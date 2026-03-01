Veľký úspech v biatlone. Mladá Slovenka získala na juniorských MS zlatú medailu

Michaela Straková počas pretekov IBU Cupu v Osrblí 2026.
Michaela Straková počas pretekov IBU Cupu v Osrblí 2026. (Autor: Soňa Niková/ Slovenský biatlon)
1. mar 2026 o 12:15
Triumfovala vo vytrvalostných pretekoch.

MS juniorov a mládeže v biatlone 2026

Kadetky - vytrvalostné preteky:

1.

Michaela Straková

Slovensko

33:15,4 min (1)

2.

Hanna Voelstadová

Nórsko

+1:05,6 min (3)

3.

Viktorija Chvostenková

Ukrajina

+1:19,7 min (1)

29.

Ema Malíková

Slovensko

+5:57,5 (2)

41.

Barbora Fedorová

Slovensko

+7:24,1 (3)

52.

Dominika Patrašová

Slovensko

+8:22,8 (4)

Slovenská biatlonistka Michaela Straková sa stala majsterkou sveta vo vytrvalostných pretekoch kadetiek na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi.

Na strelnici spravila iba jedinú chybu a na 10 km trati triumfovala s veľkým náskokom 1:05,6 minúty pred Nórkou Hannou Voelstadovou. Bronz získala Viktorija Chvostenková z Ukrajiny (+1:19,7 min).

Osemnásťročná slovenská reprezentantka si tak pripísala do zbierky ďalší výrazný úspech, vlani na zimnom EYOF-e v gruzínskom Bakuriani získala zlato vo vytrvalostných pretekoch aj v šprinte.

V nedeľňajšej súťaži mala od úvodu skvelý bežecký čas, no na prvej ležke minula jeden terč a priebežne bola na 18. mieste so stratou 46 sekúnd na najlepšie.

Ďalšie tri položky však zvládla bezchybne, postupne sa dostala na druhé miesto a keď Voelstadová na poslednej stojke zaváhala a minula dva terče, celkovo tri, mladá Slovenka sa dostala na prvú priečku, z ktorej ju už žiadna súperka nezosadila.

Straková mala nakoniec aj najlepší bežecký čas o sekundu pred nórskou súperkou.

V nedeľu štartovali aj ďalšie tri Slovenky. Ema Malíková skončila s dvoma chybami na strelnici na 29. mieste s mankom 5:57,5 minúty na svoju krajanku.

Barbora Fedorová bola s troma chybami 41. (+7:24,1) a Dominika Patrášová minula štyri terče a obsadila 52. priečku (+8:22,8 min).

