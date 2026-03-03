Slovák sa teší na juniorských MS zo zlata. Čistá streľba mu priniesla životný úspech

MS juniorov a mládeže v biatlone 2026
Kadeti - šprint:
1.
Markus Sklenárik
Slovensko
18:28,6 min (0)
2.
Rihards Lozbers
Lotyšsko
+19,0 s (3)
3.
Hannes Lipfert
Nemecko
+44,8 s (1)
51.
Ján Kováč
Slovensko
+2:49,1 min (2)
52.
Oliver Gajdošovci
Slovensko
+2:50,7 min (3)
64.
Šimon Krištofík
Slovensko
+3:25,8 min (4)
Slovenský biatlonista Markus Sklenárik sa stal majstrom sveta v šprinte kadetov na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi.
Na strelnici nespravil ani jednu chybu a na 7,5 km trati triumfoval s náskokom 19 sekúnd pred Lotyšom Rihardsom Lozbersom, ktorý minul tri terče. Bronz získal Hannes Lipfert z Nemecka (+44,8 s).
Devätnásťročný Sklenárik bol priebežný líder po ležke aj stojke, keď ako jeden z dvoch pretekárov zo 117-členného štartového poľa trafil všetkých desať terčov.
Do cieľa prišiel v čase 18:28,6 minúty. V Arberi vybojoval už druhý cenný kov pre Slovensko. Pred ním triumfovala vo vytrvalostných pretekoch Michaela Straková.
Sklenárik útočil na medailu už vo vytrvalostných pretekoch, no sklamala ho streľba, keď so štyrmi chybami skončil na piatom mieste. Rovnakú priečku obsadil aj v mix štafete. Vytrvalostnú súťaž kadetov vyhral Lozbers, ktorý bol na trati jednoznačne najrýchlejší aj v šprinte, ale musel ísť až na tri trestné kolá.
Sklenárik mal piaty bežecký čas so stratou 58 sekúnd na lotyšského pretekára. Okrem neho strieľal čisto už len Ukrajinec Jaroslav Harkuša, ktorý však bol výrazne pomalší na trati a skončil až na 44. mieste (+2:37,1 min).
Z ďalších troch slovenských reprezentantov skončil najvyššie Ján Kováč, ktorý zvládol ležku čisto, na stojke minul dva terče a do cieľa prišiel na 44. mieste s mankom 2:49,1 min na Sklenárika.
Oliver Gajdošovci musel na tri trestné kolá a skončil hneď za ním na 52. priečke (+2:50,7 min), Šimon Krištofík bol so štyrmi chybami 64. (+3:25,8 min).