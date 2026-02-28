Sklenárik bol na MS blízko k medaile. Na strelnici spravil priveľa chýb

MS juniorov a mládeže v biatlone 2026
kadeti - vytrvalostné preteky na 12,5 km:
1.
Rihards Lozbers
Lotyšsko
38:21,2 min. (3)
2.
Taras Tarasjuk
Ukrajina
+54,5 s (2)
3.
Georgi Džhorgov
Bulharsko
+3:23,9 min (3)
5.
Markus Sklenárik
Slovensko
+3:42,7 min (4)
52.
Šimon Krištofík
Slovensko
+9:59,1 min (6)
55.
Oliver Gajdošovci
Slovensko
+10:14,5 min (9)
66.
Ján Kováč
Slovensko
+11:55,6 min (6)
Slovenský biatlonista Markus Sklenárik obsadil na MS juniorov a mládeže v nemeckom Arbere piate miesto vo vytrvalostných pretekoch kadetov na 12,5 km.
Na štyroch streleckých položkách spravil spolu štyri chyby, za pódiovým umiestnením zaostal o necelých 20 sekúnd. Zlato získal Lotyš Rihards Lozbers.
Na štart sa postavili tiež ďalší traja slovenskí zástupcovia, Šimona Krištofíka klasifikovali na 52. mieste (+9:59,1 min), Oliver Gajdošovci bol na 55. pozícii (+10:14,5) a Ján Kováč prišiel do cieľa na 66. priečke (+11:55,6).