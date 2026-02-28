Sklenárik bol na MS blízko k medaile. Na strelnici spravil priveľa chýb

Markus Sklenárik.
Markus Sklenárik. (Autor: Matej Lepeň/Slovenský biatlon)
TASR|28. feb 2026 o 12:57
Za medailou zaostal o vyše 20 sekúnd.

MS juniorov a mládeže v biatlone 2026

kadeti - vytrvalostné preteky na 12,5 km:

1.

Rihards Lozbers

Lotyšsko

38:21,2 min. (3)

2.

Taras Tarasjuk

Ukrajina

+54,5 s (2)

3.

Georgi Džhorgov

Bulharsko

+3:23,9 min (3)

5.

Markus Sklenárik

Slovensko

+3:42,7 min (4)

52.

Šimon Krištofík

Slovensko

+9:59,1 min (6)

55.

Oliver Gajdošovci

Slovensko

+10:14,5 min (9)

66.

Ján Kováč

Slovensko

+11:55,6 min (6)

Slovenský biatlonista Markus Sklenárik obsadil na MS juniorov a mládeže v nemeckom Arbere piate miesto vo vytrvalostných pretekoch kadetov na 12,5 km.

Na štyroch streleckých položkách spravil spolu štyri chyby, za pódiovým umiestnením zaostal o necelých 20 sekúnd. Zlato získal Lotyš Rihards Lozbers.

Na štart sa postavili tiež ďalší traja slovenskí zástupcovia, Šimona Krištofíka klasifikovali na 52. mieste (+9:59,1 min), Oliver Gajdošovci bol na 55. pozícii (+10:14,5) a Ján Kováč prišiel do cieľa na 66. priečke (+11:55,6).

Biatlon

