Antonelli pokračuje v dominancii a oslavuje ďalšie víťazstvo. Na pódiu ho doplnili oba monoposty McLarenu

Formula 1 2026
Výsledky - Veľká cena Miami:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
1:33:19,273 hod
2.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+ 3,264 s
3.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+ 27,092 s
4.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+ 43,051 s
5.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
+ 43,949 s
6.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 44,425 s
7.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+ 53,573 s
8.
Franco Colapinto
Argentína
Alpine
+ 1:01,871 min
9.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
+ 1:19,782 min
10.
Alexander Albon
Thajsko
Williams
+ 1:28,634 min
Taliansky pretekár Kimi Antonelli na Mercedese zvíťazil na Veľkej cene Miami, štvrtých pretekoch seriálu MS F1
Na pódiu ho doplnili jazdci McLarenu Brit Lando Norris a Austrálčan Oscar Piastri. Devätnásťročný Antonelli si tretím víťazstvom po sebe upevnil pozíciu lídra šampionátu.
Bol to prvý súťažný víkend F1 od 29. marca, keďže plánované Veľké ceny v Bahrajne a v Saudskej Arábii zrušili pre vojenský konflikt.
Všetky tímy avizovali, že na VC Miami predstavia viacero vylepšení monopostov. Napokon obsadili popredné priečky jazdci, ktorí na nich figurovali aj v úvode sezóny. Nasledujúce preteky sú na programe 24. mája v Kanade.
Priebeh pretekov
Z pole position vyštartoval Antonelli, no na úvodných metroch nemal rýchlosť a na prvé miesto sa okamžite dostal Leclerc.
Štart nevyšiel ani druhému jazdcovi z prvého radu Verstappenovi, ktorý mal kolíziu, po ktorej ho nahustenej premávke otočilo do smeru jazdy bez vážnejších následkov.
Ku kontaktu došlo aj medzi Colapintom a Hamiltonom, no aj oni pokračovali v pretekoch. V 5. kole však už prišlo na trať safety car.
Najskôr Hadjar neudržal monopost v zákrute a vrazil do bariéry. Krátko na to kolidovali Lawson s Gaslym a druhý menovaný vyletel do bariéry.
Preteky sa skončili pre všetkých troch. Po 10. kole bol na čele Leclerc pred Norrisom a Antonellim.
Monačan však krátko po odchode safety stratil pozíciu lídra a nakrátko sa prepadol na tretie miesto, z ktorého sa však následne posunul na druhé pred Antonelliho.
Na čele bol Norris, no v 28. kole sa Mercedesu podaril tzv. undercut. Antonelli mal rýchlu zastávku v boxoch a po 30. kole bol prvý pred Norrisom a Verstappenom.
Pozíciu lídra si dokázal udržať, no poradie za ním sa viackrát zmenilo. Podujatie v Miami si nenechalo ujsť viacero osobností zo spoločenského života i športu.
Šachovnicovou vlajkou v závere pretekov zamávala tenisová legenda Španiel Rafael Nadal.
Hlasy po zápase
Kimi Antonelli, víťaz: „Štart nebol jednoduchý, nečakal som, že budem brzdiť už tak skoro. Stratil som pozíciu, no mali sme tempo a podaril sa nám undercut. Mali sme dobrú stratégiu, hoci to nebolo jednoduché. Som iba na začiatku kariéry, ďakujem všetkým za podporu. Teraz si trochu užijem toto víťazstvo, ale musíme ďalej tvrdo pracovať, pretože Kanada je tu už onedlho.“
Lando Norris, 2. miesto: „Teraz je ťažké prehrýzť fakt, že som nezvíťazil. Viem, že dnes bolo možné vyhrať, no dostali sme undercut. Aj tak som si však užil tieto preteky. Musím ísť ďalej. Aj dnes to bolo o tom, kto spraví menej chýb. Boli to náročné preteky, človek musí takticky používať batériu. Myslím si však, že môžeme byť spokojní s progresom, ktorý sme spravili.“
Oscar Piastri, 3. miesto: „Nebol to jednoduchý víkend, už kvalifikácia bola neučesaná. V závere pretekov som získal nejaké miesta a body. Myslím si, že sme sa priblížili výkonnosti, akú chceme mať. Potvrdili sme, že ak získame pozíciu na trati, tak sme schopní držať si ju. Verím, že v Kanade spravíme ďalší krok vpred.“
Poradie šampionátu
Po 4 z 22 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Body
1.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
100
2.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
80
3.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
63
4.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
51
5.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
49
6.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
43
7.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
26
8.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
17
9.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
16
10.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
10
Pohár konštruktérov
Po 4 z 22 pretekov:
Poradie
Tím
Body
1.
Mercedes
180
2.
Ferrari
112
3.
McLaren
94
4.
Red Bull
30
5.
Alpine
21
6.
Haas
18
7.
Racing Bulls
14
8.
Williams
5
9.
Audi
2
10.
Cadillac
0
11.
Aston Martin
0