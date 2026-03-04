Strakovej výkon medzi juniorkami nenapodobnil nikto. Molentová tesne mimo TOP 10

MS juniorov a mládeže 2026
Juniorky - šprintové preteky:
Poradie
Meno
Krajina
Čas + streľba
1.
Ester Volfová
Lotyšsko
21:39,8 min (1)
2.
Inka Hämäläinenová
Fínsko
+ 53,9 s (1)
3.
Sydney Wüstlingová
Nemecko
+ 1:07,2 min (1)
11.
Tamara Molentová
Slovensko
+ 1:57,2 min (1)
51.
Veronika Michalechová
Slovensko
+ 4:33,4 min (2)
53.
Alžbeta Garguláková
Slovensko
+ 4:39,1 min (4)
64.
Ema Zvarová
Slovensko
+ 5:31,1 min (1)
Lotyšská biatlonistka Ester Volfová získala titul majsterky sveta v šprinte junioriek na 7,5 km.
Na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi spravila v stredu na strelnici jednu chybu a triumfovala v čase 21:39,8 min.
Spomedzi Sloveniek sa najlepšie umiestnila Tamara Molentová, ktorá obsadila 11. miesto s jednou chybou a s mankom 1:57,2 min. na víťazku.
Volfová využila nízke štartové číslo, keď štartovala ako štvrtá a pripísala si dominantné víťazstvo.
Strieborná Inka Hämäläinenová z Fínska stratila 53,9 sekundy, bronz si vybojovala domáca Sydney Wüstlingová (+1:07,2 min.). Obe urobili rovnako ako víťazka na strelnici jednu chybu.
Molentová nevylepšila svoje 6. miesto z vytrvalostných pretekov. Do cieľa prišla ako piata, no napokon ešte padla o šesť priečok nižšie. Jej jediná chyba prišla počas prvej streľby a aj keď tú druhú zvládla bezchybne, prvá desiatka jej ušla tesne o niečo vyše sekundu.
Ďalšia Slovenka Veronika Michalechová spravila po jednej chybe na oboch položkách a obsadila konečnú 51. pozíciu (+4:33,4).
O dve miesta za ňou finišovala jej krajanka Alžbeta Garguláková, ktorej nevyšla druhá streľba a s bilanciou 1+3 stratila na víťazku 4:39,1 min.
Ema Zvarová štartovala ako 86. v poradí a po jednom nevybielenom terči skončila na 64. priečke so stratou viac ako 5 minút.
Všetci účastníci majú pred piatkovými pretekmi s hromadným štartom deň voľna.