl.

Straková vyšla z trestného kola na štvrtom mieste, no už nedokázala zabojovať o vyššie priečky a v závere klesla ešte o jedno. Pillerová bola po štvrtej streľbe prvá, ale do cieľa prišla ako štvrtá.

Ďalšia Slovenka Barbora Fedorová minula iba jeden terč a obsadila 17. miesto so stratou 2:35,6 min na víťazku. Ema Malíková bola 47. (+5:32,0/4) a Dominika Patrášová skončila na 50. pozícii (+7:37,3/7).

Biatlon

