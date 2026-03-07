Kríza na strelnici pre kadetov. V štafete krúžili až šesťkrát v trestnom okruhu

Mládežnícke MS v biatlone 2026 - Arber
Výsledky - štafeta kadetov na 3x7,5 km:
1.
Taliansko
1:02:00,2 hod (0+8)
2.
Rakúsko
+ 23 s (2+10)
3.
Estónsko
+ 29,7 s (0+6)
12.
Slovensko
+ 4:20,5 min (6+11)
Slovenskí biatlonisti obsadili dvanáste miesto v štafete kadetov na 3x7,5 km na mládežníckych majstrovstvách sveta v nemeckom Arberi.
Tím v zložení Oliver Gajdošovci, Ján Kováč a Šimon Krištofík skončil s mankom vyše štyri minúty na víťazné Taliansko. Striebro získali Rakúšania (+23,0 s) a bronz si vybojovali Estónci (+29,7 s).
Slováci boli po úvodnom úseku Gajdošovciho na čele, no Kováč musel na ležke až na tri trestné kolá a šanca na cenný kov sa rozplynula.
Následnú stojku bez problémov vybielil, ale prepadol sa na jedenáste miesto. Krištofík navyše pridal ďalšie tri trestné okruhy.