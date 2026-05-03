    Antonelli pokračuje v dominancii a oslavuje ďalšie víťazstvo. Na pódiu ho doplnili oba monoposty McLarenu

    Sportnet, TASR, ČTK|3. máj 2026 o 20:38
    Výsledky - Veľká cena Miami:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    1:33:19,273 hod

    2.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    + 3,264 s

    3.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    + 27,092 s

    4.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    + 43,051 s

    5.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    + 43,949 s

    6.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    + 44,425 s

    7.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    + 53,573 s

    8.

    Franco Colapinto

    Argentína

    Alpine

    + 1:01,871 min

    9.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    + 1:19,782 min

    10.

    Alexander Albon

    Thajsko

    Williams

    + 1:28,634 min

    Taliansky pretekár Kimi Antonelli na Mercedese zvíťazil na Veľkej cene Miami, štvrtých pretekoch seriálu MS F1

    Na pódiu ho doplnili jazdci McLarenu Brit Lando Norris a Austrálčan Oscar Piastri. Devätnásťročný Antonelli si tretím víťazstvom po sebe upevnil pozíciu lídra šampionátu.

    Bol to prvý súťažný víkend F1 od 29. marca, keďže plánované Veľké ceny v Bahrajne a v Saudskej Arábii zrušili pre vojenský konflikt.

    Všetky tímy avizovali, že na VC Miami predstavia viacero vylepšení monopostov. Napokon obsadili popredné priečky jazdci, ktorí na nich figurovali aj v úvode sezóny. Nasledujúce preteky sú na programe 24. mája v Kanade.

    Priebeh pretekov

    Z pole position vyštartoval Antonelli, no na úvodných metroch nemal rýchlosť a na prvé miesto sa okamžite dostal Leclerc.

    Štart nevyšiel ani druhému jazdcovi z prvého radu Verstappenovi, ktorý mal kolíziu, po ktorej ho nahustenej premávke otočilo do smeru jazdy bez vážnejších následkov.

    Ku kontaktu došlo aj medzi Colapintom a Hamiltonom, no aj oni pokračovali v pretekoch. V 5. kole však už prišlo na trať safety car.

    Najskôr Hadjar neudržal monopost v zákrute a vrazil do bariéry. Krátko na to kolidovali Lawson s Gaslym a druhý menovaný vyletel do bariéry.

    Preteky sa skončili pre všetkých troch. Po 10. kole bol na čele Leclerc pred Norrisom a Antonellim.

    Monačan však krátko po odchode safety stratil pozíciu lídra a nakrátko sa prepadol na tretie miesto, z ktorého sa však následne posunul na druhé pred Antonelliho.

    Na čele bol Norris, no v 28. kole sa Mercedesu podaril tzv. undercut. Antonelli mal rýchlu zastávku v boxoch a po 30. kole bol prvý pred Norrisom a Verstappenom.

    Pozíciu lídra si dokázal udržať, no poradie za ním sa viackrát zmenilo. Podujatie v Miami si nenechalo ujsť viacero osobností zo spoločenského života i športu.

    Šachovnicovou vlajkou v závere pretekov zamávala tenisová legenda Španiel Rafael Nadal.

    Hlasy po zápase

    Kimi Antonelli, víťaz: „Štart nebol jednoduchý, nečakal som, že budem brzdiť už tak skoro. Stratil som pozíciu, no mali sme tempo a podaril sa nám undercut. Mali sme dobrú stratégiu, hoci to nebolo jednoduché. Som iba na začiatku kariéry, ďakujem všetkým za podporu. Teraz si trochu užijem toto víťazstvo, ale musíme ďalej tvrdo pracovať, pretože Kanada je tu už onedlho.“

    Lando Norris, 2. miesto: „Teraz je ťažké prehrýzť fakt, že som nezvíťazil. Viem, že dnes bolo možné vyhrať, no dostali sme undercut. Aj tak som si však užil tieto preteky. Musím ísť ďalej. Aj dnes to bolo o tom, kto spraví menej chýb. Boli to náročné preteky, človek musí takticky používať batériu. Myslím si však, že môžeme byť spokojní s progresom, ktorý sme spravili.“

    Oscar Piastri, 3. miesto: „Nebol to jednoduchý víkend, už kvalifikácia bola neučesaná. V závere pretekov som získal nejaké miesta a body. Myslím si, že sme sa priblížili výkonnosti, akú chceme mať. Potvrdili sme, že ak získame pozíciu na trati, tak sme schopní držať si ju. Verím, že v Kanade spravíme ďalší krok vpred.“

    Poradie šampionátu

    Po 4 z 22 pretekov:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Body

    1.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    100

    2.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    80

    3.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    63

    4.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    51

    5.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    49

    6.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    43

    7.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    26

    8.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    17

    9.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    16

    10.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    10

    Pohár konštruktérov

    Po 4 z 22 pretekov:

    Poradie

    Tím

    Body

    1.

    Mercedes

    180

    2.

    Ferrari

    112

    3.

    McLaren

    94

    4.

    Red Bull

    30

    5.

    Alpine

    21

    6.

    Haas

    18

    7.

    Racing Bulls

    14

    8.

    Williams

    5

    9.

    Audi

    2

    10.

    Cadillac

    0

    11.

    Aston Martin

    0

