Kríza na strelnici pre kadetov. V štafete krúžili až šesťkrát v trestnom okruhu

Oliver Gajdošovci a Ján Kováč.
Oliver Gajdošovci a Ján Kováč. (Autor: Matej Lepeň/Slovenský biatlon)
TASR|7. mar 2026 o 12:47
Zlatú medailu získali kadeti Talianska.

Mládežnícke MS v biatlone 2026 - Arber

Výsledky - štafeta kadetov na 3x7,5 km:

1.

Taliansko

1:02:00,2 hod (0+8)

2.

Rakúsko

+ 23 s (2+10)

3.

Estónsko

+ 29,7 s (0+6)

12.

Slovensko

+ 4:20,5 min (6+11)

Slovenskí biatlonisti obsadili dvanáste miesto v štafete kadetov na 3x7,5 km na mládežníckych majstrovstvách sveta v nemeckom Arberi.

Tím v zložení Oliver Gajdošovci, Ján Kováč a Šimon Krištofík skončil s mankom vyše štyri minúty na víťazné Taliansko. Striebro získali Rakúšania (+23,0 s) a bronz si vybojovali Estónci (+29,7 s).

Slováci boli po úvodnom úseku Gajdošovciho na čele, no Kováč musel na ležke až na tri trestné kolá a šanca na cenný kov sa rozplynula.

Následnú stojku bez problémov vybielil, ale prepadol sa na jedenáste miesto. Krištofík navyše pridal ďalšie tri trestné okruhy.

