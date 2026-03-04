Strakovej výkon medzi juniorkami nenapodobnil nikto. Molentová tesne mimo TOP 10

Z víťazstva sa tešila reprezentantka Lotyšska.

MS juniorov a mládeže 2026

Juniorky - šprintové preteky:

Poradie

Meno

Krajina

Čas + streľba

1.

Ester Volfová

Lotyšsko

21:39,8 min (1)

2.

Inka Hämäläinenová

Fínsko

+ 53,9 s (1)

3.

Sydney Wüstlingová

Nemecko

+ 1:07,2 min (1)

11.

Tamara Molentová

Slovensko

+ 1:57,2 min (1)

51.

Veronika Michalechová

Slovensko

+ 4:33,4 min (2)

53.

Alžbeta Garguláková

Slovensko

+ 4:39,1 min (4)

64.

Ema Zvarová

Slovensko

+ 5:31,1 min (1)

Lotyšská biatlonistka Ester Volfová získala titul majsterky sveta v šprinte junioriek na 7,5 km.

Na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi spravila v stredu na strelnici jednu chybu a triumfovala v čase 21:39,8 min.

Spomedzi Sloveniek sa najlepšie umiestnila Tamara Molentová, ktorá obsadila 11. miesto s jednou chybou a s mankom 1:57,2 min. na víťazku.

Volfová využila nízke štartové číslo, keď štartovala ako štvrtá a pripísala si dominantné víťazstvo.

Strieborná Inka Hämäläinenová z Fínska stratila 53,9 sekundy, bronz si vybojovala domáca Sydney Wüstlingová (+1:07,2 min.). Obe urobili rovnako ako víťazka na strelnici jednu chybu.

Molentová nevylepšila svoje 6. miesto z vytrvalostných pretekov. Do cieľa prišla ako piata, no napokon ešte padla o šesť priečok nižšie. Jej jediná chyba prišla počas prvej streľby a aj keď tú druhú zvládla bezchybne, prvá desiatka jej ušla tesne o niečo vyše sekundu.

Ďalšia Slovenka Veronika Michalechová spravila po jednej chybe na oboch položkách a obsadila konečnú 51. pozíciu (+4:33,4).

O dve miesta za ňou finišovala jej krajanka Alžbeta Garguláková, ktorej nevyšla druhá streľba a s bilanciou 1+3 stratila na víťazku 4:39,1 min.

Ema Zvarová štartovala ako 86. v poradí a po jednom nevybielenom terči skončila na 64. priečke so stratou viac ako 5 minút.

Všetci účastníci majú pred piatkovými pretekmi s hromadným štartom deň voľna.

