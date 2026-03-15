    Ferrari sa bilo medzi sebou, no nie o výhru. Premiérový triumf oslavuje Antonelli

    Kimi Antonelli sa raduje z výhry (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|15. mar 2026 o 09:38 (aktualizované 15. mar 2026 o 09:58)
    Mercedes v Číne oslavuje double.

    Formula 1 2026

    Výsledky - Veľká cena Číny:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    1:33:15,607 h

    2.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    +5,515 s

    3.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    +25,267 s

    4.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    +28,894 s

    5.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    +57,268 s

    6.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    +59,647 s

    7.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    +1:20,588 min

    8.

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Red Bull

    +1:27,247 min

    9.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    +1 kolo

    10.

    Franco Colapinto

    Argentína

    Alpine

    +1 kolo

    Taliansky pretekár Kimi Antonelli vyhral Veľkú cenu Číny v novej sezóne formuly 1. Jazdec Mercedesu oslávil premiérové víťazstvo v kariére.

    Na pódiu ho doplnili tímový kolega George Russell a Lewis Hamilton na Ferrari, ktorý zaznamenal prvé pódiové umiestnenie od svojho príchodu do talianskej stajne.

    Katastrofou sa skončili preteky v Šanghaji pre oboch pilotov McLarenu, keďže Lando Norris ani Oscar Piastri pre technické problémy neodštartovali.

    Taliansky tínedžer sa stal zároveň prvým talianskym víťazom od roku 2006. Pred dvadsiatimi rokmi sa radoval z triumfu vo VC jeho krajan Giancarlo Fisichella.

    ﻿Hamilton skončil v top 3 prvýkrát od novembra 2024, keď ešte ako jazdec Mercedesu obsadil 2. miesto v Las Vegas.

    Ani druhé preteky sezóny neboli za účasti 22 monopostov na štartovom poli. Už pred začiatkom VC Číny bolo podľa záberov miestnej réžie jasné, že na trati sa nepredstavia Alex Albon na Williamse a Gabriel Bortoleto z Audi.

    Dvojnásobná katastrofa postihla obhajcov konštruktérskeho titulu McLaren. Nula odjazdených kôl v hlavných pretekoch má po dvoch víkendoch austrálsky jazdec Piastri.

    Mechanici britského tímu odtlačili zo štartového roštu aj jeho tímového kolegu a úradujúceho majstra sveta Norrisa.

    Priebeh pretekov

    Rovnako ako v Austrálii vyštartovali najlepšie jazdci Ferrari z druhej rady. Lewis Hamilton sa dostal ihneď na čelo pretekov pred držiteľa pole position Antonelliho. Agresívna taktika s červenými pneumatikami nevyšla Red Bullom.

    VIDEO: Štart Veľkej ceny Austrálie

    Isacka Hadjara v prvom kole roztočilo a štvornásobný majster sveta Max Verstappen nedokázal využiť najmäkšiu zmes pneumatík a prepadol sa až na 13. miesto.

    Prvú zápletku prinieslo 10. kolo, keď Lance Stroll odstavil svoj Aston Martin na konci cieľovej rovinky. Riaditeľstvo pretekov sa rozhodlo aktivovať safety car a chvíľu trvalo, kým trať opustil.

    Priestor na návštevu boxov využili oba stroje Ferrari a Mercedesu. Reštart vyšiel Antonellimu veľmi dobre, naopak, jeho kolega Russell urobil menšiu chybu, ktorú ihneď potrestal Hamilton a dostal sa cez svojho o 14 rokov mladšieho krajana.

    Skvelé motoršportové divadlo predvádzal Hamilton s Leclercom. Interný súboj Scuderie bol tvrdý, ale čistý a dopĺňal ho Russell, ktorý získal hneď dve pozície. Ešte výraznejšie profitoval z diania za sebou na čele idúci Antonelli, ktorý získaval sekundy k dobru.

    VIDEO: Súboje jazdcov Ferrari

    Situácia sa po rozpustení súboja medzi Hamiltonom, Leclercom a Russellom zastabilizovala. Preteky nedokončil jeden z hlavných kritikov zmien Verstappen, ktorý v 45. kole spomalil a priniesol svoj Red Bull odstaviť do stajne.

    Antonelli spôsobil menší šok svojim fanúšikom v 53. kole, keď na konci rovinky prebrzdil pravú prednú pneumatiku a stratil viac ako dve sekundy.

    Dokázal sa však upokojiť a svoj náskok si postrážil. Vďaka nemu Mercedes obhájil double z úvodného podujatia v Austrálii.

    Hlasy po pretekoch

    Kimi Antonelli, víťaz: „Nemám slov. Chcem sa veľmi poďakovať môjmu tímu, ktorý mi umožnil dosiahnuť toto víťazstvo. Som veľmi šťastný, že som dokázal dosiahnuť opäť triumf pre Taliansko. Trochu som dostal infarkt, keď som v závere prebrzdil svoju pneumatiku. Boli to skvelé preteky.“

    George Russell, 2. miesto: „V prvom rade chcem pogratulovať Kimimu k víťazstvu. Je to vždy špeciálny moment. Bol to veľký boj s Ferrari, opäť sme mali veľmi zlý štart. Na konci dňa sme ich opäť zdolali.“

    Lewis Hamilton, 3. miesto: „Veľká gratulácia Kimimu. Mám z teba veľkú radosť, kamoš. Je pre mňa česť, že môžem tento moment zdieľať s tebou na jednom pódiu. Práve Kimi zaujal miesto v tomto skvelom tíme po mojom odchode, gratulujem Mercedesu. My sme mali výborný štart, boli to preteky, ktoré som si najviac užil za veľmi dlhú dobu, možno aj počas celej kariéry. Boje s Charlesom boli úžasné, veľmi férové.“

    Poradie šampionátu

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Body

    1.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mecedes

    51

    2.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mecedes

    47

    3.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    34

    4.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    33

    5.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    17

    6.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    15

    7.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    9

    8.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    8

    9.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    8

    10.

    Arvid Lindblad 

    Veľká Británia

    Racing Bulls

    4

    Pohár konštruktérov

    Poradie

    Tím

    Body

    1.

    Mercedes

    98

    2.

    Ferrari

    67

    3.

    McLaren

    18

    4.

    Haas

    17

    5.

    Red Bull

    12

    6.

    Racing Bulls

    12

    7.

    Alpine

    10

    8.

    Audi

    2

    9.

    Williams

    2

    10.

    Cadillac

    0

    11.

    Aston Martin

    0

