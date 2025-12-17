F1 čaká najväčšia technologická zmena pravidiel. Jazdci budú mať výkon vo vlastných rukách

Fanúšikovia F1 budú od roku 2026 často počuť pojmy Boost, Overtake, Active Aero a Recharge, keďže sa rozlúčia s DRS – systémom znižovania odporu vzduchu, ktorý poskytoval dodatočný nárast rýchlosti pri predbiehaní.
Šport vlastnený spoločnosťou Liberty Media v stredu oznámil upravenú terminológiu, ktorá bude sprevádzať začiatok novej éry motorov a to, čo nazýva najväčšou zmenou technických pravidiel v histórii.
Monoposty budú užšie a ľahšie, s užšími pneumatikami a s rozdelením výkonu 50 na 50 medzi spaľovací motor na udržateľné palivo a elektrický pohon.
„V tejto novej generácii majú jazdci viac výkonu vo svojich rukách než kedykoľvek predtým,“ uviedla Formula 1 vo vyhlásení.
„Kľúčové rozhodovanie o nasadzovaní energie, jej regenerácii a šetrení na nich kladie ešte väčšiu zodpovednosť.
„Pochopenie toho, ako budú tieto nové taktické prvky používať, bude zásadné pre plné docenenie ich schopností a pretekárskeho umenia.“
Formula 1 uviedla, že sa chcela vyhnúť „žargónu“ a finálny zoznam nových pojmov vznikol po konzultáciách s riadiacim orgánom FIA, tímami, inžiniermi aj fanúšikmi – novými i dlhoročnými.
Overtake mód nahrádza DRS. Ide o strategický nástroj poskytujúci jazdcom dodatočný výkon na predbiehanie, ak sú do jednej sekundy za monopostom pred sebou. Dá sa využiť naraz alebo rozložiť počas kola.
Boost mód je jazdcom ovládané nasadenie energie využiteľné v útoku alebo obrane v závislosti od pozície na trati. Jediným stlačením tlačidla poskytne maximálny výkon motora aj batérie kdekoľvek na okruhu.
Active Aero označuje pohyblivé prvky predného a zadného krídla s režimami pre zákruty a rovinky. Podľa F1 umožní „strategickú flexibilitu a maximalizuje využitie výkonu auta vďaka lepšej priľnavosti na trati“.
Recharge predstavuje každú príležitosť, pri ktorej môžu jazdci dobíjať batériu auta pomocou „získanej energie z brzdenia, ubratia plynu na konci roviniek a dokonca aj v zákrutách, kde sa používa len čiastočný výkon“.