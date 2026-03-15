Ferrari sa bilo medzi sebou, no nie o výhru. Premiérový triumf oslavuje Antonelli

Formula 1 2026
Výsledky - Veľká cena Číny:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
1:33:15,607 h
2.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+5,515 s
3.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+25,267 s
4.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+28,894 s
5.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
+57,268 s
6.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
+59,647 s
7.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
+1:20,588 min
8.
Isack Hadjar
Francúzsko
Red Bull
+1:27,247 min
9.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
+1 kolo
10.
Franco Colapinto
Argentína
Alpine
+1 kolo
Taliansky pretekár Kimi Antonelli vyhral Veľkú cenu Číny v novej sezóne formuly 1. Jazdec Mercedesu oslávil premiérové víťazstvo v kariére.
- ONLINE: Veľká cena Číny, preteky dnes, formula 1 LIVE (F1 2026)
- Formula 1: Program, kalendár a víťazi v sezóne 2026 (F1)
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
Na pódiu ho doplnili tímový kolega George Russell a Lewis Hamilton na Ferrari, ktorý zaznamenal prvé pódiové umiestnenie od svojho príchodu do talianskej stajne.
Katastrofou sa skončili preteky v Šanghaji pre oboch pilotov McLarenu, keďže Lando Norris ani Oscar Piastri pre technické problémy neodštartovali.
Taliansky tínedžer sa stal zároveň prvým talianskym víťazom od roku 2006. Pred dvadsiatimi rokmi sa radoval z triumfu vo VC jeho krajan Giancarlo Fisichella.
Hamilton skončil v top 3 prvýkrát od novembra 2024, keď ešte ako jazdec Mercedesu obsadil 2. miesto v Las Vegas.
Ani druhé preteky sezóny neboli za účasti 22 monopostov na štartovom poli. Už pred začiatkom VC Číny bolo podľa záberov miestnej réžie jasné, že na trati sa nepredstavia Alex Albon na Williamse a Gabriel Bortoleto z Audi.
Dvojnásobná katastrofa postihla obhajcov konštruktérskeho titulu McLaren. Nula odjazdených kôl v hlavných pretekoch má po dvoch víkendoch austrálsky jazdec Piastri.
Mechanici britského tímu odtlačili zo štartového roštu aj jeho tímového kolegu a úradujúceho majstra sveta Norrisa.
Priebeh pretekov
Rovnako ako v Austrálii vyštartovali najlepšie jazdci Ferrari z druhej rady. Lewis Hamilton sa dostal ihneď na čelo pretekov pred držiteľa pole position Antonelliho. Agresívna taktika s červenými pneumatikami nevyšla Red Bullom.
VIDEO: Štart Veľkej ceny Austrálie
Isacka Hadjara v prvom kole roztočilo a štvornásobný majster sveta Max Verstappen nedokázal využiť najmäkšiu zmes pneumatík a prepadol sa až na 13. miesto.
Prvú zápletku prinieslo 10. kolo, keď Lance Stroll odstavil svoj Aston Martin na konci cieľovej rovinky. Riaditeľstvo pretekov sa rozhodlo aktivovať safety car a chvíľu trvalo, kým trať opustil.
Priestor na návštevu boxov využili oba stroje Ferrari a Mercedesu. Reštart vyšiel Antonellimu veľmi dobre, naopak, jeho kolega Russell urobil menšiu chybu, ktorú ihneď potrestal Hamilton a dostal sa cez svojho o 14 rokov mladšieho krajana.
Skvelé motoršportové divadlo predvádzal Hamilton s Leclercom. Interný súboj Scuderie bol tvrdý, ale čistý a dopĺňal ho Russell, ktorý získal hneď dve pozície. Ešte výraznejšie profitoval z diania za sebou na čele idúci Antonelli, ktorý získaval sekundy k dobru.
VIDEO: Súboje jazdcov Ferrari
Situácia sa po rozpustení súboja medzi Hamiltonom, Leclercom a Russellom zastabilizovala. Preteky nedokončil jeden z hlavných kritikov zmien Verstappen, ktorý v 45. kole spomalil a priniesol svoj Red Bull odstaviť do stajne.
Antonelli spôsobil menší šok svojim fanúšikom v 53. kole, keď na konci rovinky prebrzdil pravú prednú pneumatiku a stratil viac ako dve sekundy.
Dokázal sa však upokojiť a svoj náskok si postrážil. Vďaka nemu Mercedes obhájil double z úvodného podujatia v Austrálii.
Hlasy po pretekoch
Kimi Antonelli, víťaz: „Nemám slov. Chcem sa veľmi poďakovať môjmu tímu, ktorý mi umožnil dosiahnuť toto víťazstvo. Som veľmi šťastný, že som dokázal dosiahnuť opäť triumf pre Taliansko. Trochu som dostal infarkt, keď som v závere prebrzdil svoju pneumatiku. Boli to skvelé preteky.“
George Russell, 2. miesto: „V prvom rade chcem pogratulovať Kimimu k víťazstvu. Je to vždy špeciálny moment. Bol to veľký boj s Ferrari, opäť sme mali veľmi zlý štart. Na konci dňa sme ich opäť zdolali.“
Lewis Hamilton, 3. miesto: „Veľká gratulácia Kimimu. Mám z teba veľkú radosť, kamoš. Je pre mňa česť, že môžem tento moment zdieľať s tebou na jednom pódiu. Práve Kimi zaujal miesto v tomto skvelom tíme po mojom odchode, gratulujem Mercedesu. My sme mali výborný štart, boli to preteky, ktoré som si najviac užil za veľmi dlhú dobu, možno aj počas celej kariéry. Boje s Charlesom boli úžasné, veľmi férové.“
Poradie šampionátu
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Body
1.
George Russell
Veľká Británia
Mecedes
51
2.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mecedes
47
3.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
34
4.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
33
5.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
17
6.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
15
7.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
9
8.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
8
9.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
8
10.
Arvid Lindblad
Veľká Británia
Racing Bulls
4
Pohár konštruktérov
Poradie
Tím
Body
1.
Mercedes
98
2.
Ferrari
67
3.
McLaren
18
4.
Haas
17
5.
Red Bull
12
6.
Racing Bulls
12
7.
Alpine
10
8.
Audi
2
9.
Williams
2
10.
Cadillac
0
11.
Aston Martin
0