Koniec ružovej a modrej farby v tíme Alpine. Luxusná značka vstupuje do formuly 1

Luxusná módna značka Gucci vstúpi od budúcej sezóny do F1 a stane sa novým titulárnym sponzorom tímu Alpine. Obe spoločnosti to oznámili vo vyhlásení.
Firma Gucci nahradí na pozícii titulárneho sponzora rakúskeho výrobcu vodných filtrov BWT.
Zmenia sa tak aj tímové farby zo súčasnej modrej a ružovej na červenú a zelenú, ktoré sú pre Gucci typické. Stajňa ponesie oficiálny názov Gucci Racing Alpine.
Spojenie Gucci a Alpine nie je prekvapivé vzhľadom na to, že šéfom spoločnosti Kering, pod ktorú Gucci patrí, je Luca de Meo.
Ten predtým pôsobil ako šéf koncernu Renault, do ktorého patrí aj Alpine. De Meo je tiež dlhoročným priateľom a obchodným partnerom Flavia Briatoreho, výkonného poradcu Alpine.
Tímu so sídlom v britskom Enstone sa tento rok darí lepšie než v minulej sezóne, v ktorej obsadil posledné desiate miesto v Pohári konštruktérov. Stajňa je aktuálne piata, v poradí jazdcov drží Pierre Gasly ôsme a Franco Colapinto jedenáste miesto.