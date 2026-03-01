Veľký úspech v biatlone. Mladá Slovenka získala na juniorských MS zlatú medailu

MS juniorov a mládeže v biatlone 2026
Kadetky - vytrvalostné preteky:
1.
Michaela Straková
Slovensko
33:15,4 min (1)
2.
Hanna Voelstadová
Nórsko
+1:05,6 min (3)
3.
Viktorija Chvostenková
Ukrajina
+1:19,7 min (1)
29.
Ema Malíková
Slovensko
+5:57,5 (2)
41.
Barbora Fedorová
Slovensko
+7:24,1 (3)
52.
Dominika Patrašová
Slovensko
+8:22,8 (4)
Slovenská biatlonistka Michaela Straková sa stala majsterkou sveta vo vytrvalostných pretekoch kadetiek na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi.
Na strelnici spravila iba jedinú chybu a na 10 km trati triumfovala s veľkým náskokom 1:05,6 minúty pred Nórkou Hannou Voelstadovou. Bronz získala Viktorija Chvostenková z Ukrajiny (+1:19,7 min).
Osemnásťročná slovenská reprezentantka si tak pripísala do zbierky ďalší výrazný úspech, vlani na zimnom EYOF-e v gruzínskom Bakuriani získala zlato vo vytrvalostných pretekoch aj v šprinte.
V nedeľňajšej súťaži mala od úvodu skvelý bežecký čas, no na prvej ležke minula jeden terč a priebežne bola na 18. mieste so stratou 46 sekúnd na najlepšie.
Ďalšie tri položky však zvládla bezchybne, postupne sa dostala na druhé miesto a keď Voelstadová na poslednej stojke zaváhala a minula dva terče, celkovo tri, mladá Slovenka sa dostala na prvú priečku, z ktorej ju už žiadna súperka nezosadila.
Straková mala nakoniec aj najlepší bežecký čas o sekundu pred nórskou súperkou.
V nedeľu štartovali aj ďalšie tri Slovenky. Ema Malíková skončila s dvoma chybami na strelnici na 29. mieste s mankom 5:57,5 minúty na svoju krajanku.
Barbora Fedorová bola s troma chybami 41. (+7:24,1) a Dominika Patrášová minula štyri terče a obsadila 52. priečku (+8:22,8 min).