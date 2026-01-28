Kedy ide Vlhová alebo Bátovská Fialková? Kompletný program Slovákov na ZOH 2026 v Miláne

Kompletný program slovenských športovcov na ZOH Miláno a Cortina 2026
Štvrtok, 5. február – deň -1
- 11.30 h Rebeka Jančová, Katarína Šrobová – tréning zjazdu
Piatok, 6. február – deň 0
- 11.30 h Rebeka Jančová, Katarína Šrobová – tréning zjazdu
Sobota, 7. február – deň 1
- 11.30 h Rebeka Jančová, Katarína Šrobová – tréning zjazdu
- 17.00 h Jozef Ninis – jednotlivci, 1. jazda
- 18.32 h Jozef Ninis – jednotlivci, 2. jazda
- 18.45 h Kira Kapustíková – stredný mostík, 1. kolo
- 19.57 h Kira Kapustíková – stredný mostík, finálové kolo
Nedeľa, 8. február – deň 2
- 11.30 h Rebeka Jančová, Katarína Šrobová – zjazd
- 12.30 h Peter Hinds – skiatlon, finále
- 14.05 h Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Jakub Borguľa, Šimon Adamov – miešaná štafeta 4 × 6 km
- 17.00 h Jozef Ninis – jednotlivci, 3. jazda
- 18.34 h Jozef Ninis – jednotlivci, 4. jazda
Pondelok, 9. február - deň 3
- 19.00 h Hektok Kapustík – stredný mostík, 1. kolo
- 20.12 h Hektok Kapustík – stredný mostík, finálové kolo
Utorok, 10. február – deň 4
- 9.15 h Mária Danielová – šprint klasická technika, kvalifikácia
- 9.55 h Peter Hinds, Tomáš Cenek – šprint klasická technika, kvalifikácia
- 10.30 h Rebeka Jančová, Katarína Šrobová – tímový zjazd
- 10.30 h Lea Popovičová – 500 m, 1. jazda
- 11.45 h Mária Danielová – šprint klasická technika, štvrťfinále
- 12.15 h Peter Hinds, Tomáš Cenek – šprint klasická technika, štvrťfinále
- 12.45 h Mária Danielová – šprint klasická technika, semifinále
- 12.57 h Peter Hinds, Tomáš Cenek – šprint klasická technika, semifinále
- 13.13 h Mária Danielová – šprint klasická technika, finále
- 13.25 h Peter Hinds, Tomáš Cenek – šprint klasická technika, finále
- 14.00 h Rebeka Jančová, Katarína Šrobová – tímový slalom
- 13.30 h Jakub Borguľa, Šimon Adamov – vytrvalostné preteky mužov
- 18.30 h Adam Hagara - krátky program
Streda, 11. február – deň 5
- 14.15 h Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová – vytrvalostné preteky
- 16.40 h Slovensko - Fínsko, skupina B, hokejový turnaj ZOH
- 17.51 h Christián Bosman, Bruno Mick - mužské dvojice - 1. jazda
- 17.00 h Viktória Praxová, Desana Špitzová – ženské dvojice, 1. jazda
- 18.53 h Viktória Praxová, Desana Špitzová – ženské dvojice, 2. jazda
- 19.44 h Christián Bosman, Bruno Mick - mužské dvojice - 2. jazda
Štvrtok, 12. február – deň 6
- 11.30 h Rebeka Jančová, Katarína Šrobová – super-G
- 13.00 h Mária Danielová – interval - finále
Piatok, 13. február - deň 7
- 11.45 h Peter Hinds, Tomáš Cenek – interval, finále
- 12.10 h Slovensko - Taliansko, skupina B, hokejový turnaj ZOH
- 14.00 h Jakub Borguľa, Šimon Adamov – šprint mužov
- 19.00 h Adam Hagara - voľná jazda
- 20.15 h Lea Popovičová – 500 m, vyraďovacia časť
- 21.26 h Lea Popovičová – 500 m, finále
Sobota, 14. február – deň 8
- 10.00 h Andreas Žampa – obrovský slalom, 1. kolo
- 12.10 h Slovensko - Švédsko, skupina B, hokejový turnaj ZOH
- 13.30 h Andreas Žampa – obrovský slalom, 2. kolo
- 14.45 h Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová – šprint
- 18.45 h Hektok Kapustík – veľký mostík, 1. kolo
- 19.57 h Hektok Kapustík – veľký mostík, finálové kolo
Nedeľa, 15. február – deň 9
- 10.00 h Rebeka Jančová, Katarína Šrobová – obrovský slalom, 1. kolo
- 10.00 h Viktória Čerňanská – monobob, 1. jazda
- 11.15 h Jakub Borguľa, Šimon Adamov – stíhacie preteky mužov
- 11.50 h Viktória Čerňanská – monobob, 2. jazda
- 13.30 h Rebeka Jančová, Katarína Šrobová – obrovský slalom, 2. kolo
- 14.45 h Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová – stíhacie preteky žien
- 18.45 h Kira Kapustíková – veľký mostík, 1. kolo
- 19.57 h Kira Kapustíková – veľký mostík, finálové kolo
Pondelok, 16. február - deň 10
- 19.00 h Viktória Čerňanská – monobob, 3. jazda
- 21.06 h Viktória Čerňanská – monobob, 4. jazda
Streda, 18. február - deň 12
- 10.00 h Petra Vlhová, Katarína Šrobová - 1. kolo slalom
- 10.15 h Peter Hinds, Tomáš Cenek – tímový šprint voľná technika, kvalifikácia
- 12.15 h Peter Hinds, Tomáš Cenek – tímový šprint voľná technika, finále
- 13.30 h Petra Vlhová, Katarína Šrobová - 2. kolo slalom
- 14.45 h Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová – štafeta žien 4 × 6 km
Štvrtok, 19. február - deň 13
- 9.50 h Marianna Jagerčíková, Rebeka Cullyová – šprint, 1. kolo
- 10.30 h Jakub Šiarnik – šprint, 1. kolo
- 12.55 h Marianna Jagerčíková, Rebeka Cullyová – šprint, semifinále
- 13.25 h Jakub Šiarnik – šprint, semifinále
- 13.55 h Marianna Jagerčíková, Rebeka Cullyová – šprint, finále
- 14.15 h Jakub Šiarnik – šprint, finále
Piatok, 20. február - deň 14
- 10.00 h Nikola Fričová - skicross, vyraďovacia časť
- 14.15 h Jakub Borguľa, Šimon Adamov – preteky mužov s hromadným štartom
- 18.00 h Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová – dvojbob, 1. jazda
- 19.50 h Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová – dvojbob, 2. jazda
- 20.15 h Lea Popovičová – 1500 m, vyraďovacia časť
- 21.56 h Lea Popovičová – 1500 m, finále
Sobota, 21. február - deň 15
- 11.00 h Peter Hinds – hromadný štart 50 km, finále
- 13.30 h Marianna Jagerčíková, Jakub Šiarnik – miešaná štafeta, finále
- 14.15 h Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová – preteky žien s hromadným štartom
- 19.00 h Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová – dvojbob, 3. jazda
- 21.05 h Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová – dvojbob, 4. jazda